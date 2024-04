สวยงามอย่างไทย "จอห์น เลเจนด์" ควง "คริสซี ทีเกน" และลูก ๆ ฉลองสงกรานต์ในชุดไทย

จอห์น เลเจนด์ พร้อมด้วยภรรยาลูกครึ่งไทย คริสซี ทีเกน และลูกๆ ทั้งสี่คน ฉลองปีใหม่ตามแบบวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายแบบดั้งเดิมเพื่อเฉลิมฉลองสงกรานต์ปี 2567 นอกจากนั้นครอบครัวของศิลปินดัง และนางแบบชื่อดัง ยังเพลิดเพลินกับการนั่งรถตุ๊กตุ๊กในเมืองโคราช ประเทศไทยตัวของ คริสซี ทีเกน ซึ่งมีเชื้อสายไทย-นอร์เวย์ เธอได้โพสต์ภาพในช่วงเวลาที่อยู่ในเมืองไทยลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมคำบรรยายว่า “สุขสันต์สงกรานต์”จอห์น เลเจนด์ พบกับ คริสซี ทีเกน ในปี 2549 ในกองถ่ายมิวสิกวิดีโอ "Stereo" ทั้งคู่หมั้นกันในเดือนธันวาคม 2554 และแต่งงานกันเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ที่เมืองโคโม ประเทศอิตาลี เรื่องราวความรักของทั้งคู่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพลงฮิตที่ชื่อว่า "All of Me" ของ จอห์น เลเจนด์ ด้วย