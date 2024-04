ไปไหนไม่รอดแล้ว! โดนน้อง POW มัดใจใน #POWHOUSE_in_BANGKOK 5 หนุ่มโบ๊ะบ๊ะพูดไทยฉ่ำ พร้อมเพอร์ฟอร์มจัดเต็ม 3 ชั่วโมง

ตกหลุมรักแบบถลำลึกกันถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นทีมแม่หรือทีมพี่สาวก็สุดใจฟูที่ได้มาชมการแสดงเดี่ยวครั้งแรกหลังเดบิวต์ได้เพียง 6 เดือนของหนุ่มๆ วงและศิลปินบอยกรุ๊ปเบอร์แรกของสังกัดประเทศเกาหลีใต้ ในงานเมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5 งานนี้ผู้จัดไทยขวัญใจแฟนคลับเกาหลีผลงานดีมาตลอด 13 ปี บริษัททุ่มทุนจัดให้ POW และ POWER ได้เจอกันเต็มอิ่มจุใจกว่า 3 ชั่วโมง พลังความสุขเอ่อล้นตลอดงานแฟนไลฟ์ไปเลยภาพรวมบรรยากาศงานคุมโทนมาอย่างดี เพราะ(POWER ชื่อเรียกแฟนคลับของวง POW) ชาวไทยนัดแนะกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีน้ำเงิน-ฟ้า-ขาวสุดคูล การแสดงบนเวทีเปิดฉากตรงเวลา 18:00 น. VCR เริ่มต้นพร้อมเสียงกรี๊ดต้อนรับล้นหลาม “น้องพาว” (ชื่อเล่นที่พี่สาว POWER เรียกกันติดปากด้วยความเอ็นดู) ทำถึงตั้งแต่เปิดสเตจ บูสต์เอเนอร์จีเพลงแรกกันด้วย ‘Amazing’ ซึ่งโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์จัดหนักถึงใจ เห็นได้ชัดถึงการเติบโตของหนุ่มๆ POW ในวันนี้ที่เต็มไปด้วยคาริสม่าออร่าคนหล่อเปล่งประกาย งานนี้มี “ดีเจโบ-ธนากร ชินกูล” รับไมค์ทำหน้าพิธีกร ร่วมด้วย “ยูคอนยอง” รับหน้าที่ล่ามของงานน้อง POW แจกความสดใสประสานเสียงทักทายแฟนๆ เป็นภาษาไทย “สวัสดีครับ พาวครับ” แล้วแนะนำตัวทีละคน เริ่มจากยอร์ช “สวัสดีครับ ผมเป็นพี่คนโตของ POW นะครับผม” ต่อด้วยหัวหน้าวงคนเก่ง “สวัสดีครับ จองบินครับ ผมเป็นลีดเดอร์ที่ดีที่สุดของ POW นะครับ” ถัดมาที่มังเน่สุดแพรวพราว “สวัสดีครับ ฮงครับ ผมเป็นน้องเล็กของ POW นะครับ” แล้วถึงคิวเจ้าของเสน่ห์ล้นเหลือ “สวัสดีครับ ดงยอนนะครับ ผมเป็นคาริสม่าของ POW ครับ” ปิดท้ายกับหนุ่มขี้เล่นผู้เติมเต็มพลังเก่ง “สวัสดีครับ ฮยอนบินนะครับ ผมเป็นเอเนอร์จีของ POW นะครับ” การันตีเลยว่าสกิลภาษาไทยของหนุ่มๆ แน่นมาก พูดไทยชัดระดับ 16K สมกับที่มีพี่ยอร์ชคอยเทรนให้จริงๆ พูดไทยฉ่ำทั้งวงโชว์สเต็ปจัดเต็มไลฟ์สเตจกันต่อด้วยพรีเดบิวต์ซิงเกิลสุดโปรดของทุกคนอย่าง ‘Favorite’ และคัฟเวอร์เพลง ‘What Makes You Beautiful’ (ต้นฉบับโดย One Direction) ที่ห้าหนุ่ม POW เคยใช้แสดงในการประเมินด้วยกันครั้งแรก เพลงสำคัญแบบนี้แน่นอนว่าพาวเวอร์ไทยไม่พลาดที่จะทำโปรเจกต์เติมเต็มแสงสีฟ้าทั่วทั้งฮอลล์ โดย ยอร์ช เป็นตัวแทนบอกเล่าความรู้สึก “ดีใจมากๆ ที่ได้กลับมาแสดง POW HOUSE ที่บ้านเกิดอีกครั้ง เมื่อปีที่แล้วได้เจอกันเป็นครั้งแรก ครั้งนี้มีโอกาสได้พบทุกคนอีกก็รู้สึกดีใจมากๆ ครับ”ความคิดถึงของศิลปินและแฟนคลับทำงานหนักไม่แพ้กัน