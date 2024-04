“พาร์ท ภัทรเดช - บุษ อัญชิษฐา” คว้ามง The Presenter Idol Thailand 2024 ธีรพร สนับสนุนการประกวด เพื่อมอบโอกาสดีๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ เงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

ธีรพร โดยคุณหมอชลธิศ ผู้นำด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า ด้วยประสบการณ์มานานกว่า 40 ปี สนับสนุนการประกวด The Presenter idol Thailand 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อเฟ้นหา“อินฟูเอนเซอร์” สาวสวย - หนุ่มหล่อ คุณสมบัติแน่นๆ ปังๆ !! มาร่วมงานกับธีรพร พร้อมโอกาสดีๆอีกมากมาย โดยผู้ชนะเลิศรับเงินรางวัลมูลค่านับ100,000 บาท พร้อมรางวัลต่างๆอีกมากมาย นอกจากนี้ในปีนี้ยังเพิ่มรางวัลพิเศษ MR & MISSSocial Popular Vote อีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) หรือ TRP ผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าภายใต้ชื่อ “ธีรพร” ประธานจัดการประกวด The Presenter idol Thailand 2024 กล่าวว่า “ธีรพร ให้ความสำคัญกับพลังความคิดความสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ จึงสนับสนุนการประกวดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 โดยเฉพาะปีนี้ซึ่งเป็นปีสำคัญของธีรพร เรากำลังจะก้าวสู่ “โรงพยาบาล” ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งแรกในประเทศไทยภายในช่วงปลายปีนี้ จึงต้องการบุคลากรที่มีพลังความคิดและพลังสร้างสรรค์ใหม่ๆ ร่วมงานจำนวนมาก การประกวดครั้งนี้จึงจัดให้ยิ่งใหญ่ โดยมีผู้เข้าประกวดทั้งสาวสวยและหนุ่มหล่อ ทำให้บรรยากาศคึกคักมากขึ้น จึงขอให้ผู้ประกวดทุกท่านแสดงความสามารถอย่างเต็มที่และเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับธีรพรครับ”การประกวด The Presenter idol Thailand 2024 เป็นการเปิดโอกาสให้กับสาวสวย และหนุ่มหล่ออายุระหว่าง 17-28 ปี ที่มีความสามารถด้านการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคอนเทนต์ได้อย่างน่าสนใจและพร้อมร่วมงานกับธีรพร ซึ่งในรอบแรกได้คัดเลือกผู้เข้ารอบจำนวน40 คน แบ่งเป็นหญิง 20 คนและชาย 20 คน โดยผู้ผ่านเข้ารอบได้ทำกิจกรรมร่วมกับกองประกวดเป็นเวลา 2 วันโดยการประกวดรอบตัดสิน จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 เม.ย. 2567 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ได้รับเกียรติจาก คุณอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ ,คุณปรีดิยุช รัตนงาม จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ,คุณพีรชาดา ขุนรักษ์ (พลอย) ผู้ชนะเลิศระดับโลก Face of beauty international 2019 และนักแสดง, ทิพภาวีร์ ศุภนคร เจ้าของช่องTiktok สายมูหลายล้านวิว “ควีนมูเตลู” คุณปอเปี๊ยะ เจ้าของเพจ PP The Creative และ Beauty Influencer และคุณวรทศ เวชศิลปคอง เจ้าของช่อง tiktokและ Youtube เซเว่นทีนโปรดักชั่นแชนแนล ยอด 121 ล้านวิว ฯลฯ เป็นคณะกรรมการตัดสินสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด The Presenter idol Thailand 2024 จะได้รับมงกุฎ พร้อมสายสะพาย และเงินรางวัลรวมมูลค่านับ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอีก 4 อันดับ และรางวัลพิเศษ MR & MISS Social Popular Vote ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลต่างๆ จะได้รับโอกาสร่วมงานกับธีรพร พร้อมรับสิทธิ์การทำศัลยกรรมเสริมจมูกหรือตาสองชั้นพร้อมกับรางวัลต่างๆ อีกมากมาย.โดยผู้ที่ชนะเลิศฝ่าหญิง ได้แก่1.บุษ อัญชิษฐา สุขสงค์ ตำแหน่ง Miss The Presenter Idol Thailand 20242.มิ้ว ศิริประภา อินทรศรี ตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Miss The Presenter Idol Thailand 20243.โบนัส ฑิฆัมพร ทุ่งทะเล ตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับสอง Miss The Presenter Idol Thailand 2024และผู้ที่ชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่1.พาร์ท ภัทรเดช อินทรวิชาญกุล ตำแหน่ง Mr. The Presenter Idol Thailand 20242.มาร์ค ธิระศักดิ์ แก้วยอดดี ตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Mr. The Presenter Idol Thailand 20243.ดรีม ธีนะเดช ดวงสุวรรณ ตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับสอง Mr. The Presenter Idol Thailand 2024