กระแสแรง! "ฟรีน-เบ็คกี้" ทำเอาบัตร Woody FM on Stage หมดเกลี้ยง SOLD OUT อย่างรวดเร็ว

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่มาแรงสุดๆ สำหรับอาร์มสตรอง ที่ล่าสุดเตรียมควงคู่กันขึ้นเวทีทอล์กโชว์ของเจ้าพ่อทอล์กโชว์อย่างและทันทีที่เปิดขายบัตรเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ กว่า 1,400 ที่นั่งก็ได้ถูกแฟนคลับจับจองจน SOLD OUT หมดเกลี้ยง! แห่ซื้อบัตรกันถล่มถลาย เกินต้านจากกระแสความปังของทั้งคู่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามกับเวที Woody FM on Stage with Freen - Becky งานนี้วู้ดดี้เลยขอจัดให้ตามคำเรียกร้องของแฟนๆ เพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับอย่างดี ประกาศเปิด Live Streaming + Rerun ตามกระแสเรียกร้อง ได้เวลาของทีมหน้าจอ ดูสดๆ พร้อมกันทั่วโลก แบบ Full HD สามารถรับชมทั้งสดและแบบย้อนหลังได้อีกด้วย ซึ่งทำให้เช้าวันนี้แฮกแท็ก #ThanksLiveStreamWDxFB ขึ้นติดเทรนด์ X อันดับ 2 ทันที ซื้อบัตรได้ที่ https://bit.ly/WOODYFM-FREENBECKY-LIVEโดยงานนี้ทั้ง 2 สาว ได้เตรียมโชว์พิเศษสุดเซอร์ไพรส์ไว้ให้แฟน ๆ ขนทั้งความสุข ความสนุก และเสียงหัวเราะ ไปมอบให้แบบจุกๆ พร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ที่เรียกว่าทุกคนต้องเต็มอิ่มไปกับโชว์ในครั้งนี้แน่นอน