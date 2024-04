Gramicci by Element 72 ร่วมฉลองครบรอบ 1 ปี ‘Comma And’ (คอมม่าแอนด์) เปิด Gramicci the 1st Pop-Up Store แห่งแรกในไทย มาเติมเต็มสีสันแห่งแฟชั่นสตรีทสไตล์ให้คนเมือง

Gramicci by Element 72 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองครบรอบ 1 ปี โครงการ Comma And มัลติแบรนด์คอนเซ็ปต์สโตร์ใจกลางกรุงเทพฯ กับงาน ‘Comma And 1st Anniversary’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Summer Best Mix’ พร้อมกับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไม่เหมือนใคร จนกลายเป็นหมุดหมายแห่งใหม่สำหรับสายแฟชั่นที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างลงตัว โดยภายในงานมีอินฟลูเอนเซอร์คนดังและแฟชั่นนิสต้าสายสตรีทเดินทางมาร่วมยินดีอย่างคับคั่งสำหรับหนึ่งในร้านที่พลาดไม่ได้ในโซน Comma And ก็คงหนีไม่พ้น Gramicci the 1st Pop-Up Store แห่งแรกในเมืองไทย ที่ถูกออกแบบให้มีความทันสมัย โดดเด่นด้วยความเท่ห์แบบสตรีท ผสานร่วมกับฟังก์ชันและแฟชั่นได้อย่างลงตัว โดย pop-up store แห่งนี้ ได้รวบรวมเสื้อผ้าและแอคเซสเซอรีแนว Urban & Outdoor Lifestyle ตามแบบฉบับของ Gramicci มาไว้ที่นี่ พร้อมคอลเลกชันล่าสุด Spring/Summer 2024 ที่มาในคอนเซ็ปต์ Made For Movement เน้นการออกแบบสไตล์ The Functional Fashion ที่มีความทันสมัย และแฟชั่นแบบคนเมืองมากขึ้นอีกด้วยอย่ารอช้า! รีบมาค้นหาสไตล์ที่โดดเด่นของคุณ พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมาย ที่ Gramicci the 1st Pop-Up Store ณ โซน Comma And (Zone I) ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 เม.ย.67 เท่านั้น!สอบถามรายละเอียดและพบกับ Collection ของ Gramicci เพิ่มเติมได้ที่ Element 72 และ Outdoor Botanica ทุกสาขา / Line OA: @Element72 / @Outdoorbotanica (มีสัญลักษณ์ @ ข้างหน้า), Facebook: Element 72, Instagram: @gramicci_thailand, และ Website: www.element72.co.th