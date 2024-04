แห่ยินดี “เดียร์ ปริษา” คลอดลูกสาวคนแรก ตั้งชื่อสุดน่ารัก “น้องบีน่า”

ทำเอาเพื่อนพ้องคนบันเทิง รวมทั้งแฟนๆ แห่เข้ามาแสดงความยินดีให้นักแสดงสาวอย่างท่วมท้น เมื่อล่าสุดเจ้าตัวออกมาประกาศข่าวดีคลอดลูกสาวทายาทคนแรกผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวโดยงานนี้สาวเดียร์ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกครั้งแรก พร้อมเผยความรู้สึกสุดปลื้มผ่านแคปชั่นว่า“Welcome to the world my baby girl หนูชื่อบีน่า ชุณหเสนีย์ แปลว่าผู้หญิงฉลาด หนูเกิดวันและเดือนเดียวกับปะป๊า หนูอึดมาก อาจารย์หมอยังชม ได้ฤกษ์คลอดมาวันนี้มีแต่คนบอกน่าจะออกก่อน แต่ในที่สุดก็มาตามฤกษ์เป๊ะ มี๊ดีใจที่สุดขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกของมี๊กับปะป๊านะคะ Happy Birthday ปะป๊าด้วยนะคะ ปีนี้น้องให้ของขวัญชิ้นใหญ่เลย แก้มปริแล้ววว #08/04/24”