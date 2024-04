สายกิน เที่ยว ช้อป ห้ามพลาด “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ” แลนด์มาร์คเล่นน้ำสงกรานต์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ

สงกรานต์ปีนี้ ใครอยู่กรุงเทพยกมือขึ้น!! สายกิน-เที่ยว-ช้อป ห้ามพลาด! วันหยุดยาวสงกรานต์ ปีนี้ปักหมุดเที่ยวเลยกับงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และชุมชนย่านรางน้ำ เพื่อยกระดับย่านรางน้ำสู่การเป็นถนนสายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจชุมชนที่รายล้อมในย่านรางน้ำ ก้าวสู่เดสติเนชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกในทุกเทศกาล จัดเต็มทุกอภิมหาความบันเทิง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ม่วน หนุก สุข คัก” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 11 - 16 เมษายน 2567 ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำไฮไลต์พิเศษ! เนรมิตถนนรางน้ำตลอดสายเป็นถนนสายน้ำในวันที่ 13 – 15 เมษายน 2567 พบกับที่สุดแห่งเทศกาลดนตรี ณ ใจกลางเมือง “RANGNAM WATER STREET BY SUPERFLUID” กับเทศกาลดนตรีสุดชุ่มฉ่ำ ภายใต้แนวคิด “สีสันที่ไม่มีวันสิ้นสุด” เพื่อสร้างประสบการณ์แห่งความ ม่วน หนุก สุข คักที่มาพร้อม LINE UP ศิลปิน T-POP และดีเจชื่อดังที่จะมาสาดความมันส์รับซัมเมอร์นี้ไปด้วยกันทั้งนี้ ภายในงานได้จำลองบรรยากาศสงกรานต์ทั่วไทยมาไว้ในที่เดียว ม่วนกับอภิมหาขบวนสงกรานต์ โดยพิธีเปิดงานจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 11 เมษายน 2567 พบกับขบวนแห่ในซอยรางน้ำนำโดย พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, โบว์-เมลดา สุศรี และอิงฟ้า-วราหะพลาดไม่ได้ วันมหาสงกรานต์ 13 เมษายน พบกับขบวนแห่จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นำโดยหนุกกับอภิมหาความบันเทิง กับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทย อาทิ นนท์-ธนนท์ จำเริญ, โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน, วง PROXIE, จ๊ะ-นงผณี มหาดไทย การแสดงจากคณะลิเกเทพบุตรสุดที่รัก คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ และ The Golden Song เป็นต้นสุขกับอภิมหาความอร่อย กับร้านอาหารชื่อดังของไทยและของอร่อยในย่านรางน้ำกว่า 40 ร้าน อาทิ ป้าแป๊ดลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์, ติดลม หมูทอดปลาร้า, ยำแหนมข้าวกรอบ เจ๊อ้อม, มาดามไส้อั่ว, Chaffeine, ข้าวขาหมูตรอกซุง, เฮ้งเพียวเฉาก๊วยบางรัก, ลอดช่องวัดเจษฯ ซอย 6 มหาชัย, ผัดไทยยายศรี, ปลาจับหลัก, เสน่ห์ข้าวซอย, เสน่ห์ข้าวปุกงาโมจิน้ำผึ้ง, ป้าบุ๋ม บ้าบิ่น มะพร้าวน้ำหอม, น้ำวุ้นใบเตย ซอยมังกร, โก๋อินเตอร์, เมี่ยงกลีบบัว, เจ๊เบียร์ทะเลทอด, เกี๊ยวซ่าทอดโง่โง่, ข้าวมันไก่เจ๊อิม, ไททัน ลูกชิ้นหมูแช่กะทิ, ขนมไทยอุ้ม & นภา, โดนัท พี่ปราณี และจีบโรจน์โคตรหร่อย ฯลฯคักกับอภิมหาโปรฯสุดคุ้ม สมาชิกฯ มีไฟลต์บินลดสูงสุด 25% หรือไม่มีไฟลต์บินก็ช้อปได้กับสินค้าป้ายฟ้า ช้อปรับกลับบ้านได้ทันที หรือยังไม่เป็นสมาชิกฯ สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY ฟรี พร้อมรับคูปองส่วนลด 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-16 เมษายน 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ตพิเศษเฉพาะ 11-16 เมษายน 2567 แจกฟรี Gift Voucher 200 บาท และกางเกงช้างหรือผ้าขาวม้า 1 ชิ้น (จำนวนจำกัด) คุ้มสุด ๆ สมาชิกฯ รับสิทธิ์เป็น 30 คนพิเศษร่วมกิจกรรมถ่ายรูปและรับเครื่องดื่มสุดพิเศษจากศิลปิน (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน) ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำรวมทั้งยังมีกิจกรรมสุดม่วนที่จะทำให้สุขสุด ๆ อาทิ ใส่ชุดไทยถ่ายรูปฟรี, เกมงานวัด ฯลฯ พร้อมเชิญชวน “สรงน้ำพระ” เสริมสิริมงคล อัญเชิญพระพุทธรูปจากทั่วสารทิศของไทย “ภาคกลาง” หลวงพ่อโสธรจำลอง “ภาคใต้” พระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร “ภาคเหนือ” พระพุทธสิหิงค์ “ภาคอีสาน” หลวงพ่อพระใส โดยจำลองบรรยากาศสงกรานต์ทั่วไทยมาไว้ในที่เดียวพลาดไม่ได้! ชวนทุกคนมาร่วมใช้เวลาแห่งความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปด้วยกันที่งาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ” ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ตลอด 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2567