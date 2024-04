พบประสบการณ์รูปแบบใหม่เอาใจสายสตรีท กับ “NEW VANS FLAGSHIP STORE @ CENTRALWORLD” พร้อมเปิดแคมเปญ THIS IS OFF THE WALL เผยโฉมหน้า 4 แบรนด์แอมบาสเดอร์ประจำ VANS THAILAND

​เป็นแบรนด์อันดับ 1 ครองใจสายสตรีทที่แท้จริง สำหรับ VANS (แวนส์) ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทย เอาท์ดอร์ สปอร์ต จำกัด ล่าสุดเปิดแฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่เอาใจสายสตรีทให้มาร่วมค้นหาคอลเลกชั่นที่ใช่ พร้อมกับโซนพิเศษไฮไลต์ต่างๆ กับ “NEW VANS FLAGSHIP STORE @ CENTRALWORLD” บนพื้นที่กว่า 200 ตารางเมตร ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่แห่งนี้รวมความพิเศษไว้อย่างครบครันร้าน VANS คอนเซ็ปต์ใหม่ สาขาล่าสุด หรือ NEW VANS FLAGSHIP STORE @ CENTRALWORLD แห่งนี้ เรียกว่าขนคอนเซ็ปต์มาครีเอตเป็น มุมไฮไลท์ต่าง ๆเอาใจสายสตรีทแวร์ อาทิ มุม Customization Area ที่ลูกค้าสามารถนำสินค้า VANS เข้ามาตกแต่ง, เพ้นท์ ด้วยอุปกรณ์คัสตอมต่างๆ ที่ทาง VANS จัดเตรียมให้แบบฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พิเศษกับ มุม Localization Area หรือมุมสำหรับแสดงผลงานศิลปะสตรีทอาร์ทที่ออกแบบโดยศิลปินชาวไทย ต้น-เกษมวิทย์ ชวีวัฒน์ หนึ่งในแบรนด์แอมบาสเดอร์ เจ้าของผลงาน POORBOY ที่มาร่วมออกแบบคาแร็กเตอร์เจ้าลิงขนฟูสีขาวผสมผสานเข้ากับดีเอ็นเอ ของแบรนด์ VANS และความเป็นไทยเฉพาะที่สาขาเซ็นทรัลเวิล์ดนี้เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีแบรนด์แคมเปญล่าสุดที่มาต้อนรับการเปิดสาขาใหม่ที่แฟลกชิพสโตร์แห่งนี้ กับแคมเปญ“THIS IS OFF THE WALL” โดยมี Vans Thailand Brand Ambassador ประจำประเทศไทย4 คน 4 ไลฟ์สไตล์ ได้แก่ “โจอี้ - ภูวศิษฐ์ อนันต์พรสิริ”, “รสิกา สายแสง” (ปันปัน ยีย์ยีย์), “ต้น - เกษมวิทย์ ชวีวัฒน์” และ “โอ๊ต-อธิวัฒน์ เรืองศรี” มาร่วมถ่ายทอดตัวตนและไลฟ์สไตล์สนุก ๆ ของตัวเองผ่านรองเท้า VANS ซึ่งกับ Brand DNAs ของแบรนด์ VANS แบบชัดเจน อาทิ Skateboard, Music, Art และ Lifestyle โดยภายในงาน ทั้ง 4 คน ได้มาร่วมเวิร์คช็อปออกแบบ D.I.Y รองเท้า VANS ในสไตล์ของตัวเอง​ร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่ “NEW VANS FLAGSHIP STORE @CENTRALWORLD” ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้แล้ววันนี้ ทุกวัน เปิดให้บริการเวลา 10.00 น. – 22.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.facebook.com/VansThailand/