แฟนคลับไม่พอใจ “คิมชุงฮุน” พ่อ “คิมซูฮยอน” หิวแสง อาศัยช่วงลูกชายกำลังดังอีกครั้งจัดงานแต่งงานกับเมียใหม่

ทำเอาแฟนคลับของ “คิมซูฮยอน” ออกอาการเดือดเมื่อพ่อแท้ๆของเขาที่เป็นอดีตนักร้องอย่าง “คิมชุงฮุน” จัดงานแต่งงานในช่วงที่ลูกชายกลับมาโด่งดังอยู่ในจุดพีคอีกครั้ง เพื่อเรียกร้องความสนใจจากสื่อ โดยงานนี้พระเอกดังไม่ได้ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยแต่อย่างใดตามรายงานระบุว่า คิมชุงฮุน พ่อแท้ๆของ คิมซูฮยอน ที่เป็นอดีตนักร้องนำวงร็อค Seven Dolphins ในยุค 1980 ได้ตัดสินใจจัดงานแต่งงานอีกครั้งกับ อัน คนรักที่คบหากันมานานนับสิบปี หลังจากที่เลิกรากับแม่แท้ๆของ คิมซูฮยอน ไปซึ่ง คิมซุงฮุน ได้พูดกับแขกที่ไปร่วมงานว่า เขารู้สึกยินดีมากที่มีภรรยาคนนี้อยู่เคียงข้างในวันที่เขาไม่มีใคร และอยากจะให้เธอได้สวมผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว แม้ว่ามันจะสายไปเสียหน่อย พร้อมกับเผยว่าอยากจะจัดงานแต่งงานเล็กๆนี้ขึ้น โดยไม่อยากให้กระทบถึง คิมซูฮยอนอย่างไรก็ตาม คิมซูฮยอน ลูกชายคนเดียวก็มีรายงานว่าไม่ได้ไปร่วมงานแต่งงานครั้งใหม่ของพ่อ และเขาไม่ได้สนิทสนมกับ คิมชุงฮุน ผู้เป็นพ่อเท่าใดนัก เพราะหลังจากที่พ่อแยกทางกับแม่ของเขาแล้ว พระเอกหนุ่มก็โตมากับแม่เพียงลำพัง โดยไม่ค่อยได้ติดต่อพ่อมากนัก ซึ่งพ่อของเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่ และมีลูกสาวอีกหนึ่งคนรายงานยังระบุด้วยว่า หลังจากที่ คิมซูฮยอน ออกจากกรมทหาร หลังไปรับใช้ชาติเมื่อปี 2019 คิมชุงฮุน ก็ได้พยายามติดต่อเพื่อจะพบปะพูดคุยกับเขาอีกครั้ง แต่เรื่องราวความสัมพันธ์ของพ่อลูกคู่นี้ก็เงียบหายไป ซึ่งเป็นช่วงที่ คิมซูฮยอน ไม่ได้เป็นที่สนใจจากสื่อมากนักและเพิ่งคัมแบ็ควงการเพราะต้องเริ่มสร้างชื่อเสียงให้ตนเองใหม่อีกครั้งหลังหายจากวงการไปนานกว่า 2 ปีจนกระทั่งล่าสุดที่ คิมซูฮยอน กลับมามีผลงานเป็นที่นิยมอย่างมากจากซีรีส์เรื่อง Queen of Tears ซึ่งมีเรทติงสูงมากถึง 20.7% ( กลายเป็นซีรีส์เรื่องที่ 2 ของสถานี tvN ที่มีเรทติงสูงที่สุด ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นซีรีส์ Goblin ที่ กงยู และ คิมโกอึน นำแสดง ทำเรทติงอยู่ที่ 20.5% ส่วนซีรีส์ที่ทำสูงสุดตลอดกาลยังตกเป็นของ Crash Landing on You นำแสเงโดย ฮยอนบิน แบะ ซอนเยจิน ที่ทำเรทติงสูงสุดในตอนจบอยู่ที่ 21.7% )ก็ทำให้ชาวเน็ตอดคิดไม่ได้ว่า คิมชุงฮุน ฉวยโอกาสที่ลูกชายกำลังโด่งดัง จัดงานแต่งงานเพื่อดึงความสนใจจากสื่อให้รายงานจ่าวของตนเองหรือไม่ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำเช่นนี้ เพราะก่อนหน้านี้เวลาไปรายการต่างๆ ก็มักจะแนะนำตัวว่าเขาคือพ่อของ คิมซูฮยอน รวมถึง คิมจูนา ลูกสาวของเขาที่เกิดจากคนละแม่กับ คิมซูฮยอน ก็เคยใช้ชื่อเสียงของพี่ชายเพื่อให้ตนเองได้รับความสนใจ ขณะไปออกรายการ Produce 101 พร้อมระบุว่า เธอคือน้องสาวแท้ๆของพระเอกดังในเวลานั้น คิมจูนา โดนโจมตีอย่างหนัก ที่ใช้ชื่อเสียงของพี่ชาย เพราะ คิมซูฮยอน ไม่เคยเปิดเผยเรื่องที่ตนเองมีน้องสาวต่างแม่มาก่อน และมักจะพูดออกสื่อว่าเขาคือลูกชายคนเดียว ก่อนที่ต้นสังกัดจะออกมาชี้แจงว่า พระเอกหนุ่มมีน้องสาวต่างมารดาจริง แต่ที่เขาไม่เคยบอกใครเพราะห่วงความรู้สึกของแม่แท้ๆของเขา และเขาคิดว่าตนเองคือลูกชายคนเดียวของแม่ จึงไม่อยากพูดว่าตนเองมีพี่น้องเพื่อปกป้องไม่ให้แม่ต้องเจ็บปวดงานนี้ คิมชุงฮุน จนโดนแฟนคลับของ คิมซูฮยอน เหมารถทัวร์ไปกระหน่ำวิจารณ์การกระทำของเขาไม่หยุด พร้อมกับขอให้ครอบครัวของเขาหยุดใช้ชื่อเสียงของลูกชายมาหากินเสียที