ไปต่อยังไงดี “เจ-โล” อัลบั้มแป็กอย่างแรง ทัวร์คอนเสิร์ตยอดไม่เดิน

แต่ในเรื่องงาน เจนนิเฟอร์ โลเปซ กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก หลังอัลบั้มชุดล่าสุดล้มเหลวอย่างผิดคาด และทัวร์คอนเสิร์ตที่กำลังจะมาถึงก็ขายตั๋วไม่ค่อยจะออกเจนนิเฟอร์ โลเปซ เปิดตัวอัลบั้ม "This Is Me … Now" ที่หลายคนตั้งตารอ เป็นอัลบั้มแรกในรอบเกือบทศวรรษ แต่สุดท้ายผลงานชุดนี้กลับ "แป๊ก" อย่างแรงThis Is Me … Now ปล่อยออกมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 และเปิดตัวด้วยอันดับที่ 38 บนชาร์ต Billboard 200 ก่อนที่จะร่วงอย่างรวดเร็ว และหายไปจาก Billboard ในระยะเวลาแค่ไม่กี่อาทิตย์ตามแหล่งข่าว เจนนิเฟอร์ โลเปซ ใช้เงินจำนวนมากของตัวเอง ในการผลิตทั้งอัลบั้มชุดนี้ และภาพยนตร์สารคดีเบื้องหลังการผลิตแต่แม้จะทุ่มทั้งหัวใจและจิตวิญญาณให้กับโปรเจ็กต์นี้ แต่ผลงานสุดท้าย This Is Me … Now กลับไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หวัง นอกจากนั้นยอดขายตั๋วคอนเสิร์ตก็ยังไม่พุ่ง ถึงขั้นทำให้เธอยกเลิกโชว์ในบางรอบ ของทัวร์คอนเสิร์ตที่กำลังจะมาถึงตลอดทั้งอัลบั้ม เจนนิเฟอร์ โลเปซ เลือกที่จะบอกเล่าถึงชีวิตครั้งของตนเอง ในผลงานชุดนี้ ทั้งเพลง "I'm Still In Love With You" ของ Alton Ellis ที่พูดถึงการแต่งงานแบบลับๆ ของเธอกับแอฟเฟล็คในเมืองซินใน นอกจากนั้นก็ยังมีเพลงที่เธอเขียนให้สามีคนปัจจุบันแบบตรง ๆ อย่าง “Dear Ben Pt. II.”“ฉันจะอธิบายว่านี่เป็นยุคแห่งความรักที่ซื่อสัตย์ เป็นอิสระ มีพลัง และเปี่ยมด้วยความรักมากที่สุด” โลเปซเล่า “ตอนที่ฉันเริ่มทำงานชุด This Is Me… สิ่งที่ฉันอยากจะบอกทุกคนในสตูดิโอคือ ‘เฮ้ สิ่งมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นกับฉัน และฉันอยากให้คนที่ผ่านเหตุการณ์นี้กับฉันรู้ ฉันค้นพบสิ่งนี้แล้วจึงอยากแบ่งปันให้กับทุกคน’ มีบางอย่างเช่นความรักที่แท้จริง และบางสิ่งจะคงอยู่ตลอดไป และบางทีมันอาจจะไม่มีเส้นทางที่ตรงเป๊ะนักแต่มันเป็นเรื่องจริง อย่ายอมแพ้เพราะว่าชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและผู้คนที่เราใช้ชีวิตร่วมกันด้วย”ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัลบั้มนี้ไม่ประสบความสำเร็จ อดีตนักประชาสัมพันธ์ ร็อบ ชูเตอร์ บอกว่าเพราะกระแสความสนใจเกี่ยวกับชีวิตรักของ เจนนิเฟอร์ โลเปซ กับ เบน แอฟเฟล็ค ได้ "จางหายไปแล้ว" หลังทั้งสองกลับมาคืนดีกันอีกครั้ง และกลับมาคบกันสานต่อความสัมพันธ์เมื่อ 20 ปีก่อน จนตอนนี้แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน จนไม่มีอะไรที่จะมาเรียกร้องความสนใจจากสาธารณะได้อีกต่อไป“เจนนิเฟอร์ เป็นอัจฉริยะด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์มาโดยตลอด แต่การคำนวณผิดครั้งใหญ่ที่สุดของเธอคือเธอคิดว่าโลกยังคงสนใจเรื่องราวความรักของ เบน และ เจนนิเฟอร์ ... ไม่มีใครสนใจ "เบนนิเฟอร์" อีกต่อไป โลกมูฟออนไปแล้ว”นอกจากอัลบั้ม เจนนิเฟอร์ ยังปล่อยสารคดี Greatest Love Story Never Told ที่เป็นบันทึกเบื้องหลังการทำอัลบั้ม และพูดถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวของเธอด้วยหลังยอดขายตั๋วไม่ค่อยพุ่ง เจนนิเฟอร์ โลเปซ ก็เลยตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ด้วยการเปลี่ยนแนวทางจากคอนเสิร์ตสนับสนุนอัลบั้มชุดล่าสุด มาเป็นคอนเสิร์ตประเภท “รวมฮิต” ที่จะเน้นหยิบเอาเพลงเก่า ๆ ดัง ๆ ของตัวเองกลับมาเล่น แต่ก็ดูเหมือนจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้ เพราะยอดขายตั๋วก็ยังไม่ค่อยเดินเหมือนเดิมนอกจากนั้นอีกสาเหตุที่อาจจะทำให้คอนเสิร์ตของ เจนนิเฟอร์ โลเปซ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็คือ เรื่องที่ว่าเธอแทบไม่มีเพลงฮิตอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยในระยะหลัง ผลงานเพลงส่วนใหญ่ติดอันดับเกือบ 100 ใน Billboard Hot 100ส่วนงานที่ติด TOP 10 เพลงสุดท้ายก็คือ "On the Floor" ที่ทำร่วมกับ Pitbull ส่วนเพลงอันดับ 1 ต้องถอยไปไกลถึง 21 ปีที่แล้วกันเลยทีเดียว กับเพลง "All I Have" ที่ได้ LL Cool J มาฟีเจอร์ริ่งคนในวงการมองว่าถ้า เจนนิเฟอร์ โลเปซ เลือกที่จะ “จับคู่” กับศิลปินอย่าง ชากิร่า ในการเดินสายออกทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันอย่างที่เคยร่วมขึ้นเวทีซูเปอร์โบวล์ด้วยกัน ก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะถ้าพูดถึง เจนนิเฟอร์ โลเปซ ในฐานะนักร้องยอดนิยม และพูดถึงเพลงดัง ๆ ที่ผ่านมาแล้ว กลุ่มเป้าหมายที่ซื้อตั๋วคอนเสิร์ตในยุคนี้หลายคนอาจจะยัง “เกิดไม่ทัน” ด้วยซ้ำไป