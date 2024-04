คลายร้อนรับซัมเมอร์ กับเมนูอร่อยเติมความเฟรชให้ร่างกาย จากร้านดังที่ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส

ซัมเมอร์นี้และไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ มอบความสดชื่นและชวนคลายร้อนไปกับเมนูสุดพิเศษจากร้านอาหารชื่อดัง พร้อมครื้นเครงกับบรรยากาศแสนสนุก ตลอดฤดูกาลนี้รับความเฟรชสุดสดชื่น จากร้านอาหารชั้นนำในไอคอนสยามไอคอนสยาม ชวนคลายร้อนกับเมนูซัมเมอร์จากร้านอาหารชื่อดัง เริ่มต้นด้วยร้าน “Baan Khanitha The Heritage” ชั้น 4 ร้านอาหารไทยโบราณ ต้นตำรับชาววังแท้ๆ ฤดูร้อนนี้ทางร้านเสิร์ฟเมนู “ข้าวแช่ชาววัง” ให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันอีกครั้ง โดยตัวข้าวแช่ชาววัง น้ำดอกไม้จะมีกลิ่นเครื่องหอมทั้ง 5 ชนิด ประกอบด้วย ดอกมะลิ ดอกกุหลาบมอญ ดอกชมนาด ดอกกระดังงา และอบควันเทียน ทั้งนี้ทางร้านยังพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศทั้ง 8 อย่าง มาให้ได้ชิมกัน อาทิ ลูกกะปิ, หอมแดงสอดไส้ปลาย่าง, พริกหยวกสอดไส้หมูสับเคล้าปลากุเลาทองตากใบห่อแพไข่, หมูฝอยโรยหอมเจียว, หัวไชโป้วหวานผัดกะทิอย่างมอญ, ไข่แดงเค็มไชยาชุบไข่ทอด, ปลาข้าวสารฉาบน้ำตาล และปลายี่สนผัดหวาน เป็นต้น โดยเคล็ดลับความอร่อยคือทานลูกกะปิเป็นอันดับแรกเพื่อเป็นการเปิดรับรสชาติความอร่อยของข้าวแช่ชาววัง และปีนี้พิเศษสุด เพราะทางร้านได้จัดเป็นบุฟเฟต์ข้าวแช่ชาววัง ที่มีทั้งขนมจีนเส้นสด ข้าวซอย และขนมไทยโบราณ มาให้ได้เลือกทานกันแบบจุใจ ราคาเพียงท่านละ 990++ บาท ซึ่งจะให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนเมษายน 2567 และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเวลา 11.30-15.00 น. เท่านั้น สำรองโต๊ะล่วงหน้า โทร. 02-2880414, 063-4746857, 063-4746859ตามด้วยร้านอาหารทะเลระดับตำนานของสิงคโปร์อย่างร้าน “JUMBO Seafood” ชั้น G โซน The Veranda ซัมเมอร์นี้ทางร้านชวนพบกับครั้งแรกของเมนูอาหารทะเลจานเดียวที่ไม่เคยมีมาก่อน จัดเต็มกว่า 14 เมนู กับมื้อกลางวันสุดพิเศษ มาให้ทุกคนได้ลิ้มลองกัน ซึ่งทางร้านขอแนะนำ 6 เมนูไฮไลต์สุดพิเศษที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ ข้าวไข่ข้นกุ้งผัดพริกเกลือ ราคา 248.- บาท, ข้าวไข่ข้นเนื้อปู ราคา 288.- บาท, ข้าวหน้ากุ้งลายเสือผัดกระเทียม ราคา 248.- บาท, บะหมี่กุ้งปูซอส X.O. ราคา 298.- บาท และข้าวผัดทะเล ราคา 228.