"ลูกเกด" อวดภาพลูกชาย "น้องสกาย" คว้าเหรียญทองว่ายน้ำแชมป์ประเทศไทย

อีกหนุ่มน้อยผู้รักการแข่งมาตั้งแต่เล็กๆ สำหรับ "น้องสกาย" ลูกชายสุดรักสุดหวงของนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ของเมืองไทย “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” ที่ก่อนหน้านี้ "น้องสกาย" ก็ไปคว้าเหรียญและถ้วยรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำมาฝากคุณแม่ได้มากมายล่าสุด "น้องสกาย" ทำเอาคุณแม่ "ลูกเกด" ใจฟูและปลื้มปริ่มอีกแล้ว เมื่อเจ้าตัวคว้าเหรียญทองแชมป์จากกีฬาว่ายน้ำระดับประเทศไทยครองได้สำเร็จโดยคุณแม่ "ลูกเกด" ได้โพสต์ภาพคู่ลูกชายพร้อมข้อความว่า "Congrats to @5kye_s 1st Place Gold Medal Winner in the 400 Meter IM (14-15 age group) at the Arena Thailand Swimming Championship 2024. Making Skye Kingpayome Sharples #1 in Thailand in his age group! So proud of you heart"ท่ามกลางแฟนๆ และเพื่อนๆ แห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบ