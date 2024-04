เมืองสุขสยาม ผนึกพันธมิตร จัดงานสงกรานต์ “สุขสยามอัศจรรย์ เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” ร่วมผลักดัน Soft Power อัตลักษณ์ความเป็นไทย เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ฉลองเทศกาลสงกรานต์ในโอกาสที่ยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศไทย นับเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), ไอคอนสยาม, Water Festival 2024, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ,ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กะทิขวดเรียลไทย, บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ซอสภูเขาทอง, บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด, กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู และ บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด (Good TV / Thainess) ร่วมจัดงาน “สุขสยามอัศจรรย์ เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์ความสุข สนุกแบบไทย ที่คนทั้งโลกต่างหลงรัก” ตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายน 2567โดยได้มีพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพันธมิตรมากมายเข้าร่วมงาน พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรม “เริงรื่นชื่นสงกรานต์” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรื่นเริงสนุกสนาน พร้อมเข้าสู่วันปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงคุณลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการเมืองสุขสยาม เปิดเผยว่า งาน “สุขสยามอัศจรรย์ ฉ่ำเย็น ชื่นใจ” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองในโอกาสที่ “สงกรานต์ไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่๑๘ เมษายน เป็นเวลาถึง ๑๘ วัน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ร่วมกับงาน Water Festival 2024 เป็นครั้งที่ 9 โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือ และส่งเสริมการสร้างโอกาสหารายได้ให้แก่ชุมชนร้านค้า และผู้ประกอบการ จากการมาออกบูธจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาล พร้อมร่วมส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเพณีไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผลักดัน Soft Power อัตลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนโดยภายในงานได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยและหลงรักในวัฒนธรรมไทยมากมาย ได้แก่สุขสนุก สาดความสุข ในอุโมงค์น้ำชวนมาร่วมเล่นน้ำ ฉ่ำเย็น ชื่นใจ ภายใต้อุโมงค์น้ำยาว 20 เมตร กลางบ่อน้ำภาคใต้ ประกอบ แสง สี เสียง เริงรื่นม่านน้ำตก สนุกสนาน ฟังดนตรีร่วมสมัย รื่นรมย์เพลงสงกรานต์บ้านเราพร้อมรับของที่ระลึกจากเอสโคล่า, แป้งตรางู , ห้าตะขาบ และกะทิเรียลไทย เป็นต้นสุขสมหวัง เสริมสิริมงคล สรงน้ำพระพุทธรูป 5 สมัยสรงน้ำพระให้ใจร่มเย็น เสริมความเป็นสิริมงคล สรงน้ำพระพุทธรูป 5 สมัย ได้แก่ พระพุทธเจ้าน้อย สมัยพุทธกาล , พระสมัยเชียงแสน, พระสมัยสุโขทัย, พระสมัยอู่ทอง, พระแก้วมรกต สมัยรัตนโกสินทร์ และพระพุทธรูปประจำวันเกิดรวม 8 ปาง ประดิษฐาน ณ บริเวณประตูสุขสุวรรณศาลาสุขเสน่ห์การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาคสนุกกับศิลปวัฒนธรรมอันดีงามแบบไทย เพื่อต้อนรับปีใหม่ไทยอย่างมีความสุข อาทิ การแสดงเปิงมางคอกสำแดงสดโชว์, การแสดงประชันระนาดเอก, การแสดงศิลปะมวยไทยศรศิลป์, การแสดงการละเล่น รำฟ้อน 4 ภาควันที่ 12 เม.ย. เวลา 17.00 น. ชมบวนแห่นางสงกรานต์ “มโหธรเทวี” จัดขบวนตามโบราณประเพณี ได้แก่ ขบวนอัญเชิญเศียรท้าวกบิลพรหม ขบวนนางสงกรานต์ทั้ง 6 ขบวนเครื่องบังศูรย์ บังแทรก พัดโบก และ ปิดท้ายด้วยขบวนสัตว์มงคลในป่าหิมพานต์ อาทิ กินรี ครุต ช้าง เป็นต้นวันที่ 13 – 14 เม.ย. เวลา 20.00 น มินิคอนเสิร์ตการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย ครื้นเครงรำวงสงกรานต์สุขสัมพันธ์ ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่วันที่ 12 เม.ย. เวลา 15.00 น. ร่วมประเพณีไทยอันดีงาม รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเป็นสิริมงคลของชีวิต โดยเมืองสุขสยาม ได้เชิญศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ ครูรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - ละคร) ปี 2544 และ คุณปิ๊บ คงลายทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ปี 2563 และ ครูช่างหัวโขน ครูแมว บุปผา ล้วนวิลัย ครูช่างโขนมือหนึ่งผู้มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 40 ปีสุขสมหวัง เปิดงานเทศกาลแห่พระทางน้ำ กรุงเทพมหานคร ปี 3วันที่ 13 เม.ย. เวลา 12.00 น. สุขสยามร่วมกับชุมชนท่าวัด, กรมเจ้าท่า, และหน่วยงานเอกชน เปิดงานเทศกาลแห่พระทางน้ำ ล่องไปยังท่าวัดต่างๆ เพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานทั้ง 5 ท่าวัด ได้แก่ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร และท่าสุขสยาม ณ ไอคอนสยามสุขสร้างสรรค์ วิถีชุมชน 4 ภาคชมการสาธิตหัตถกรรม ขนมไทย พร้อมร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป เรียนรู้ประเพณีสงกรานต์อัตลักษณ์ไทยทั้ง 4 ภาค พร้อม รับของที่ระลึกจากเอสโคล่า, แป้งตรางู , ห้าตะขาบ และกะทิเรียลไทย เป็นต้นภาคเหนือ : เรียนรู้การทำขนมโบราณทางภาคเหนือ ที่จะทำขึ้นเฉพาะเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น ได้แก่ ขนมจ๊อกภาคกลาง : ร่วมเชิดชูภูมิปัญญาไทย ดั้งเดิม “บ้านโขนไทย” โดย คุณแมว บุปผา ล้วนวิลัย ครูช่างโขนมือหนึ่งผู้มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 40 ปี ชมสาธิตและร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปการเขียนหน้าหัวโขน และการทำขนมไทยที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ขนมลูกชุบ เป็นต้นภาคอิสาน : เล่าเรื่องราว วิถีถิ่นอิสาน โดย คุณเรืองอุไร ชาแป ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากใยบวบกลุ่มไทเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น, ชมสาธิตร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปที่เรียบง่าย