- บาท เป็นต้น โดยสามารถลิ้มลองความอร่อยกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น. สำหรับสมาชิกเท่านั้น (หากใครยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกฟรี)สดชื่นกันต่อกับร้าน “Ros’niyom” ชั้น G โซน The Veranda ร้านอาหารไทยสตรีทฟู้ด รสชาติดี ซัมเมอร์นี้ทางร้านเตรียมเมนูมะยงชิดหวานเย็นสดชื่นมาดับร้อนกันโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น มะยงชิดน้ำปลาหวาน, ข้าวเหนียวมูนมะยงชิด, ไอศกรีมมะพร้าวอ่อน, ไอศกรีมกะทิสดมะยงชิด, มะยงชิดปั่น พริกเกลือ และมะยงชิดลอยแก้ว เป็นต้นสาวกอาหารญี่ปุ่นเชิญลิ้มรสความอร่อยของร้าน “Akimitsu Tendon” ชั้น G โซน The Veranda ฤดูร้อนนี้ทางร้านจัดโปรโมชั่นรับซัมเมอร์ เพียงทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี เมนูเครื่องดื่ม LEMON SODA หรือ YUZU SODA ฟรีทันที และยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษรับเทศกาลสงกรานต์ เพียงทานเซตข้าวด้งชุดจัมโบ้ ‘Kiwami Tendon’ ซีฟู้ดไม่อั้น ราคา 999.- บาท แถมฟรี Akimitsu Sundae ของหวานดับร้อนให้ทานกันทันที ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม. ย. 2567ใครสายหมาล่าเชิญพบกับร้าน “La Meow” ชั้น UG ร้านอาหารจีนต้นตำรับหูหนาน ทีเด็ดคือหมาล่าคิดราคาตามน้ำหนัก ซึ่งมีให้เลือกทานกันหลากหลายอย่าง ซัมเมอร์นี้ทางร้านเอาใจสายชีส เพียงซื้อชาผลไม้สดปั่นครีมชีสจากเมียวชา เมนูใดก็ได้ในราคาปกติ 2 แก้ว รับฟรี 1 แก้ว (โดยแก้วที่แถมจะต้องมีราคาเท่ากัน หรือน้อยกว่าแก้วที่ซื้อ) ปกติ 3 แก้ว ราคา 447 บาท พิเศษเพียง 298 บาทเท่านั้น โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม @meowchabkkถัดมากับร้าน “กับข้าว’ กับปลา” ชั้น 5 ร้านอาหารไทยสไตล์ Home made ซัมเมอร์นี้ทางร้านจัดเทศกาล “มะยงชิด” สุดชื่นใจ หลากหลายเมนู อาทิ ปลากะพงทอดน้ำปลา & มะยงชิด ราคา 690.- บาท, ส้มตำมะยงชิด ราคา 385.- บาท, ยำผักกูดมะยงชิด ราคา 260.- บาท, มะยงชิดสมูทตี้ ราคา 155.- บาท, ข้าวเหนียวมูนมะยงชิด ราคา 159.- บาท, ไอศกรีมมะยงชิด ราคา 89.- บาท/สกู๊ป และมะยงชิดชีสเค้ก 195.- บาท/ชิ้น, 1,650.- บาท/ปอนด์ สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Line official : @kubkaokubplaส่วนสายสุขภาพขอแนะนำร้าน “GINGER FARM kitchen” ชั้น 6 โซนอลังการ ร้านอาหารพื้นบ้านออแกนิคสไตล์ล้านนา กับตำนานมิชลิน 5 ปีซ้อน! (รางวัลบิบ กูร์มองด์) ทางร้านต้อนรับซัมเมอร์ด้วยเหล่าบรรดาเมนู "Mango Tango" อาทิ ตำมะม่วงสุกกะปิทรงเครื่องปลากรอบ, ยำมะม่วงปลาแซลม่อนฟู, ซอร์เบมะม่วงดองพริกเกลือ, สาคูมะพร้าวน้ำหอมและมะม่วงน้ำดอกไม้ และสมูทตี้ข้าวเหนียวมะม่วง รวมถึงอีกเมนูพิเศษอย่าง "ข้าวแช่" อาหารว่างคลายร้อนในแบบฉบับจินเจอร์ฟาร์ม โดยตัวข้าวแช่จัดเสิร์ฟพร้อมน้ำลอยดอกไม้ปรุงหอม และเครื่องเคียงอย่าง ไชโป้วหวนน้ำตาลโตนด, ไข่แดงเค็มชุบไข่, กะปิหวานทรงเครื่อง, หมูฝอยหวาน, หอมแดงสอดไส้หมูกุ้งทรงเครื่องชุบทอด, ปลาช่อนแดดเดียวทอดคลุกน้ำตาล โดยเคล็ดลับความอร่อยให้เริ่มจากทานลูกกะปิก่อนอันดับแรก จากนั้นตักข้าวแช่พร้อมน้ำลอยดอกไม้ปรุงหอมตาม เพื่อเพิ่มความสดชื่น (แนะนำว่าไม่ควรใส่เครื่องเคียงลงในข้าวแช่) ทั้งนี้ทางร้านได้พิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศมาปรุงเป็นอย่างดี สามารถมาลองลิ้มรสเมนูนี้ในราคาเพียงชุดละ 490.