รู้จัก "สตอร์มี แดเนียลส์" ดาราหนังโป๊ที่ "โดนัลด์ ทรัมป์" เอาเงินหาเสียงไป "อุดปาก" แต่สุดท้ายกลายเป็นเรื่องขึ้นศาล

อดีตผู้นำจอมอื้อฉาวกำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการเมืองมะกัน ด้วยการเป็นอดีตประธานาธิบดีคนแรกที่ต้องขึ้นศาล จากคดีเอาเงินหาเสียงไปจ่ายค่าปิดปากดาราหนังโป๊โดยคดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากปี 2016 ที่ ไมเคิล โคเฮน ทนายความของทรัมป์ในขณะนั้นจ่ายเงิน 130,000 ดอลลาร์ให้กับนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ สตอร์มี แดเนียลส์ หวังให้เธอรูดซิบปาก ไม่นำเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2006 นี้ไปพูดกับสื่อตัวของ สตอร์มี แดเนียลส์ ปฏิเสธเรื่องนี้กลับสื่อหลายรอบ จนในปี 2018 จึงได้ยอมรับว่าตัวเองเคยทีเซ็กส์กับ ทรัมป์ จริง ๆซึ่งปัญหาก็คือ ทรัมป์ ได้ใช้เงินจากกองทุนหาเสียงเลือกตั้งของตัวเอง มาจ่ายให้กับ สตอร์มี แดเนียลส์ โดยไม่ได้ลงบัญชีเอาไว้อย่างถูกต้องซึ่งกฎหมายกำหนดว่าต้องลงบัญชีทั้งหมด สำหรับ "รายจ่ายใด ๆ" ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งนักกฏหมายมองว่า "เงินปิดปาก" ป้องกันไม่ให้ตนเองกลายเป็นข่าวอื้อฉาว เข้าข่ายเป็นการจ่ายเงินที่มีผลต่อการเลือกตั้งสตอร์มี แดเนียลส์ เกิดที่เมืองแบตันรูช รัฐลุยเซียนา ในชื่อสเตฟานี คลิฟฟอร์ด และยอมรับว่าโตมาแบบไม่ค่อยดีนัก เพราะมีแม่เลี้ยงมาคนเดียว หลังพ่อกับแม่แยกทางกัน "เราใช้ชีวิตเหมือนเป็นแค่ขยะ เสื้อผ้าของฉันก็ใส่ไม่พอดี ฉันก็จนและฉันก็มีกลิ่นตัว"แต่อย่างน้อยเธอก็เรียนค่อนข้างดี สตอร์มี แดเนียลส์ เคยสอบได้ A ทุกวิชา และยังได้เป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์โรงเรียนมัธยมที่เรียนอยู่ด้วย จนเมื่อเรียนเธอ เธอก็มุ่งหน้าสู่สายบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ทันที2001 สตอร์มี แดเนียลส์ได้รับความสนใจในวงการบันเทิงด้วยการเข้าร่วมการประกวด Miss Nude Great Plains Contest ปี 2001 ซึ่งปรากฏในตอนหนึ่งของรายการ "Real Sex" ของ HBO2002 ได้เป็นนางแบบที่วาดภาพพระแม่มารีในผลงานชุดภาพถ่ายของศิลปิน Nika Nesgoda ที่มีชื่อว่า "Virgin"2004 ปรากฏตัวในซีรีส์ทางช่อง HBO เรื่อง Pornucopia ซึ่งทำให้เธอเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่มากขึ้น2005 ปรากฏตัวในสื่อกระแสหลักด้วยภาพยนตร์เรื่อง "The 40-Year-Old Virgin" ในภาพยนตร์เรื่องนี้ ตัวละครหลัก (รับบทโดย สตีฟ คาเรล) ดูหนังโป๊ที่เธอแสดง และจินตนาการถึงเธอในเวลาต่อมา2007 ปรากฏตัวเป็นนักเต้นระบำเปลื้องผ้าในตอนหนึ่งของซีรีส์ FX Network "Dirt" และแสดงเป็นนักเต้นบนตักในภาพยนตร์ฮิต "Knocked Up" นอกจากนี้เธอยังแสดงในมิวสิกวิดีโอ "Wake Up Call" ของ Maroon 5 ในฐานะนักเต้นรูดเสาด้วย2018 สตอร์มี แดเนียลส์ ปรากฏตัวในรายการรายการฮิตมากมายทั้ง "Jimmy Kimmel Live" และ "Saturday Night Live" เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2018 หลังกระแสข่าวของสื่อเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายของเธอที่เกี่ยวข้องกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก