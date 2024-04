บันเทิงรอบโลก "แอนเจลาเบบี้" โผล่งานตุ๊กตาทองฮ่องกง

"แองเจล่าเบบี้" คืนวงการอย่างเงียบ ๆ แล้ว หลังกแสดงหญิงชาวจีนวัย 35 ปีเข้าร่วมงาน Hong Kong Film Awards ครั้งที่ 42 ในฐานะพรีเซนเตอร์ผู้ประกาศรางวัล และปรากฏตัวบนเวทีร่วมกับนักแสดงและผู้กำกับชาวฮ่องกง "ฝงเต๋อหลุน" หลังเธอถูกกล่าวหาว่า "ดูหมิ่นหลักศีลธรรมของศิลปินในประเทศจีน" ด้วยการไปชมการแสดง Crazy Horse Paris ของ "ลิซ่า" Blackpink จีนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าเธอและผลงานของเธอจะถูกคว่ำบาตร งานจำนวนมากของเธอโดนยกเลิก จนมาปรากฏตัวที่งานในฮ่องกงนี่เอง แต่ "แองเจล่าเบบี้" ก็ยังไม่ได้ปรากฏตัวในสื่อจีน หรือกลับมารับงานที่นั่นอีกเลยLE SSERAFIM ที่สร้างสถิติเป็นศิลปินเกาหลีใต้ที่ใช้เวลาน้อยมาก จากวันเดบิวมาจนถึงวันที่ได้ขึ้น Coachella หลังเพิ่งจะเดบิวมาได้แค่ 2 ปี ซึ่งกระแสจากฝั่งตะวันตกก็ไม่เลว หลายสื่อชมว่าเป็นโชว์ที่ดีสำหรับหน้าใหม่ แต่กลายเป็นว่ากระแสในประเทศเกาหลีเอง LE SSERAFIM กลับโดนวิจารณ์อย่างหนัก ว่าการแสดงไม่ได้มาตรฐานรุ่นพี่ โดยเฉพาะเรื่องเสียงร้อง ที่น่าผิดหวังในหลาย ๆ จุด LE SSERAFIM ก็คงเอาคอมเมนต์ไปปรับปรุง สำหรับโชว์อีกรอบในอาทิตย์ต่อไปของเทศกาลแต่ที่โดนหนักกว่าใครก็คงจะเป็น Grimes ศิลปินที่ดังจากการเป็นอดีตคนรัก และแม่ของลูกทั้ง 3 คน ของมหาเศรษฐี "อีลอน มัสต์" แต่ในวันนี้ Grimes มา Coachella ในฐานะ DJ เปิดแผ่น ว่ากันว่าโชว์ของ Grimes เริ่มต้นได้ไม่เลว มีการเอาเพลงที่ไม่เคยเผยแพร่ก่อนของ เจนนี่ แบล็คพิงค์ และริฮานน่า Bitch Better Have My Money' มามิกซ์ด้วย” แต่ยิ่งแสดงไปก็ยิ่งมีปัญหาทั้งเรื่องการต่อเพลง, การใส่จังหวะ, เสียงหาย จน Grimes ต้องขอโทษคนดู และยอมรับตรง ๆ ว่าตัวเองอ่อนเลข เลยอาจจะคำนวนอะไรผิดนิดหน่อย Grimes โบ้ยไปว่าระบบต่าง ๆ มีปัญหา ก็เลยทำให้โชว์ออกมาเละแบบนั้น ส่วนตัวเองก็พลาดไปเยอะเหมือนกัน ถึงขั้นโดนตำหนิถึงขั้นเรียกว่า แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Coachella ไปแล้วLegendary Entertainment ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า "เดอนี วีลเนิฟว์" ได้เริ่มขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์เรื่อง "Dune" เรื่องที่สาม "Dune 3" อย่างเป็นทางการแล้ว โดยตอนแรก "เดอนี วีลเนิฟว์" เคยเปรยว่าอาจจะต้องรอซักช่วง ก่อนที่จะเริ่มสร้าง Dune 3 และไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ แถมยังเปรย ๆ ว่าถ้าไม่สามารถหาวิธีที่ทำให้ Dune 3 ออกมาดีกว่าหนังสองภาคแรกได้ ก็อาจจะต้องรอไปก่อนแต่ตอนนี้มีข่าวว่าโปรเจ็คนี้ได้เริ่มต้นดำเนินการสร้างแล้ว โดยสองเรื่องแรกจะสร้างจากนิยายเรื่อง Dune ซึ่งเป็นนิยายเล่มแรกในชุดของ "แฟรน เฮอเบิร์ต" และเรื่องที่สามสร้างจากภาคต่อของ Herbert ในปี 1969 เรื่อง “Dune Messiah”