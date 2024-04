“แอนโทเนีย” ไม่รู้ลิขสิทธิ์หลุดมือ “แม่ปุ้ย” บอกหลังบ้านไม่มีข่าวนี้ ไม่อยากพูดต่อ กลัวเป็นเฟกนิวส์

อยู่ดีๆ ก็มีข่าวลือออกมา ว่า TPN GLOBALของทำลิขสิทธิ์จัดการประกวด Miss Universe Thailand หลุดมือไปแล้ว ล่าสุดวันนี้ (9 เม.ย.) ได้เจอสาวรองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023 และมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2023 ในงานเปิดตัวแคมเปญ ‘Proud of Thailand’ ผ่านนิทรรศการภาพพอร์ตเทรต OPPO l Amazing Thailand Portrait Gallery ก็เลยขอถามถึงประเด็นนี้สักหน่อย ซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธชัด ว่าไม่ทราบเรื่องนี้เลย และในบ้านก็ไม่มีข่าวนี้ด้วย“เรื่องนี้แอนไม่ทราบค่ะ ไม่รู้รายละเอียด เพราะช่วงนี้ไม่ได้เช็กโซเชียลเลย แล้วบางอย่างถ้าเราไม่รู้ดีเทลจริงๆแล้วช่วงนี้ไม่ได้เจอแม่ปุ้ยเลย แม่ยุ่งอยู่ แม่มีหลายเวที แอนก็ทำหน้าที่เป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อยู่”เชื่อไม่ใช่ MUT ส่งท้ายในนาม TPN“แอนเชื่อว่ามันไม่ได้มีการส่งท้าย หรือว่าการเปรียบเทียบอะไรไม่ว่าจะเป็น TPN หรือบริษัทอื่น แอนรู้ว่าทุกคนจะร่วมมือกัน”ยินดีร่วมงานไม่ว่ากับบริษัทไหน หากจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆ“ถ้ามันต้องเป็นแบบนั้นก็ยินดีค่ะ เพราะเราก็มาด้วยความฝันที่เหมือนกัน แล้วก็อยากทำให้เต็มที่ด้วยกัน ถามว่าอยากให้องค์กรโตไปในทิศทางไหน แอนเชื่อว่าวงการนางงาม ยังมีอีกหลายปีแต่ถ้าเราใช้ส่งพลังลบ มันก็จะไปได้ไม่ไกลเท่าที่เราอยากให้มันไป”นางงามในนิยามของตัวเอง ก็คือมนุษย์ทั่วไปที่มีความฝัน“นางงามสำหรับแอน คือมนุษย์ทั่วไปที่มีความฝัน และกล้าที่จะไปถึงความฝัน กล้าที่จะออกนอกกรอบของตัวเอง โดยไม่สนใจว่าใครจะพูดอะไร หรือใครจะบอกว่าเราทำไม่ได้ เพราะคนที่จำกัดเราได้มากที่สุดคือตัวเองให้กำลังใจคนท้อจนอยากทิ้งฝัน ชีวิตมันสั้น ถ้ามัวแต่ไม่กล้า มันจะเสียเวลาเยอะ“แอนไม่เคยวางความฝันไว้ แอนเชื่อว่าทุกอย่างในชีวิตเรา มันเกิดขึ้นด้วยเหตุผล มันอาจจะไม่ใช่เวลาของเราก็ได้ แต่ถ้าเรากล้าที่จะพัฒนาตัวเอง กล้าที่จะเป็นคนดีกว่าเมื่อวาน เราก็จะเห็นแพสชั่นของเรา ชีวิตเรามันสั้นมาก เวลาเราน้อยมาก ถ้าเรา What if ตลอดเวลา มันจะเสียเวลาเยอะมาก”ตื่นเต้นอยากเห็นผู้เข้าประกวดปีนี้แล้ว บอกไม่ต้องกลัวคู่แข่ง เพราะปีที่แล้วคือที่สุด“ตื่นเต้น อยากให้เปิดตัวเร็วๆ อยากรู้ว่าใครจะมาประกวดปีนี้ ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะแต่แอนหวังว่าปีนี้จะยิ่งกว่าปีที่แล้ว”แนะให้มาแบบเป็นตัวของตัวเอง เพราะองค์กรอยากได้อะไรใหม่ๆ ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครในรุ่นพี่“ที่บอกว่าแอนทำมาตรฐานไว้ดีมาก มันอาจจะมาตรฐานในมุมมองของบางคน แต่เหมือนที่แอนได้พูดกับรุ่นน้องหลายๆ คน คือองค์กรไม่ได้อยากจะหาผู้หญิงที่เหมือนแอนโทเนีย, แอนนา เสือ หรือ แอนชิลี สก็อต-เคมมิส หรือ พี่อแมนด้า ออบดัมและทำเต็มที่แค่นั้นค่ะ องค์กรเขาไม่ได้อยากได้ คนที่เหมือนคนที่ตัวเองมีแล้ว เพราะไม่อย่างนั้นก็เอาคนเดิมเก็บไว้นานๆ ก็ได้ เขาอยากได้คนใหม่ๆ ที่มีมายด์เซ็ตที่แตกต่างกัน กล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆ ที่คนอื่นยังไม่ได้ทำ”ไม่รู้จะได้มีส่วนร่วมอะไรบ้าง แต่อยากเข้าไปถามคำถามในห้องดำ“ยังไม่รู้ค่ะ แต่ว่าแอนจะพยายามเข้าไปในห้องดำให้ได้ (หัวเราะ) เพราะตอนที่แอนประกวด แอนเข้าใจความรู้สึก และมีคำถามที่อยากถามรุ่นน้องด้วย อยากรู้ว่าทำไมถึงอยากมา”