ชีวิตเปลี่ยนหลังมีลูก! ลือเจ้าของบท "แอเรียล เงือกน้อย" เลิกแฟนหนุ่ม หลังคลอดไม่กี่เดือน

คนที่อ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทของทั้งคู่ให้ข่าวกับว่า Media Take Out ว่า "ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนจากความสนุกสนาน, การไปเที่ยว และเดินพรมแดง ... มาเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ ต้องให้นมลูกและเปลี่ยนผ้าอ้อม"“มันส่งผลกระทบไปถึงทั้งคู่” เพื่อนสาวนางเอกหนัง Little Mermaid แสดงความเห็น “และฉันคิดว่า DDG ยังไม่พร้อมสำหรับความรับผิดชอบทั้งหมด”ข่าวดังกล่าวเริ่มเป็นประเด็นหลัง ฮัลเล่ เบลีย์ และ DDG ลิกติดตามกันและกันบนอินสตาแกรม และลบรูปถ่ายของกันและกันบนแพลตฟอร์มฮัลเล่ เบลีย์ และ ดาร์ริล ดเวย์น แกรนเบอร์รี่ จูเนียร์ หรือ DDG เพิ่งจะมีหนูน้อย เฮโล เป็นลูกชายคนแรกในช่วงปลายปี 2023 โดยทั้งคู่เพิ่งจะออกมายืนยันข่าวนี้เมื่อต้นปี 2024ตอนนั้น ฮัลเล่ เบลีย์ ยังชื่นชมฝ่ายชายยกใหญ่ว่า “มีหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับ DDG ที่ทำให้ฉันมีความสุขมาก ฉันคิดว่าสิ่งที่เจ๋งจริงๆ เกี่ยวกับการมีความรัก ในตอนอายุยังน้อยขนาดนี้ก็คือ คุณสามารถมีชีวิตอยู่และมีช่วงเวลาที่ดีแบบนี้ไปอีกนาน"ฮัลเล่ เบลีย์ ที่ดังไปทั่วโลกจากบท แอเรียล ใน Little Mermaid ที่กลายเป็นคุณแม่ในวัย 24 ปี ยังเคยยืนยันว่าความรักของเธอกับ DDG วัย 26 ปี "ไม่ใช่ความรักแบบเด็ก ๆ" อย่างแน่นอนโดยทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมายืนยัน หรือปฏิเสธข่าวเลิกแต่อย่างใด