CK FRAGRANCE จัดงาน MEET & GREET WITH ZEE & NUNEW ชวนลูกค้าผู้โชคดี 30 ท่านร่วมกิจกรรมกับ “ซี-นุนิว” เปิดตัวน้ำหอม CKETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR WOMEN & FOR MEN

โดยสองศิลปินนักแสดงคู่ดูโอ้ชื่อดัง ซี และ นุนิวได้เผยเรื่องราวความรักสะท้อนมุมมอง CK Eternity

หนึ่งในบริษัทด้านความงามรายใหญ่ที่สุดของโลกผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์น้ำหอมจัดกิจกรรมพิเศษเปิดตัวน้ำหอมดูโอ้ใหม่ล่าสุดในไลน์ของ ETERNITY ได้แก่ ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR WOMEN และETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR MEN น้ำหอมสองกลิ่นหอมตราบนิรันดร์ที่ครั้งนี้ได้นำเรื่องราวของความรักที่หลากหลาย หรือ DIVERSE LOVE STORIES ยกย่องคุณค่าแห่งความรักเหนือกาลเวลา นำโครงสร้างกลิ่นตระกูลน้ำมันสมุนไพรหรือ กลิ่นแนวฟูแฌร์ (Fougère) แบบดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสานลูกเล่นท้าทายจากกลิ่นหอมของมะพร้าว สะท้อนความเสน่หาเย้ายวนอันถือเป็นมรดกสืบทอดกันระหว่างน้ำหอม ETERNITY แต่ละรุ่น ชวนลูกค้าที่ซื้อน้ำหอม CK Eternity Aromatic Essence ขนาด 30ML ขึ้นไปและได้รับคัดเลือกจับฉลากผู้โชคดี 30 ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ ซี-นุนิวในงาน MEET & GREET WITH ZEE & NUNEW@ EVEANDBOY สาขาเมกาบางนาในงานเรียกเสียงกรี้ดจากแฟนด้อมนับร้อยๆ คนรอบบริเวณงานด้วยโชว์บทเพลงเพราะของสองหนุ่มคู่จิ้นสายวาย ซี-พฤกษ์ พานิช และ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ใน เพลงให้ฉันเป็นของเธอ และ เพลงติดเธอ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้โชคดีทั้ง 30 คนได้ถ่ายรูปโพลารอยด์คู่กับซีและนุนิวแบบใกล้ชิดสุดๆโดย ซี-พฤกษ์ เผยว่า นิรันดรหมายถึงตลอดไปสำหรับซีเป็นความรักแท้ รักยั่งยืน ซีเป็นคนฉีดน้ำหอมหลายสไตล์แล้วแต่วัน บางวันรู้สึกอยากมีความสุขุม นุ่มลึก บางวันรู้สึกอยากมีความสดชื่น ซึ่งน้ำหอม CK Eternity Aromatic Essence เป็นคอนเซ็ปของคำว่านิรันดรที่ดีมากๆ มาจากคู่รักของทางแบรนด์ที่มีมานานและได้พัฒนากลิ่นใหม่ ซี ชอบCK Eternity Aromatic Essence for Men รู้สึกเป็นกลิ่น Unisex ที่ใช้ด้วยกันได้ มีความสุขุมนุ่มลึกอบอุ่น น่าหลงใหล มีความเซ็กซี่หน่อยๆส่วนด้าน นุนิว บอกว่า ‘นิรันดร’ คือความอยู่ไปตลอด สำหรับนุนิวคงเป็นรอยยิ้มของตัวเองที่อยากให้อยู่แบบนี้ไปตลอดเลย สไตล์กลิ่นน้ำหอมที่นิวชอบคือกลิ่นดอกไม้หอมๆ หวานๆ ตอนนี้ขวดที่โปรดมากที่สุดคือ CK Eternity Aromatic Essence for Women มีกลิ่นดอกไม้ หวาน ขี้เล่น เซ็กซี่ ใช้คู่กับ CK Eternity Aromatic Essence for Men แล้วทำให้รู้สึกถึงคำว่า Eternity ที่สุดสามารถลองกลิ่นและเป็นเจ้าของน้ำหอม CK ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR WOMEN และ CK ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR MEN ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน EVEANDBOY ทุกสาขา