DONKI MALL ทองหล่อ จับมือ Universal Studios Japan ปล่อยแคมเปญสุดคุ้ม ช้อป กิน เที่ยว ลุ้นโชค 2 ต่อ ช้อปสุดฟิน ลุ้นบินญี่ปุ่น

ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ (DONKI MALL THONGLOR) แหล่งรวมร้านค้าและบริการชั้นนำสไตล์ญี่ปุ่น จับมือพันธมิตร ได้แก่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (USJ), รัฐบาลเมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น, บริษัททัวร์ท่องเที่ยวชั้นนำ เจทีบี (JTB), การรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น เจอาร์ (JR) และดอง ดอง ดองกิ (DON DON DONKI) ร่วมฉลองครบรอบ 5 ปีแห่งความสุข ปล่อยแคมเปญสุดพิเศษ “DONKI MALL Thonglor 5th Anniversary Have Fun In Japan” มอบความสุขให้แก่ลูกค้า ชวนมา Get-Grab-Go! ช้อปสินค้าและใช้บริการภายในศูนย์การค้า และสะสมใบเสร็จมูลค่า 1,500 บาทขึ้นไป สามารถลุ้นรับรางวัลได้ถึงสองต่อ ต่อที่ 1 แลกรับคูปองแทนเงินสด ต่อที่ 2 รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่แพ็กเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่นฟรี! พร้อมด้วยรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2567นายฮิโรชิ ทานากะ กรรมการผู้บริหาร บริษัท ดองกิ(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับการฉลองครบรอบ 5 ปี ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ครั้งนี้ เรามีความตั้งใจที่จะจัดทำแคมเปญ “DONKI MALL Thonglor 5thAnniversary Have Fun In Japan” Get-Grab-Go! เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนทางศูนย์การค้าด้วยดีมาโดยตลอด โดยแคมเปญสุดพิเศษนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างดองกิ มอลล์ ทองหล่อ และพันธมิตรชั้นนำจากญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (USJ), รัฐบาลเมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น, บริษัททัวร์ท่องเที่ยวชั้นนำ เจทีบี (JTB), การรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น เจอาร์ (JR) และดอง ดอง ดองกิ (DON DON DONKI) ที่เข้ามาสนับสนุนในแคมเปญดังกล่าว นอกจากจะเป็นการคืนกำไรให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคคันไซ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมกับการมอบความสนุกสนานและประสบการณ์ที่น่าจดจำแก่ผู้มาเยือน ผ่านการลุ้นรับของรางวัลมากมายที่ลูกค้าสามารถร่วมลุ้นได้ตลอดเดือนเม.ย และ พ.ค. 67 นอกจากนี้ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ยังได้เตรียมแคมเปญและกิจกรรมพิเศษมากมายมาให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งปีอีกด้วย”สำหรับแคมเปญ “DONKI MALL Thonglor 5thAnniversary Have Fun In Japan” Get-Grab-Go!ช้อปฟิน ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรีได้ง่าย ๆ เพียงซื้อสินค้าและบริการภายในศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ และนำใบเสร็จมูลค่า 1,500 บาทขึ้นไป แลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ถึงสองต่อ ดังนี้ต่อที่ 1 ลุ้นรับคูปองแทนเงินสด Gift Voucher จำนวน 700 ใบ มูลค่ารวมกว่า 350,000 บาทต่อที่ 2 ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ดังนี้รางวัลที่ 1: แพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่น "JAPAKS" สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ากว่า 100,000 บาท ประกอบด้วย- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พัก- บัตร Universal Studios Japan 1 Day Studio Pass- บัตรรถไฟ JR Kansai WIDE Area Pass- บัตรท่องเที่ยว Have Fun in Kansaรางวัลที่ 2: Gift Voucher สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการของ บจก. เจทีบี (ประเทศไทย) มูลค่า 40,000 บาทรางวัลที่ 3: Gift Voucher 3,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าของร้าน ดอง ดอง ดองกิ จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 15,000 บาทลูกค้าสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ทองหล่อ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่• เว็บไซต์ DONKI MALL ทองหล่อ: https://www.donkimallthonglor.com/• เฟซบุ๊ก DONKI MALL ทองหล่อ: https://www.facebook.com/donkimallthonglor/• อินสตาแกรม DONKI MALL ทองหล่อ: https://www.instagram.com/donkimallthonglor/?hl=en