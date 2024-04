ไอคอนสยาม ชวนสำรวจความทรงจำในอดีดกับนิทรรศการงาน "Shade of Sunshine" ฤดูร้อนแห่งความทรงจำ วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2567

หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ร่วมกับ Peachful ชวนทุกท่าน สำรวจพื้นที่ของความทรงจำในช่วงฤดูร้อนอันแสนอบอุ่น และแสงอาทิตย์อันเจิดจ้า กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายใต้เงามืดของแสงอาทิตย์ที่สาดส่อง ผ่านการเล่าเรื่องที่หลากหลาย ตั้งแต่ภาพวาดที่สนุกสนาน ภาพวาดที่ทำให้มีรอยยิ้ม หรือภาพที่ทำให้คุณคิดถึงใครบางคน ในนิทรรศการฤดูร้อนแห่งความทรงจำจากผลงานของศิลปินนักเล่าเรื่องทั้ง 7 ได้แก่ Kiwtum, Koong, Nutped, Past.tell, Plulalin, toddyinthemood และ Peachfulผลงานฤดูร้อนในช่วงปิดเทอมของ Kiwtum (คิ้วต่ำ) บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดในช่วงเวลาปิดเทอม เป็นเรื่องราวธรรมดาในวัยเด็กที่ยังได้อยู่ที่บ้าน วัยที่เต็มไปรอยยิ้ม วัยที่เจอความสุขได้ง่ายๆระหว่างวัน วัยที่ฉันจริงใจต่อความรู้สึกของหัวใจของฉัน ได้ดีที่สุดKoong (คุ้ง) กับเรื่องราวความทรงจำในอดีต ที่ศิลปินรู้สึกเหมือนบางช่วงเวลามันซ้อนกับปัจจุบัน จึงนำเสนอผลงานในชื่อว่า Summer Overlaps ซึ่งในทุกๆครั้งมักจะมีบางสิ่งที่เป็นตัว Trigger ความทรงจำเหล่านั้นให้กลับมาอีกครั้งโดยตัว Trigger ทางความทรงจำทั้ง 3 ได้แก่ คน สิ่งของ และสถานที่ นำเสนอผ่านเทคนิค Red Reveal ที่เราเคยเล่นสมัยก่อน เทคนิคนี้จะช่วยให้เราได้เห็นภาพความทรงจำของแต่ละตัวละครที่ซ้อนทับอยู่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นNutped (นัดเป็ด) กับผลงานที่มีชื่อว่า “หน้าร้อน ย้อนวัย” ศิลปินมีแนวคิดมาจากความทรงจำช่วงหน้าร้อนตอนเด็กซึ่งในช่วงนั้นมักจะมีโมเมนต์ที่ชวนคิดถึงและชวนอมยิ้มอยู่มากมายตามประสาเด็กเกิดปี 1991 นัดเป็ดจึงอยากชวนให้ทุกคนให้มาย้อนระลึกถึงโมเมนต์หน้าร้อนของตัวเองพร้อมนำความสดใสมีพลังในวัยเด็กกลับมาPast.tell (พาสเทล) กับผลงาน Warm Summer Days ถ้าพูดถึงหน้าร้อนในความทรงจำ สถานที่ที่นึกถึงอันดับแรกคือ บ้านของยาย คอลเลกชันนี้จึงเป็นภาพวาดที่มาจากความทรงจำช่วงปิดเทอมระหว่างฉันกับยาย ถึงตอนนี้ยายจะจากไปแล้ว แต่ความรัก ความอบอุ่นที่ยายมอบให้ ยังคงอยู่ในหัวใจ และ คงอยู่ตลอดไปPlulalin (ลลิน) นำเสนอผลงานของความรู้สึกในช่วงฤดูร้อน กับสถานที่ที่เคยไปที่เราอาจจะรู้สึกเฉย ๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป มันกลับมีความหมาย เมื่อช่วงเวลานั้นสำคัญขึ้นมา ไม่ว่าความรัก หรือความเศร้า มันจะผ่านไปเสมอToddyinthemood (ทดดี้อินเดอะมู้ด) พอคิดถึงฤดูร้อนแล้ว ฉันกลับนึกถึงเรื่องราววัยเด็ก สมัยยังเยาว์วัยและไร้เดียงสา เคยสนุกและรอการมาถึงของฤดูร้อน วัยเด็กที่ยังมีปิดเทอมให้ได้พักผ่อน กับเปิดเทอมเพื่อรอได้กลับไปเจอกับเพื่อนๆ ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่มีปิดเทอม เปิดเทอมอีกต่อไปแล้ว ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปหมดแล้วสินะ ได้แต่คิดถึง พอหลับตาคิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นก็พอให้ได้แอบยิ้มมุมปากนิดๆ เป็นเหมือน Last Summer ตามชื่อของผลงานที่นำมาจัดแสดงและสุดท้ายกับ Peachful (พีชฟูล) ชวนตั้งคำถามกับผลงานที่มีชื่อว่า ซาวด์เบาท์ - Sound About บทเพลงฤดูร้อนของคุณเป็นอย่างไร? ย้อนไปสู่ความทรงจำในวันวาน วันที่ซาวเบาท์เป็นอุปกรณ์เล่นเพลงที่บอกระยะห่างของคนสองคนเพียง 30 ซม.ของหูฟังทั้งสองข้างเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย วันที่เริ่มรู้สึกอยากชวนใครคนนึงมาฟังบทเพลงเดียวกัน บางครั้งฉันก็กลัวว่าเพลงที่ฉันเลือกเปิด เธอจะชอบมันหรือเปล่า แต่ฉันก็ตั้งใจบอกความในใจผ่านบทเพลงไปยังอีกด้านนึงของหูฟัง เรื่องราวนี้อาจไม่มีคำพูด มีแต่บทเพลงที่รอคุณมาฟัง :) บางทีเราก็อาจจะกำลังฮัมเพลงนั้นอยู่พร้อมกันก็ได้นะนิทรรศการ "Shade of Sunshine" เป็นมากกว่าภาพวาด แต่เป็นการย้อนสำรวจเรื่องราวความทรงจำของฤดูกาลหน้าร้อนที่มีผลต่อความรู้สึก นิทรรศการนี้จะพาคุณเดินทางย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาแห่งความไร้เดียงสาและเสน่ห์ในวันวานที่ไม่อาจหวนคืน คุณจะได้พบกับฉากแห่งเสียงหัวเราะและความรัก บทสนทนาใต้แสงสีทองยามพลบค่ำ ความโหยหาที่มาพร้อมกับกาลเวลาที่ผ่านไป และความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย รอให้คุณมาค้นหาในงานนี้ขอเชิญทุกท่านย้อนความทรงจำไปสู่วัยเด็กอีกครั้งกับผลงาน "Shade of Sunshine" ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567 ณ ICONLUXE Pop Up Space ชั้น 1 ICONSIAM พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ และดื่มด่ำกับงานศิลปะที่น่าหลงใหลในพื้นที่ต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM