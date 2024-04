“สงกรานต์ มหานคร” เริ่มแล้ว! ปักหมุด คิง เพาเวอร์ มหานคร “นิวคันทรี่” เปิดงานฉ่ำ! ประเดิมความเปียก สาดน้ำทั่วมหานคร

แค่เปิดงานวันแรกก็ฉ่ำแฉะและมันส์กันถ้วนหน้าแล้ว สำหรับงาน ‘สงกรานต์ มหานคร เติมสีสันสาดความสุข สไลด์สนุกสุขสงกรานต์มหานคร ณ คิง เพาเวอร์ มหานคร’ เรียกว่ายิ่งใหญ่สมเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพฯ จริงๆ ปีนี้ คิง เพาเวอร์ มหานคร ร่วมเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ไปพร้อมๆ กับชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเปิดงานวันแรกค่ำวานนี้ 11 เมษายน 2567 ดีเจมาฟท์ไซ (DJ Maft Sai) และวง นิวคันทรี่ (NEW COUNTRY) ศิลปินลูกทุ่งสายเลือดใหม่ที่กำลังมาแรง ทำเอาชาวมหานครคึกคัก เมื่อพวกเขาขนเอาเพลงมันส์ๆ จังหวะโจ๊ะๆ มาเสิร์ฟให้นักสาด(น้ำ)ได้ครื้นเครงกัน เรียกว่าตลอดหนึ่งชั่วโมงจัดหนักจัดเต็มมากบนเวทีเสิร์ฟความเอ็นเตอร์เทนสุดพลังแล้ว ไฮไลท์ในงานอย่าง สไลเดอร์ยักษ์ ความสูง 4 เมตร ยังทำให้ชาวมหานครตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กันอีกต่างหาก งานนี้ลูกบอลสีสันสดใส น้ำเย็นสะใจ ขบวนรถฟู้ดทรัก และเครื่องดื่มหลากหลาย พร้อมแล้วที่จะทำให้คุณได้เปียกปอนและอิ่มท้องตลอด 6 วัน 6 คืน นอกจาก นิวคันทรี่ และ ดีเจมาฟท์ไซ ที่ประเดิมเปิดงานวันแรกแล้ว ยังมีเหล่าดีเจและศิลปินอีกมากมาย อาทิ The Paradise Bangkok, Palm The Voice, DJ Alpha ฯลฯ ตบเท้าเข้าร่วมงานเพียบ! พิเศษสุดในวันที่ 14 เมษายน พบดีเจดังจากเกาหลีใต้ ‘ดีเจโซดา’ พร้อมกับ "โก้ เมืองเพชร" ควายเผือกที่กำลังเป็น soft power ควายไทย และผองเพื่อนในเวลา 19.00 - 21.00 น. อีกด้วยว้าว! อลังการงานฉ่ำแบบนี้ หนึ่งปีมีครั้งเดียว ใครไม่ได้มาสัมผัส ถือว่าไม่ได้เข้าร่วม สงกรานต์ ในปีนี้นะจ๊ะๆ 11-16 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. ถึง 22.00 น. ณ ลานมหานคร สแควร์ คิงเพาเวอร์ มหานคร มามะ มาเปียกกัน!งานนี้เข้าฟรี!!!#SongkranMahanakhon #KingPowerMahanakhon