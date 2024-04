Piaget แบรนด์เครื่องประดับชื่อดังจากสวิตเซอร์แลนด์ แต่งตั้ง “อาโป ณัฐวิญญ์”เป็น Global Brand Ambassador อย่างเป็นทางการ

ถือเป็นหนึ่งในนักแสดงชาวไทยที่มีภาพการร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆ ในระดับโลกอย่างชัดเจนและเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องจากทั้งสื่อไทยและต่างประเทศในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ไม่ว่าจะจากการสามารถสร้างมูลค่าสื่อ (Earned Media Value) ในการปรากฎตัวในแต่ละครั้งได้มหาศาล ข้อมูลล่าสุดของ Lefty แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านแฟชั่นระดับโลกได้เผยว่า อาโป ณัฐวิญญ์ ทำยอดได้ถึง $48.2M หรือราวๆ 1,750,330,462 บาทเลยทีเดียว ซึ่งนี่ถือเป็นยอดสูงสูดอันดับหนึ่งของนักแสดงไทยจากการจัดอันดับในช่วงปี 2023-2024 เลยทีเดียวการร่วมงานกันในระดับโลกกับครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ อาโป ณัฐวิญญ์ ได้มีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ในฐานะ Friend of the Maison คนแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่งานนิทรรศการจัดแสดงผลงานคอลเล็กชั่นเครื่องประดับชั้นสูง Extraleganza High Jewellry จาก Piaget ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2023 ซึ่งได้มีบุคคลมีชื่อเสียงจากหลากหลายประเทศรวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยและอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญที่ตอกย้ำความสำเร็จจากการร่วมงานและปรากฏตัวได้อย่างเป็นที่พูดถึงจากสื่อต่างๆ ทั่วโลกคือเมื่อช่วงวันที่ 9 - 11 เมษายน 2024 ที่ผ่านมา อาโป ณัฐวิญญ์ นับเป็นอีกหนึ่งคนไทยที่ได้มีโอกาสไปร่วมงาน Watches and Wonders ซึ่งถือเป็นการจัดแสดงนาฬิกาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้รวบรวมแบรนด์ผู้ผลิตนาฬิกาชั้นนำทั่วโลก ที่จัดขึ้น ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกันกับผู้บริหารของแบรนด์และบุคคลมีชื่อเสียงระดับโลกท่านอื่นๆ ที่ได้เดินทางมาร่วมงานมากมาย เช่น Kylian Mbappé นักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกชาวฝรั่งเศส, Gisele Bundchen นางแบบระดับไอคอน, Julia Roberts นักแสดงชื่อดังแห่งฮอลลีวูด เป็นต้นและจากความสำเร็จในครั้งนี้ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเหมาะสมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า 150 ปีอย่าง Piaget และยังสามารถทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายได้มากขึ้นผ่าน Passion และมุมมองของคนที่หลงใหลในเสน่ห์ของงาน Craftsmanship มากๆ อย่างหนุ่ม อาโป ณัฐวิญญ์นับจากนี้จะมีผลงานอะไรที่น่าตื่นเต้นของนักแสดงมากความสามารถคนนี้มาให้ติดตามเพิ่มเติม คงต้องรอลุ้นกันต่อไป แต่เราเชื่อว่านี่จะไม่ใช่ข่าวดีสุดท้ายของปีนี้แน่นอน อดดีใจแทนวงการบันเทิงไทยไม่ได้จริงๆ ที่เหล่านักแสดงชาวไทยสามารถยืนอยู่ในระดับโลกเคียงข้างกับบุคคลมีชื่อเสียงคนอื่นๆ