"ซิดนีย์ สวีนีย์" สวนกลับโปรดิวเซอร์รุ่นใหญ่ที่วิจารณ์เธอ "ไม่สวย และแสดงไม่ดี"

แครอล โบม ที่มีผลงานภาพยนตร์มากมาย เช่น "Father of the Bride" และ "Buffy the Vampire Slayer" ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ของวงการบันเทิงในยุคปัจจุบัน และดาราในยุคใหม่ เธอบอกว่าไม่ประทับใจกับหนังสุดฮิตอย่าง "Anyone But You" และยังพาดพิงไปถึง ซิดนีย์ สวีนีย์ ว่า "ไม่เสวย และไม่ใช่นักแสดงที่ดี"ล่าสุดตัวแทนของ ซิดนีย์ สวีนีย์ ออกมาตอบโต้แล้วว่า "ช่างน่าเศร้าเหลือเกินที่ผู้หญิงที่อยู่ในฐานะที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเธอให้กับคนอื่น เลือกที่จะโจมตีผู้หญิงคนอื่นแบบนั้น”“หากนั่นคือสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากการทำงานมาตลอดหลายทศวรรษในวงการนี้ และรู้สึกว่าควรจะพูดกับคนรุ่นหลังแบบนี้ นั่นก็เป็นเรื่องน่าละอายแล้ว และบ่งบอกว่าเธอเป็นคนแบบไหนกันแน่" ทีมงานออกแถลงการณ์ในนามของ ซิดนีย์ สวีนีย์ขณะที่อดีตเพื่อนร่วมงานของ ซิดนีย์ ก็ออกมาพูดในทำนองเดียวกัน รวมถึงโปรดิวเซอร์ เท็ดดี้ ชวาร์ซแมน ซึ่งเคยร่วมงานกับซิดนีย์ในหนัง "Immaculate" โดยกล่าวว่า ซิดนีย์ ไม่เพียงแต่มีความสามารถเท่านั้น แต่ยังถ่อมตนและใจดีอย่างเหลือเชื่อสำหรับตัว แครอล เองได้ยอมรับว่าเธอพลาดไป โปรดิวเซอร์รุ่นใหญ่ยอมรับกับ TMZ ว่าตัวเองไม่ควรแสดงความเห็นถึงคนอื่นแบบนั้น และที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนซิดนีย์ สวีนีย์ คือนักแสดงที่ฮ็อตที่สุดในฮอลลีวูดวินาทีนี้ ด้วยผลงานอย่าง "Euphoria" และ "The White Lotus" โดยในปี 2024 ปีเดียว เธอมีหนังเข้าฉายถึง 3 เรื่อง