- มีจำหน่าย (เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์) ตลอดเดือนเม.ย. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 095-032-0132” หรือผ่านช่องทาง Line official : @Gingerfarmkitchenสายหวานห้ามพลาดกับร้าน “Bunch Patisserie” ชั้น G โซน The Veranda ขนมปังจากศิลปะของช่างทำขนมโดยเชฟคองกี้ คัดสรรวัตถุดิบพรีเมียมทั่วทุกมุมโลก ซัมเมอร์นี้ทางร้านชวนลอง Signature Cold-Pressed Drink น้ำผลไม้สกัดเย็น ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์จากธรรมชาติ กับเมนูผลไม้ไทยตามฤดูกาล อาทิ ส้มสายน้ำผึ้ง มะม่วงน้ำดอกไม้ สัปปะรด ที่นำมาผสมผสานจนกลายเป็นเครื่องดื่ม Signature Drink ที่ได้ทั้งประโยชน์และความอร่อย พร้อมยังช่วยดับกระหาย คลายร้อน เต็มไปด้วยวิตามิน และไฟเบอร์จากธรรมชาติอีกด้วยต่อด้วยร้าน “P.S. I Love You” ชั้น G โซน The Veranda ร้านที่เริ่มต้นจากความรักในงานอดิเรก ส่งต่อเมนูแมกคาเดเมียบอลให้กับคุณพ่อผู้เป็นที่รักในงานวันเกิด ก่อนใครๆ ติดอกติดใจ จึงได้ส่งต่อความรักด้วยความอร่อยให้ผู้รับอย่างมากมาย ฤดูร้อนนี้ทางร้านชวนพบกับเมนู P.S. I Love Kanom Thai รส ‘Krong Krang - ครองแครง’ @ps.pimara ที่ได้ Inspiration มาจากขนมไทยครองแครง โดยทำซอสคาราเมลรสครองแครงที่หอมพริกไทย เคลือบบอลแล้วอบต่อเพื่อให้ซอสเข้าเนื้อหอมกรอบถึงเครื่อง ในราคาเพียง 350.- บาทเท่านั้น โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ค. 2567ส่วนไอศกรีมเลิฟเวอร์ ห้ามพลาดร้าน “Swensen's” ชั้น 4 ร้านไอศกรีมที่เป็นที่หลงรักของใครหลายๆ คน ทางร้านชวนดับร้อนกับเมนูไอศกรีมมะม่วงอกร่องทองที่ทุกคนรอคอย และไอศกรีมซันเดที่ทุกคนหลงรัก มาพร้อมคากิโกริใหม่ล่าสุด เบเกอรี่จัดหนักทั้งโทสตี้ ซันเดและแพนเค้กเนื้อนุ่ม เริ่มต้นเพียง 99.- เท่านั้นถัดมาที่ร้าน “BEARHOUSE” ชั้น 5 โซน ICONVILLE เปิดตัวเมนูน้องใหม่! “Coconut Noom Matcha (มะพร้าวหอมปั่นนุ่มมัทฉะ)” เมนูอร่อยดับร้อน จากวัตถุดิบหลักของไทยคือ มะพร้าวน้ำหอม 100% จังหวัดราชบุรี และมัทฉะเกรดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น รสชาติหวานกำลังดี ทานง่าย ไม่เข้มจนเกินไป หอมเด่นเป็นเอกลักษณ์ แนะนำวิธีเพิ่มความอร่อยง่ายๆ ด้วยการคนให้นุ่มมัทฉะ และน้ำมะพร้าวให้เข้ากันจนเป็นสีเขียวทั่วทั้งแก้ว จะให้ความละมุนลงตัวมากขึ้น และที่ก้นแก้วยังมีเนื้อมะพร้าวนุ่มๆ หั่นเป็นเส้นๆ ให้ได้เคี้ยวได้เพลินๆ กันอีกด้วย รับรองว่าอร่อยไม่แพ้ชานมไข่มุกโมจิเมนู Signature ของทางร้านแน่นอน ความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนได้ทานกันแล้วที่ BEARHOUSEนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ในไอคอนสยามที่ร่วมเติมพลังความสดชื่นรับซัมเมอร์นี้ไปพร้อมๆ กัน อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้าน Hong Bao, แม่ศรีเรือน, Masala Art, After you, minimelts, Brix, GAGA และ Bonjour เป็นต้นต้อนรับซัมเมอร์ กับเมนูดับร้อนจากร้านอาหารชื่อดังในไอซีเอสรับพลังความสดชื่นกับ “Lotus’s Privé” ชั้น B1 พรีเมียมไฮเปอร์มาร์เก็ต หน้าร้อนนี้ชวนอร่อยไปกับเมนู “Acai yogurt strawberry” ของอร่อย ไขมันต่ำ มีวิตามิน ทานได้ไม่รู้สึกผิด เพราะมี Yogurt เป็นส่วนประกอบหลักนำไปปั่นผสมกับ Strawberry และผง Acai ทานพร้อม Granola เพิ่มคุณประโยชน์ และมีส่วนช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรง อิ่มอร่อยกันได้ตั้งแต่วันนี้ - จนกว่าสินค้าจะหมด เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. - 22:00 น.ถัดมากับร้านเครื่องดื่มชื่อดังอย่างร้าน “Inthanin” ชั้น 2 ทางร้านชวนคลายร้อนกับเมนู “Pink Lemonade Double Jelly” พาสัมผัสความเฟรช เปรี้ยวซ่า เพลิดเพลินไปกับเจลลี่พีช และเมล่อน สุดสดชื่นโดนใจ ราคาเพียง แก้วละ 60.- บาท เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2567ปิดท้ายกันที่ร้าน “Santa Fe' Steak” ชั้น 3 ร้านสเต๊กที่ถูกปากคนทุกรุ่นทุกวัย ซัมเมอร์นี้ชวนรับความอร่อยและสดชื่นไปกับเมนู “Santa Fe' Say Cheese” มาด้วยซอสชีสเข้ม เต็มความอร่อย ประกอบด้วย เนื้อสเต๊กสันคอหมูชีสซี่ และน้ำมะม่วงทูโทน ราคาเพียง 189.- บาท ตั้งแต่วันนี้ - 22 เม.ย 67ทั้งนี้ ไอซีเอสยังจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ “ICS POINT for PRIZE” สุขทุกแสตมป์ แลกรางวัลแบบดับเบิ้ล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 3 มิถุนายน 2567 สมาชิก ONESIAM รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ภายในไอซีเอส ครบทุก 300 บาท สามารถนำใบเสร็จมาแลก Line แสตมป์ 1 ดวง (จำกัด 3 ดวง/ท่าน/วัน) สะสมครบ 1 ดวง แลกรับ กระเป๋าผ้า ICS จำนวน 1 ใบ, สะสมครบ 4 ดวง แลกรับ คูปองส่วนลด Lotus's Privé มูลค่า 150 บาท สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 300 บาท , สะสมครบ 8 ดวง แลกรับ คูปองส่วนลด Lotus's Privé มูลค่า 400 บาท สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 800 บาท, สะสมครบ 20 ดวง แลกรับสิทธิ์ร่วมทำกิจกรรมสุดพิเศษ! Exclusive Fan Meet กับคู่รักนักหยุม จูเนียร์ กาจบัณฑิต และฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์ จากซีรีส์คุณได้ไปต่อ วันที่ 13 มิ.ย. 67 เวลา 11.00 น. ที่ YOU&I Premium SUKI BUFFET ชั้น 4 ไอซีเอสอิ่มอร่อยพร้อมเติมพลังความเฟรชให้ร่างกายได้สดชื่น กับร้านอาหารรสเยี่ยมรับฤดูร้อนนี้ ที่ “ไอคอนสยาม” และ “ไอซีเอส” ถนนเจริญนคร สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีเจริญนคร G2 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM และ ICS