หลังจากที่หนุ่มๆ POW ไม่ได้มาประเทศไทยเป็นเวลานาน ก็มีเรื่องราวน่ารักๆ มาเล่าให้แฟนๆ ฟัง ทั้งเรื่องความตื่นเต้นระหว่างซ้อมไลฟ์สเตจครั้งนี้ รวมถึงการฝึกอิมเมจเพิ่มความมั่นใจด้วยการใส่แว่นกันแดดขณะฝึกซ้อม แถมล่าสุดก่อนวันงานยังจับกลุ่มออกกำลังกายฟิตหุ่นให้เฟิร์มกันอีกด้วย ตามที่แฟนๆ ได้เห็นภาพหนุ่มๆ ลุคเสื้อกล้าม ณ ฟิตเนสแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ แล้วเขินไม่ไหว จนต้องช่วยกันเอาผ้าไปห่มให้น้องพาว ช่วงถัดมาความลับไม่มี รูปดีๆ ต้องปรากฏ กับช่วง Behind the Scene Photo Talk ที่ทุกคนขุดรูปจากโทรศัพท์มือถือมาเปิดเผยเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีรูปภาพอีกมากมายที่เห็นแล้วเป็นต้องยิ้มตามไปกับความทรงจำสุดพิเศษที่น้องพาวตั้งใจเตรียมมามอบให้ในงานครั้งนี้อากาศร้อนๆ อย่างเมืองไทยต้องบรรเทาด้วยเพลงชิลล์ใจอย่าง ‘Dazzling’ ถึงคิวไตเติลแทร็กของเดบิวต์อัลบั้ม POW 1st EP [Favorite] ที่ดีงามสมเป็นเพลงฮิตอันดับ 1 บนชาร์ต iTunes Album ประเทศไทย เพราะทั้งทั้งฮอลล์ร้อง Dazzling, dazzling, dazzling, dazzling Oh, la-vi-oh, la-vi-oh-la ไปตามๆ กัน ความสนุกยังไม่หมด เพิ่มอรรถรสกันต่อด้วยเกม Jenga มาพร้อมคำถามและมิสชั่น โดยมีเครื่องจับเท็จหูแมว เติมความน่ารักเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ เกมนี้มีกำไรให้พาวเวอร์ได้เห็นจะๆ ด้วยตาเนื้อกันไปเลยกับบทลงโทษสุดเท่อย่าง Little Bit Challengeไลฟ์สเตจถัดมาเป็นเพลง ‘Slow Dancing’ ที่ยอร์ชและจองบินมีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลง จากนั้นได้เวลาของไฮไลต์ที่เคยสปอยล์ไว้ เพลงไทยพิเศษใส่ไข่ ใส่ใจ 5 ดวงของหนุ่มๆ วง POW อย่าง ‘พี่ชอบหนูที่สุดเลย’ (I Like You The Most) ที่เมมเบอร์ทั้ง 5 คนตั้งใจเลือกมาร้องเป็นของขวัญให้พาวเวอร์ชาวไทยโดยเฉพาะ ซึ่งน้องพาวฝึกฝนกันมาอย่างดี คีย์เป๊ะ เข้าปากทุกคำ ไม่เสียแรงที่เรียนภาษาไทยกับคุณครูพี่ยอร์ชมานาน โดย ยอร์ช บอกว่าเหตุผลที่เลือกคัฟเวอร์เพลงนี้เพราะเป็นเพลงที่เหมาะกับพาวเวอร์ทุกคนนั่นเองบททดสอบสกิลภาษาไทยขั้นแอดวานซ์ของหนุ่มๆ POW ต้องมา เกม Tongue Twister เวอร์ชั่นภาษาไทยต้องเข้า! แต่เพื่อความยุติธรรมเมมเบอร์ไทยอย่าง ยอร์ช จึงรับหน้าที่ช่วยอ่านโจทย์ ส่วนสมาชิกที่เหลือจับคู่แบ่งเป็นสองทีม เริ่มจากทีม จองบิน และ ดงยอน กับประโยคลิ้นพันสุดหิน “ลิงใหญ่ถือลำไยเล็ก ลิงเล็กถือลำไยใหญ่”, “ไหมใหม่ไม่ไหม้ ใช่ไหม” ต่อด้วยคู่ของ ฮยอนบิน และ ฮง ด้วยประโยค “ยายกินลำไย น้ำลายยายไหลย้อย”, “หมู หมึก กุ้ง” ที่คว้าชัยชนะไปได้ในรอบแรก บทลงโทษด้านแฟชั่นก็มา จองบิน และ ดงยอน ใส่พร็อพแบบจัดเต็มเพื่อให้พาวเวอร์ได้ถ่ายภาพกันอย่างน่าเอ็นดู รอบที่สองคู่ของ ฮยอนบิน และ ฮง เริ่มเกมด้วยโจทย์ “ควายไล่ขวิดข้างขวา คว้าขวานมาไล่ขว้างควายไป”, “เช้าฟาดผัดฟัก