ได้แก่ การทำตุงพวงกุญแจ, และ การทำเข็มกลัดจากผ้าย้อมครามภาคใต้ : ร้อยเรื่องราว เรียนรู้วิธีการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูด ร่วมทำเวร์คช็อป สานกระบุงเล็กเพื่อนำมาใช้เป็นของที่ระลึก พบกับ Workshop และ Cooking Show พิเศษ จากพันธมิตรเมืองสุขสยาม กะทิขวดเรียลไทย รังสรรค์ขนมไทยลูกชุบและเปียกปูน ที่ทำมาจากกะทิไทยแท้100% ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และชิมได้ในทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ตลอดงานสุขแซ่บกับหลากหลายอาหารแบบไทยๆอิ่มอร่อยกับอาหารแนว Street Food สุขแซ่บ จากผู้ประกอบการ ร้านอาหารชั้นนำ ทั่วไทยทั้ง 4 ภาค พร้อมร่วมซ้อปสินค้าชุมชนจากประชารัฐรักสามัคคี สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครบจบในที่เดียวพร้อมกับเมนูไฮไลท์พิเศษจากซอสภูเขาทอง ไอศครีมซีอิ๊วขาวภูเขาทอง ไอศครีมเนื้อเนียมนุ่มกลิ่นหอม ผลิตจากนมสดผสมซีอิ๊วขาว ตราภูเขาทอง ให้รสชาติหวาน มัน เค็มกำลังดี เสิร์ฟพร้อมผงคาราเมลและปิดยอดด้วยทองคำเปลว(Food Grade) และสงกรานต์ปีนี้ขอเสนอไอศครีมน้องใหม่ที่ควรลิ้มลอง ไอศครีมนมผสมน้ำส้มยูสุ และเพิ่มความเปรี้ยวให้คงที่ด้วยน้ำส้มสายชูกลั่น 5 % ตราภูเขาทอง ให้รสชาติเปรี้ยว หวาน หอม สดชื่น ท้อปปิ้งด้วยครัมเบิลกรุบกรอบ เหมาะกับอากาศร้อนๆช่วงสงกรานต์สุดๆ และอีก 1 เมนูที่อยากให้ลอง ไข่ครกนกกระทา (ไข่นกกระทาเสียบไม้) ไข่ครกร้อนๆ เหยาะด้วยซอสปรุงรสฝาเหลือง ตราภูเขาทอง(ซอสเหยาะไข่) รับรองอร่อยจนต้องเบิ้ลอีกหลายไม้แน่นอนและอีก 1 ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดกับ กะทิขวดเรียลไทย พบกับเมนูคลายร้อน สดชื่นไปกับกะทิเรียลไทยสลัชชี่ลอดช่อง ที่ทำจากกะทิไทยแท้ 100% ให้รสชาติหวานมันหอมหวนชวนฟินในช่วงเทศกาลหน้าร้อน พร้อมทั้งมีโปรโมชันอีกมากมายให้เลือกช้อปและชิมมาร่วมรับโปรโมชันพิเศษกันต่อกับ SHOP ฟิน กิน FUN รับซัมเมอร์กับ KBankฟินฟัน 1 แลกปุ๊บ รับปั๊บ แลก K Point ผ่าน KPlus เพียงใช้ point แลกซื้อของสมนาคุณจากเมืองสุขสยาม 1 รางวัล , ฟินฟัน 2 ช้อปปุ๊บ ฟินสุดคุ้ม คุ้มที่ 1 ทานอาหารหรือซื้อสินค้าที่เมืองสุขสยามชำระผ่านบัตรเครดิต ,เดบิต, แอปพลิเคชั่น K Plus ของธนาคารกสิกรไทย ครบ 399 บาท รับฟรี! คูปองแทนเงินสดสุขสยาม (มูลค่า 80 บาท) (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด) มาต่อคุ้มที่ 2 ทานอาหารหรือซื้อสินค้าที่เมืองสุขสยามชำระผ่านบัตรเครดิต ,เดบิต, แอปพลิเคชั่น K Plus ของธนาคารกสิกรไทย ครบ 599 บาท ขึ้นไป รับฟรี! คูปองส่วนลดหรือคูปองแทนเงินสดสุขสยาม ในปีนี้ยังมีโปรโมชันพิเศษรับลูกค้าชาวต่างชาติในเมืองสุขสยาม ช้อป ฟิน ฟัน กับ KBank เพียงซื้อสินค้าหรือทานอาหารครบ 700บาทขึ้นไป เลือกรับของสมนาคุณจากเมืองสุขสยาม 1 รางวัล ของมีจำนวนจำกัด เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.67 – 8 พ.ค.67โปรโมชั่นพิเศษจากร้านสุขสดชื่น by SOOKSIAM เมื่อซื้อเครื่องดื่มรสชาติใด ขนาดใดก็ได้ ครบ 50บาทขึ้นไป รับฟรี! ซองกันน้ำเอสโคล่า 1 ชิ้นทันที และยังมีกล่องกันน้ำช้างแจกฟรี เมื่อซื้อครบตามเงื่อนไขที่กำหนด