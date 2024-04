“เจมส์ มาร์” อวยพรวันเกิด “พาย รินรดา“ หวานหยดมดท่วมจอ

เปิดตัวเป็นคู่รักก็หวานไม่แพ้คู่พี่ๆจากช่องน้อยสีกันเลยสำหรับ ”เจมส์ มาร์“ กับ ”พาย นินรดา แก้วบัวสาย“ ที่ล่าสุดวันเกิดอายุครบ 29 ปีของนางเอกสาวเมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมา ฝั่งพระเอกก็ขอโพสต์รูปคู่ที่มองตาหวานหยด พร้อมข้อความสุดซึ้งว่า”Happy Birthday 🤟 @pierinradaThis picture is me and you everyday. Thank you for putting a smile on my face everyday and being there for me. I’ve told you my wish already let’s hope it comes true 🙏😊 have a great year ahead and let’s enjoy it together ❤️ ❤️”( สุขสันต์วันเกิด พาย รินรดา ภาพนี้คือภาพของพี่กับพายในทุกๆวัน ขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มบนหน้าพี่ทุกวัน และคอยอยู่เคียงข้างเสมอ พี่บอกความปรารถนาของพี่ไปแล้วหวังว่ามันจะเป็นจริง ขอให้เป็นปีที่ดี มาสนุกกับมันไปด้วยกันนะ )ไม่รู้ว่าปรารถนาอะไร แต่ถ้าหวานไม่แผ่วขนาดนี้ มารอลุ้นข่าวดีของทั้งคู่ไปด้วยกันได้เลยจ้า