“ผู้กำกับซีรีส์วาย” จวกกลับ! หึงจนขาดสติ ดรามา “ออกัส-กันสมาย”

สาดน้ำดับร้อนได้เพียงชั่วคราว แต่คราวนี้ร้อนฉ่ากันตั้งแต่เมื่อคืน จนตอนนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วลงสักนิด เริ่มจากโพสต์ข้อความว่าอดีตเพื่อนจะไปดีลอดีตแฟน แต่ด้วยภาษาแล้วนั้น ทำให้คนอ่าน อ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นการไม่ให้เกียตริผู้หญิง จนหลายคนปฏิบัติการล่าแม่มด ด้วยโค้ดลับว่า “อดีตเพื่อน พระเอกช่องน้อยสี ยอดฟอลโลว์เป็นล้าน” จนล่าสุดต้นสังกัดของก็ออกหนังสือเตือน ใครพาดพิงเรื่องในอดีตทั้งคนโพสต์ คนแชร์ จะถูกดำเนินทางกฎหมายล่าสุด “กันสมาย” ก็โพสต์ในไอจีสตอรี่ว่า “จริงๆ อยากเปิดมากกว่านี้ แต่ผมไม่อยากพาดพิงถึงบุคคลที่ 3 ที่ขาดบางช่วงบางตอน เพราะมันถามเรื่องส่วนตัวผู้หญิง ผมไม่อยากเปิดเผย ส่วนเรื่องผู้หญิงรบกวนอย่าขุดเลยครับ ผมคุยกับฝั่งผู้หญิงแล้ว แล้วเขาเป็นคนมาบอกผมเองด้วยซ้ำว่ามัน dm ไปหา เอาเป็นว่าจบแล้วครับ เรื่องที่ออกมาพูดอยากให้สังคมรับรู้ครับว่าไอ้คนแบบนี้มันแย่ขนาดไหน ดาราก็คนครับ”ด้านผู้กำกับซีรีส์วายที่มีชื่อเสียงและเป็นตำนานซีรีส์วาย ได้แก่ LOVE SICK SS2 รักวุ่น วัยรุ่นแสบ, MAKE IT RIGHT รักออกเดิน, WHAT THE DUCK รักแลนดิ้ง ได้ออกมาโพสต์ข้อความ พร้อมแชร์โพสต์จดหมายชี้แจง HJ Thailand ซึ่งเป็นต้นสังกัดของหนุ่มออกัส ว่า“ประเด็นแรกคือ หึง! จนขาดสติ และก่อความเสียหายให้กับผู้อื่นในด้านชื่อเสียงประเด็นที่สอง ตีความเกินเหตุ ตีความว่าเพื่อนจะเอาแฟนเก่าตัวเอง (เพราะหึง) ทั้งๆ ที่เพื่อนมันก็แค่พูดเล่นกันในกลุ่มแชตประเด็นที่สามคือ อกหักครั้งนี้ ต้องมีแพะ เยียวยาตัวเอง จนเดือดร้อนผู้อื่น น่าจะเจ็บจากรักเก่าแล้วไม่มีที่ระบาย พอเพื่อนไปเล่นด้วยแล้วเอาเพื่อนเป็นส้วม ระบายความโกรธทุกอย่างลงไปที่เพื่อน (แทนที่จะไปพบจิตแพทย์)ประเด็นสุดท้าย หลอกตัวเอง หลอกตัวเองว่า เพื่อนเอาแฟนเก่ากู กูเลยบล็อคเพื่อน เพื่อนเหี้ยกูเลยต้องแฉ เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดี ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ก็พูดเล่น ด้วย ภาษาประมานนี้กับกลุ่มเพื่อนๆอยู่แล้ว เพียงแต่คราวนี้เรื่องมันเกิดกับหญิงที่ตัวเองเพิ่งเจ็บมา เลยยอมไม่ได้ เพื่อหาเหตุมาสนับสนุน สิ่งที่ตัวเองทำลงไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบคนซวยคือ ( เพื่อนที่เล่นไม่รู้กาลเทศะ)”