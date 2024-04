“MONO29 KHONKAEN SONGKRAN WET&FUN 2024” “MONO29” ยกทัพศิลปินระเบิดความมันส์!! คลื่นมนุษย์แห่เล่นน้ำแน่นเอี๊ยด เต็มถนนข้าวเหนียว

ซึ่งปีนี้การจัดงานสงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว มีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดย เวที MONO29 ถนนข้าวเหนียว เป็นอีกเวทีที่ได้รับการตอบรับอย่างคึกคึก มีศิลปินชื่อดังร่วมสร้างความสนุกจัดเต็มทุกวัน นำทีมโดย อิงฟ้า วราหะ, ป๊อบ ปองกูล, โตโน่ ภาคิน, พี สะเดิด, เบิ้ล ปทุมราช, เป๊กกี้ ศรีธัญญา, ZANI, MONO ORIGINAL, SHOW TEAM ACADEMY และ E29 TRAINEESภายในงานมีการจัดกิจกรรมคลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพ พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่กลับบ้านมากมาย อาทิ รถกระบะ All New Mitsubishi Triton Mega Cab จำนวน 1 คัน และรถมอเตอร์ไซด์ Yamaha Finn จำนวน 2 คัน โดยผู้โชคดีที่ได้รับรถกระบะ All New Mitsubishi Triton Mega Cab ได้แก่ นายปรัตถกร พิภัชชลธ์ และรถมอเตอร์ไซด์ Yamaha Finn ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ ปะสาวะเท และนายสมปอง ใจอ่อน ท่ามกลางบรรยากาศปีใหม่ไทยศิลปิน MONO ORIGINAL (โมโน ออริจินอล) นำทีมโดย บิ๊กเอ็ม, ถุงแป้ง, ไนกี้ และนีน่า ได้ถือโอกาสพากันรดน้ำอวยพร “แดง-ธัญญา-วชิรบรรจง” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้อำนวยการสถานี MONO29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์) , “อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” และ “บรรณสิทธิ์ รักวงษ์” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลชุ่มฉ่ำกันถ้วนหน้าสำหรับบรรยากาศงานปิดท้ายสงกรานต์ปี 2567 ของจังหวัดขอนแก่น พบกับ SHOW TEAM ACADEMY , E29 TRAINEES และ “พี สะเดิด” ศิลปินไทบ้านที่มาระเบิดความมันส์กันแบบนันสต๊อป ปิดท้ายด้วย “อิงฟ้า วราหะ” มิสแกรนด์ 2022 ขวัญใจมหาชนที่มีแฟนคลับให้การต้อนรับอย่างล้นหลาม ได้ขึ้นโชว์ปิดท้ายงานสงกรานต์ “MONO29 KHONKAEN SONGKRAN WET&FUN 2024” ท่ามกลางคลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพ ที่ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์คลายร้อนกันเนืองแน่นถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น โดยการปรากฎตัวของอิงฟ้าครั้งนี้ ทำเอาเวทีร้อนระอุ หลายคนพูดถึงความสนุก เก่ง ครบเครื่อง จนทำให้ #ENGFAxMONO29WetandFun ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ในประเทศไทยไปเลยทีเดียว