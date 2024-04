เมื่อกามเทพเผลอแผงศร ให้ตกหลุมรักพี่ชายต่างแม่ของตัวเอง ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นใน “Stay With Me – กันและกัน ฉันและนาย”

เมื่อโชคชะตาพาให้คน 2 คน ต้องมาเจอกัน และกลายมาเป็นพี่น้องต่างแม่กันโดยบังเอิญ ความสัมพันธ์แบบศัตรูก็ได้เริ่มเกิดขึ้น แต่เรื่องราวก็พาให้ทั้งคู่เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน ความน่ารัก น่าประทับใจ ก็เริ่มเกิดขึ้น ในซีรีส์จากแดนมังกร ที่จะกุมหัวใจสาว ๆ ทั่วประเทศไว้ได้อย่างแน่นอนกับ “Stay With Me – กันและกัน ฉันและนาย”ชีวิตอันราบเรียบของ ซูอวี่ (รับบทโดย จางเจี๋ยวหมิ่น) เด็กหนุ่มชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลับต้องมีเรื่องให้ตื่นเต้น หลังจากแม่ของเขาได้เผยว่ากำลังวางแผนแต่งงานใหม่กับเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่ง แถมยังมีลูกชายติดมาด้วยอีกคน ทำให้ลูกคนเดียวอย่างเขาต้องกลายเป็นพี่ชายไปโดยไม่ทันได้ตั้งตัว แถม อู๋ปี่ (รับบทโดย สวีปิน) น้องชายคนใหม่ยังยียวนกวนประสาท หาเรื่องทะเลาะไม่เว้นแต่ละวันอีกด้วย งานนี้ทั้งคู่ไม่คิดว่าจะสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ จนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดอุบัติเหตุขึ้น กำแพงในจิตใจของทั้งสองจึงได้ทลายลง ทั้งคู่ค่อย ๆ ปรับความเข้าใจเข้าหากันจนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันมากกว่าพี่น้องความรักของทั้งคู่จะสมหวังหรือไม่ ติดตามชม “Stay With Me – กันและกัน ฉันและนาย” ได้ทุกวันศุกร์ - อาทิตย์ เวลา 21.00 น. เริ่มวันแรก 13 เมษายน ทางทรูวิชั่นส์ นาว ช่อง True Asian More (120, 239)