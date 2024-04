“หลิน มาลิน” จากห้าวกีสู่มงฯ นางงามที่ “ณวัฒน์” ถึงยอมกลืนน้ำลายตัวเอง!

คว้าตำแหน่ง 𝗠𝗶𝘀𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝟮𝟬𝟮𝟰 คนที่ 12 ของประเทศไทย ในบรรยากาศค้านสายตาของพี่กะเทยบางกลุ่ม แต่แฟนๆ เวทีแกรนด์หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หากดูแกรนด์ปีนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันไฟนอลสมมงฯ 𝗠𝗶𝘀𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝟮𝟬𝟮𝟰 คนที่ 12 ของประเทศไทย ที่สุดแล้วหากดูภาพรวม หลิน มาลิน ถูกมองเป็นนางงามกร้านโลก ปากแจ๋ว แม้แต่กะเทยยังต้องถอย ตั้งแต่เปิดตัว มิสแกรนด์ภูเก็ต 2024 ก็ถูกวิจารณ์ยับกับชุดที่โซเชียลตั้งให้ว่า “ห้าวกี ขาสั้น” เว้าสูงรั้งเป้าจนเป้ายิ้ม โซเชียลกระหน่ำว่ามันต้องขนาดนี้เลยหรือสำหรับเวทีนางงาม แต่ หลิน ก็ชี้แจงแบบมีสมองแต่ย้อนเสียหน่อยว่า…“Business Woman คำสั้นๆ ที่นิยามให้แก่เพศหญิงที่ทำงานด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจใหญ่หรืออาชีพใดๆ เพียงแต่พร้อมที่จะทำงานด้วยตัวเอง นี้เป็นการนำเสนอผ้าซาโนติค ลายสายแร่ของชาวภูเก็ตซึ่งเป็นลายผ้าที่จดลิขสิทธิ์เพื่อการนำมาใช้ประโยชน์หรือในทางการค้าให้ชาวภูเก็ต ใครจะว่าห้าวกี ขาสั้น it’s my body and please mind your own business cause i run this business with my brain” (ร่างของฉัน ไปยุ่งเรื่องของตัวเองจะดีกว่า เพราะฉันทำธุรกิจนี้ ด้วยสมองฉันเอง)แม้จะถูกครหา ไม่ได้มาตรฐานนางงามสมัยนิยมเพราะมีความสูงเพียง 165 ซม. ซึ่ง หลิน บอกว่า หากต่อขาต่อกระดูกได้ก็ทำไปแล้ว แต่มันทำไม่ได้ไง จึงทำให้ หลิน ไม่ใช่ไทพ์ของนางงาม แต่ หลิน ก็มีจุดแข็งของตัวเองที่หาใครเลียนแบบได้ยาก ก็คือเสน่ห์ ความเป็นธรรมชาติ และเป็นตัวของตัว ฉลาดพูดฉลาดตอบ ทำให้หลายๆ คนโดน หลิน ตก ตั้งแต่ first impression ไปได้ง่ายๆหลิน มาลิน เป็นอีกสาวงามคนหนึ่งที่สู้ยิบตาบนสนามนี้ ก่อนจะถึงเวทีประกวด 𝗠𝗶𝘀𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝟮𝟬𝟮𝟰 หลายคนมองเห็นพัฒนาการแบบก้าวกระโดดของหลิน ที่ซุ่มทำการบ้านกับตัวเอง จนได้รับเสียงชื่นชมจากสปอนเซอร์หลักและแฟนนางงามว่า หลิน ทำถึง ทำดี ทุกรอบกิจกรรม ขายของเก่ง ทำงานตอบโจทย์สปอนเซอร์ และครีเอตรีวิวที่จริงใจกับลูกค้า เหมาะสมกับเวทีมิสแกรนด์เรื่องของความงาม หลิน ยกเครื่องโมหน้าใหม่ ฟิตหุ่นลดน้ำหนัก 10 กิโล จนสวยพร้อมใช้ จะทำอะไรก็เรียกได้ว่ากล้าพลีชีพ เห็นจากการพรีเซนต์ เสื้อผ้าหน้าผม แนวคิด สวยไม่สวย ดีไม่ดีไม่รู้ ถึงทางตันก็ตลกสู้ ชื่อ หลิน มาลิน ต้องให้เด่นเป็นที่จดจำให้ได้ หลายคนจึงเห็นชัดเจนว่า หลิน มาลิน โดดเด่น และคู่ควรกับมงกุฎ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2024 ที่เข้าคอนเซ็ปต์นางงามพร้อมใช้ ต่อยอดทำเงินให้องค์กรได้แฟนแกรนด์รู้ดี “บอสณวัฒน์ อิสรไกรศรี“ คลั่งอินฟูลเอนเซอร์เกาหลี “จี กามิน” มากแค่ไหน ถึงขนาดเคาะเลยว่าปีนี้อยากได้แกรนด์แบบกามิน