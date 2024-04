สยามพารากอน จัดเต็มความสนุกฉลองเทศกาลมหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ นำทีมโดยศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย Tattoo Colour / PROXIE / Paradox ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 เม.ย.ศกนี้ ณ สยามพารากอน

สยามพารากอน ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ จัดเต็มความสนุก ยกทัพเหล่าคนดังและศิลปินหน้าของเมืองไทยกว่า 100 ชีวิต ร่วมสาดความมันส์กับกิจกรรมและมหกรรมคอนเสิร์ตแบบนอนสต๊อปตลอด 8 วันเต็ม ทั่วทุกพื้นที่สยามพารากอน พร้อมเนรมิตพาร์คพารากอนด้วย อินสตอลเลชั่นอาร์ตขนาดยักษ์ ต้อนรับซัมเมอร์สุดอลังการกับงาน Siam Paragon Ultrasonic Water Festival 2024 “Songkran Lobster Wonderland by Philip Colbert” คว้าศิลปินป๊อปอาร์ตระดับโลกชาวอังกฤษ “ฟิลิป โคลแบร์” (Philip Colbert) นำ “จักรวาลล็อบสเตอร์” (The Lobster) ผลงานศิลปะอันโด่งดัง มามอบประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ ระหว่างวันที่ 9-16เมษายน 2567 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน โดยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, JOOX และ TikTok ร่วมจัดงานจัดเต็มความมันส์ท่ามกลางบรรยากาศสุดฮอตของประเทศไทยสยามพารากอนก่อนประเดิมเวทีล็อบสเตอร์ยักษ์ด้วย วงดนตรีที่อยู่ทุกยุคอย่าง Tattoo Colour เรียกได้ว่าสนุกสมศักดิ์ศรี สะกดคนดูได้อย่างอยู่หมัด เพิ่มดีกรีความร้อนแรงให้กับสเตจด้วยโชว์จากบอยกรุ๊ปสุดฮอตแห่งปี 6 หนุ่ม PROXIE ที่มาระเบิดความมันส์สร้างสีสันให้กับสงกรานต์ปีนี้กับสเต็ปโชว์สุดเร้าใจ ก่อนจะยกเวทีให้กับรุ่นพี่สุดเก๋าอย่าง Paradoxมาส่งแฟนกลับบ้านอย่างน่าประทับใจ➢ พบความสนุกสุดพิเศษจากเหล่าคนดังและทัพศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย ที่เตรียมมามอบความบันเทิง พร้อมด้วยมหกรรมคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน• วันที่ 12 เมษายน 2567 - Full House / SweezDream / คริสติน่า อากิล่าร์• วันที่ 13 เมษายน 2567 - ผู้ชนะจากรายการ CHUANG ASIA 2024 / Have a Nice Day / Klear• วันที่ 14 เมษายน 2567 - Proud / LYKN x POUND – JUNG /GEMINI-FOURTH• วันที่ 15 เมษายน 2567 - FELLOW FELLOW / COCKTAIL / DEPT• วันที่ 16 เมษายน 2567 - PiXXiE / ATLAS / EMPRESS➢ พบกับดนตรีหมอลำแห่งศตวรรษที่ 21 ที่โด่งดังไปทั่วโลกในงาน“Wonder Songkran Music Festival” ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ SCBX NEXT STAGE ชั้น 4 สยามพารากอน• วันที่ 12 เม.ย. 2567 THE HYMMAPAN ELECTRON• วันที่ 13 เม.ย. 2567 PARADISE BANGKOK• วันที่ 14 เม.ย 2567 RATTANAKOSIN BREAKIN CREW• วันที่ 15 เม.ย. 2567 ASIAN SONIC FORCEไฮไลท์ในปีนี้ สยามพารากอนร่วม Co-create & Collaborate กับศิลปินชื่อดังระดับโลก ฟิลิป โคลแบร์ ศิลปินชาวอังกฤษที่โด่งดังในการสร้างสรรค์ผลงาน Pop Art รูปแบบใหม่ ซึ่งมีลายเส้นและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ที่มาพร้อมกับคาแรกเตอร์ประจำตัวคือ “The Lobster” ล็อบสเตอร์ก้ามโตสีแดงส้มสดใส ซึ่งได้จัดแสดงและปรากฏผลงานหลากหลายรูปแบบในทั่วโลก ทั้งภาพวาด ประติมากรรม ไปจนถึงสินค้าแฟชั่น เป็นไอคอนสุดป๊อปที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งครั้งนี้ ได้เนรมิต Lobster Wonderland ดินแดนล็อบสเตอร์ยักษ์ออกมาเป็น Giant Inflatable Playground ขนาดใหญ่ภายใต้ธีมสงกรานต์ และได้รังสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซเป็นครั้งแรกในโลก ได้แก่ Elephant Hunt and Elephant Riders ซึ่งเป็นประติมากรรมล็อบสเตอร์ถือปืนฉีดน้ำขี่หลังช้าง โดยฟิลิปได้ดึงเอาวัฒนธรรมไทยเข้ามาผสมในชิ้นงานเป็นการผสมผสานประเพณีไทยเข้ากับอารมณ์ขันในรูปแบบเหนือความคาดหมาย ผลงานชุดนี้ไม่เพียงแสดงถึงความยกย่องที่มีต่อมรดกทางวัฒนธรรมของไทยเท่านั้น แต่ยังผสมผสานเข้ากับความสนุกสดใสของเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีผลงานอื่นๆ อาทิ Lobstar Octopus , Lobster Life-Ring and Lobster Surfing ซึ่งจะจัดแสดงทั้งภายในศูนย์การค้า และบริเวณ พาร์ค พารากอน นอกจากนี้ฟิลิป โคลแบร์ ยังร่วมรังสรรค์ศิลปะสุดชิคให้นำมาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจำหน่ายในงาน อาทิ เสื้อยืดคอกลม, เสื้อเชิ้ตแขนสั้น ,กางเกงลายช้างสุดเก๋ และแก้วน้ำ เป็นต้นร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดมหัศจรรย์กับการคอลลาเบรชั่นระดับโลก ในเทศกาลมหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ กับ The Lobster เวอร์ชั่นใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก !! และมหกรรมความบันเทิงเต็มรูปแบบในงาน Siam Paragon Ultrasonic Water Festival 2024 “Songkran Lobster Wonderland by Philip Colbert”ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-610-8000 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: SiamParagon#SiamParagon #SiamParagonUltrasonicWaterFestival2024 #SiamparagonxPhilipColbert#SiamParagonSongkran2024