เย็นฟาดฟักผัด” ระดับความยากทำเอาหมดเวลา จองบิน และ ดงยอน ไม่รอช้าทั้งคู่เร่งทำคะแนนกับประโยค “ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก”, “ตาตี๋ตกต้นตาล ตอตำตูดตาตี๋ตายใต้ต้นตาล” เอาชนะในรอบนี้ได้สำเร็จ ผู้แพ้อย่าง ฮยอนบิน และ ฮง ถูกเติมเต็มด้วยพร็อพให้แฟนถ่ายรูปตามระเบียบไม่เพียงแค่เมมเบอร์เกาหลีที่ถูกภาษาไทยเล่นงาน ไทยแท้อย่าง ยอร์ช เองยังลำบาก จนเพื่อนๆ ขอแกงพี่ใหญ่ให้รับบทลงโทษสักนิดด้วยผ้าปิดตา เพื่อจะทำเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดให้ยอร์ชนั่นเอง เมมเบอร์พาวและพาวเวอร์ร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ โดยมีลีดเดอร์ จองบิน รับหน้าที่ตัวแทนบอกกล่าวความรู้สึก “เป็นการฉลองวันเกิดของพี่ยอร์ชครั้งแรกหลังจากที่พวกเรารวมตัวกัน รู้สึกดีที่ได้ฉลองวันเกิดที่บ้านเกิดของพี่ยอร์ชเอง วันคล้ายวันเกิดของพี่ในปีถัดๆ ไปพวกเราก็อยากจะอยู่ร่วมกับพี่นะ” ด้าน พี่ยอร์ช เจ้าของวันเกิดก็เผยถึงความประทับใจเช่นกัน “เป็นครั้งแรกที่มีเค้กวันเกิดบนเวที วันเกิดทุกๆ ปีมีความหมายสำหรับผมมากๆ ขอบคุณทุกคนมากๆ ที่มางานวันเกิดขนาดใหญ่ในวันนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆ ครับ”อัดแน่นความพิเศษกันต่อกับสเปเชียลไลฟ์สเตจ ยูนิตคัฟเวอร์เพลง ‘Reality’ ที่ได้ฟังเสียงหวานๆ ของ ยอร์ช และทักษะเปียโนของ ฮง ครองบรรยากาศโรแมนติกชวนเคลิ้ม ทั้งคู่เติมเต็มเสน่ห์ให้กันและกันได้เป็นอย่างดี ถัดไปเป็นยูนิตคนเท่ที่มาในคัฟเวอร์เพลง ‘Don’t Look Back in Anger’ โดยสามหนุ่ม จองบิน ฮยอนบิน และ ดงยอน ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาแบบไม่มีกั๊ก จากนั้นเติมความฮอตด้วยไลฟ์สเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ ‘Honeymoon’ และ ‘No Guidance’ ฉบับรีมิกซ์ ไลน์เต้นคมกริบเฉือนใจพาวเวอร์ไทยไปเลยเต็มๆ ถึงตรงนี้สมาชิกทั้งห้าต่างพูดความรู้สึกขอบคุณเป็นภาษาไทยเรียกคะแนนความรักได้แบบเกรดเอโมเมนต์ที่ทำเอาหนุ่มๆ POW เสียน้ำตา ก็คือช่วงของคลิปวิดีโอโปรเจกต์จากพาวเวอร์ชาวไทยซึ่งมาพร้อมป้ายสโลแกนชาร์ตพลังชูขึ้นทั่วฮอลล์ “지금부터 더 반짝반짝 빛나자 POW OUR FAVORITE” ที่แปลได้ว่า “จากนี้ไปมาเปล่งประกายให้เจิดจ้าเลยนะ POW OUR FAVORITE” สร้างความตื้นตันใจกับพลังซัพพอร์ตที่แฟนๆ มอบให้ จน ฮง น้องเล็กระเบิดน้ำตาเป็นคนแรก ตามด้วย จองบิน และ ยอร์ช ต่างขอบคุณกันและกันที่ร่วมเดินบนเส้นทางแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ลีดเดอร์เปิดใจว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหมายลึกซึ้งต่อพวกเรา เป็นบ้านเกิดของพี่ยอร์ช เป็นที่แรกที่พวกเราได้ออกรายการ ได้ขึ้นเวทีใหญ่ด้วย เพราะฉะนั้น POW HOUSE ในครั้งนี้พวกเราก็อยากแสดงให้เต็มที่ ระยะทางที่ไกลขนาดนี้แต่ก็ยังมีพาวเวอร์มากมายที่คอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนพวกเราอยู่ ผมรู้สึกขอบคุณทุกคนจริงๆครับ”ส่วนที่คิดว่าตัวเองจะไม่ร้องไห้ “ปกติแล้วเวลาไปงานโรงเรียนผมจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่าร้องไห้ เพราะว่าถ้าผมเห็นก็จะร้องไห้ตาม แต่วันนี้เป็นวันแรกที่ผมยังไม่ทันได้เห็นพ่อแม่ร้องไห้ น้ำตาผมก็ไหลออกมาเลย ขอบคุณทุกคนมากครับ ผมจะจดจำวันนี้ไปอีกนานเลยครับ”“ขอเวลาให้ผมสักครู่ได้ไหมครับ อยากจะใช้เวลาเก็บภาพแต่ละท่านที่มาในวันนี้ไว้ในสายตาของผมครับ นึกถึงตอนที่จะเป็นไอดอลแรกๆ ครับ ภาพที่ผมวาดฝันไว้มันเปิดอยู่ข้างหน้าผมแล้ว ก็บอกเสมอนะครับว่าการที่มีตัวตนของพาวเป็นเพราะพาวเวอร์ ผมขอขอบคุณพาวเวอร์ทุกคนที่มีตัวตนอยู่เพื่อพวกเราครับ พอได้ดูวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ก็พูดกับตัวเองเลยนะครับว่าไม่มีเหตุผลเลยนะที่ฉันจะไม่เต็มที่ ขอบคุณและรักนะครับ อายจังเลยครับ”“ผมเป็นคนพูดอะไรแบบนี้ไม่เก่งเหมือนคนอื่น จะเขินนิดหน่อยนะครับ ครั้งแรกที่ผมมาเมืองไทยได้รับความทรงจำที่ดีและมีความพิเศษกลับไป ก่อนที่จะมาก็คิดว่าจะได้เจอพาวเวอร์และได้สร้างความทรงจำดีๆกลับไป แต่พอได้มาเจอจริงๆ ก็ได้รับความทรงจำดีๆ จริงๆ รู้สึกดีมากเลยครับ พวกเราจะคอยอยู่ข้างทุกๆ คนเสมอเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในเดือนเมษายน POW NOW #IRL in LA ขอฝากด้วยนะครับ”ปิดท้ายที่“จริงๆ ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีน้ำตานะครับ พี่ๆ ก็น่าจะทราบ ผมเองก็ไม่ค่อยได้เสียน้ำตาต่อหน้าพี่ๆ รวมถึงที่บริษัทด้วย วันนี้ก็คิดว่าจะไม่เสียน้ำตาแน่ๆ แต่สารภาพว่าผมเกือบจะร้องไห้ตั้งแต่ตอนที่มีวิดีโอเปิดตัวแล้วครับ พยายามจะกลั้นไว้และร้องเพลง Amazing หวังว่าจะมีโอกาสมาเจอกับพาวเวอร์ไทยในโอกาสต่อๆ ไป มีเพียงแค่คำว่าขอบคุณเท่านั้นครับที่ทำให้พวกเราได้เจิดจรัสเพราะทุกคนครับ”เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกับซิงเกิลล่าสุด ‘Valentine’ เพลงรักสไตล์ POW ที่อัดแน่นไปด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับเทพ บวกกับ ‘Favorite’ (Band Ver.) ที่พาวและพาวเวอร์ได้ร่วมร้องไปด้วยกันมันช่างดีต่อใจ งานนี้แฟนคลับเซอร์ไพรส์มา-ศิลปินเซอร์ไพรส์กลับไม่โกง ห้าหนุ่ม POW ลงจากเวทีบุกเข้าประชิดตัวแฟนๆ ในเพลง ‘Valentine’ (Rock Ver.) เดินแจกลูกบอลพร้อมลายเซ็นด้วยมือตัวเองกันอย่างสนุกสนาน เมมเบอร์แต่ละคนกระจายตัวลัดเลาะไปตามที่นั่งโซนต่างๆ ทั่วฮอลล์ บันทึกภาพอย่างไรก็ไม่เต็มอิ่มเท่าที่หัวใจรับรู้สดๆ ณ โมเมนต์นั้นจริงๆ รวมเวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมงเต็มแต่ยังไม่พอ! ผู้จัด เฟโอห์ฯ ไม่ปล่อยให้ผู้ชมทุกคนกลับบ้านแบบเหงาๆ พาหนุ่มๆ POW มายืนส่งทุกคนกลับบ้านด้วยแฟนเบเนฟิต Goodbye Session ให้ฟินครบจบบริบูรณ์กันไปเลย