จึงทำให้มายด์เซ็ตเวทีแกรนด์เปลี่ยน ปีนี้ใครที่มีความสามารถเปล่งประกายบนเวที ไม่จำเป็นต้องสวยตามพิมพ์นิยมแบบทั่วไปก็มงฯ ได้ ซึ่งมองแล้ว หลิน แทบจะเป็นร่าง 2 ของกามิน ทั้งบุคลิกที่สดใส เป็นธรรมชาติ มีเสน่ห์ และจริตที่ไม่เฟกหลิน จึงกลายเป็นนางงามมาตรฐานใหม่ของแกรนด์ ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างพอเหมาะพอดี จึงทำให้ หลิน เปล่งประกายบนเวทีจนชนะใจทุกคน หลินคือตัวอย่างของนางงามที่เป็นตัวของตัวเอง สร้างกระแสให้ตัวเองไม่จมไม่หายแม้จะเจอดรามาเบอร์ไหนก็ตาม และที่สำคัญกวาดรายได้สร้างมูลค่าฉ่ำตั้งแต่ยังไม่มงฯแม้จะถูกพี่กะเทยสาป ปรามาสไว้มากมายว่าสรีระบิวตี้ไม่สมมงฯ หมดหวังแล้วกับเวทีระดับโลก Miss Grand International แต่เมื่อค้นความสามารถของ หลิน มาลิน ก็พบว่า หลิน ดีกรีไม่ธรรมดา หลิน มาลิน เป็นลูกครึ่ง ไทย-สิงคโปร์ พูดได้ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน ซึ่งหลิน ออกตัวว่าภาษาจีนไม่คล่อง ขอเวลาเรียน 1 เดือน จะพูดสื่อสารได้ไม่อายใครแน่นอน เพื่อหวังเปิดตลาดฐานลูกค้าใหม่ให้กับองค์กร ส่วนภาษาอังกฤษนั้นไม่ต้องพูดถึง ทุกวันนี้ไลฟ์ขายของด้วยภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทย หลายๆ คนชมการพูดภาษาอังกฤษของหลินว่าพูดได้น่าฟัง ฟังเพลินมากอีกด้านนอกจากเป็นอินฟูลฯ ดาวติ๊กต๊อกแล้ว หลินยังเป็น CEO มีธุรกิจของตัวเอง ที่สวย สมองดี สื่อสารได้ ดูจากองค์ประกอบแล้ว หลินจึงมีคุณสมบัติสำคัญในการสร้างมูลค่า บวกกับเสน่ห์และความเป็นธรรมชาติ หลิน จึงกลายเป็นนางงามแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร พราวมงฯ ได้จากการเป็นตัวของตัวเอง สร้างกระแสไม่จมไม่หายไม่ว่าจะอยู่ไหนเวทีไหน เหมือนที่กูรูมองว่ายุคนี้ นางงามที่สวยประจักษ์ก็อาจจะพ่าย นางงามที่มีแสงเปล่งประกายด้วยตัวเองเมื่อ 2 ปีก่อน เวที MUT ได้สร้างมาตรฐานใหม่นางงาม realsize beauty ในตอนนั้น ณวัฒน์ ออกมาต่อต้านสุดตัวถึงกับเอ่ยปากว่าและในปี 2024 ณวัฒน์ ได้ตอบประเด็นนี้ที่แฟนๆ ย้อนคำพูดดังกล่าวว่า ณวัฒน์ ยอมกลืนน้ำลายตัวเอง? ซึ่ง ณวัฒน์ ตอบเรื่องนี้ว่า… “ใบหน้าแก้ได้ แต่สรีระแก้ไม่ได้ ก็ต้องยอมรับว่าหลิน ในเวทีระดับโลกอาจจะเสียเปรียบคนอื่น ก็เอาอย่างอื่นไปสู้ ทำใจมาแล้วว่ายากในระดับอินเตอร์ เพราะระดับนั้นวัดจากรูปลักษณ์จริงๆ ซึ่งหลินไม่มีตรงนั้น ก็ต้องยอมรับสภาพ”กว่าจะมายืนจุดนี้ หลิน มาลิน ผ่านบททดสอบมาตั้งแต่ชุดเปิดตัวห้าวกี ที่ถูกสังคมประณามมากมาย จนถึงมาตรฐานนางงามที่บิดเบี้ยว แต่หลิน ก็พิสูจน์ให้เห็นประจักษ์ว่า หลิน คือ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ที่ใช่ในปีนี้สุดท้ายก็คงกลับไปที่วลี บอสณวัฒน์ “ดูแกรนด์ให้เป็นแกรนด์” ไม่คาดหวัง ย่อมไม่ผิดหวัง เพราะนี่คือ แกรนด์ อะไรก็เกิดขึ้นได้! “อิงฟ้า วราหะ” รุ่นพี่พิสูจน์แล้วว่า เวทีนางงามทุกเวทีคือธุรกิจ นางงามคือสินค้า ต้องครบเครื่องพร้อมใช้ ขายได้ทุกมิติ ไม่ใช่แค่สวยถูกใจกองเชียร์ นี่คือความจริงของโลกนางงาม คำว่า “มหาชน” พิสูจน์ได้จากช่อเงินหน้างาน นี่แหละเหตุผลที่ บอส ณวัฒน์ ถึงปฏิเสธ หลิน มาลิน ไม่ลง