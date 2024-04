“CHUANG ASIA THAILAND” สร้างปรากฏการณ์ไอดอลเซอร์ไววัลฟีเวอร์ ประกาศผลเด็กฝึกผู้ชนะ 9 คน เดบิวต์วง ‘Gen1es’ (จีนีส์) พร้อมขึ้นแท่น A-POP วงต่อไป

ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่อลังการสุดๆ กับรายการไอดอลเซอร์ไววัล เมกะโปรเจกต์ระดับอินเตอร์(ช่วง เอเชีย ไทยแลนด์) เวทีที่คัดสรรเด็กฝึกที่มีความฝันจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันแสดงศักยภาพ เพื่อเป็นศิลปินอินเตอร์เนชันแนลเกิร์ลกรุ๊ปแรกของประเทศไทย โดยตลอด 3 เดือนที่รายการออนแอร์ (เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567) ได้สร้างปรากฏการณ์ความปังระดับอินเตอร์ และเป็นที่กล่าวถึงในโลกออนไลน์กับกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเดินทางมาถึงรอบสุดท้าย โดยเด็กฝึกผู้ที่คว้าชัยชนะทั้ง 9 คน ได้แก่และเตรียมก้าวสู่การเป็นศิลปินเต็มตัวในฐานะอินเตอร์เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ ภายใต้ชื่อโดยมีไฮไลต์สำคัญจากแขกรับเชิญพิเศษฝั่งไทยและเมนเทอร์รับเชิญพิเศษจากจีนและจาก INTO1 วงรุ่นพี่จากเวที CHUANG 2021 พร้อมโชว์พิเศษปิดท้ายซีซันจาก 2 เมนเทอร์และและที่ขาดไม่ได้โชว์ของเด็กฝึกทั้ง 18 คนในรอบสุดท้าย โดยมีเมนเทอร์แจ็คสัน หวัง เมนเทอร์ไมค์ และเมนเทอร์เตนล์ ร่วมเวทีส่งมอบความสุขตลอดทั้งรายการอย่างน่าประทับใจเด็กฝึกที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดกว่า 80 ล้านโหวต ตัวแทนเด็กฝึกผู้ชนะทั้ง 9 คน ในรายการ CHUANG ASIA THAILAND เปิดเผยถึงความรู้สึกครั้งแรก หลังได้เดบิวต์ในฐานะเกิร์ลกรุ๊ปและเป็นเซ็นเตอร์ของวง ‘Gen1es’ (จีนีส์) ว่า “รู้สึกดีใจมาก ขอขอบคุณแฟนๆ รายการช่วงเอเชียทุกคน ขอบคุณทีมงาน ขอบคุณ WeTV และเมนเทอร์ทั้ง 5 คนมากๆ ค่ะ ที่ให้โอกาส มาสร้างแรงบันดาลใจ และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับพวกเราอย่างเป็นกันเอง หน้าที่ต่อจากนี้ไปคือจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมอบความสุขให้กับแฟนคลับที่สนับสนุนกันมาโดยตลอด และทำให้แฟนๆ มองเห็นวงของเรามากขึ้นไปอีกค่ะ”5 รุ่นพี่เมนเทอร์ส่งไม้ต่อให้รุ่นน้องเด็กฝึกก้าวสู่ความสำเร็จลีดเมนเทอร์ และผู้ร่วมผลิตรายการ CHUANG ASIA (ช่วง เอเชีย) กล่าวว่า “ผมยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับโอกาสเป็น Lead Mentor และ Co-Producer ในรายการ CHUANG AISA ซีซันแรกในไทย ความตั้งใจของเราคือการมอบโอกาสและการสนับสนุนคนที่มีความสามารถที่จริงจังกับความฝันของพวกเขา อยากเปิดโอกาสให้คนที่มีความฝันเหล่านั้น การแสดงในรายการจะดีหรือไม่ดีนั้นไม่สำคัญ สิ่งที่สำคัญคือการที่คุณคว้าและรักษา 'โอกาส' ระหว่างการแข่งขันในช่วงสามถึงสี่เดือนที่ผ่านมา พวกเขาทุกคนต่างมีช่วงเวลาและประสบการณ์ที่น่าจดจำ ไม่ว่าจะเป็นทั้งความสำเร็จหรือความล้มเหลว อย่างไรก็ตาม การแสดงในรายการนี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในการวัดระดับความสามารถของพวกเขา ผมหวังว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ แนวคิด และแรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านี้ และจดจำช่วงเวลาที่มีความหมายจากประสบการณ์นี้ ผมเชื่อว่านี่เป็นก้าวแรกของพวกเขาสู่การประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ และจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างมากในการพัฒนาไปสู่เวอร์ชันต่อไปของตัวเอง”ด้านเมนเทอร์ ไอดอล ออลราวเดอร์เผยว่า “การได้เป็นเมนเทอร์ในรายการนี้อย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรก ทำให้ผมได้มีโอกาสทำในหลายสิ่งหลายอย่าง ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กฝึก ที่สำคัญได้เห็นถึงศักยภาพและความทุ่มเทของน้องๆ ทั้ง 9 คน ที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในแต่สัปดาห์ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เมนเทอร์แนะนำ ทุกคนเก่งมาก โดดเด่นในสไตล์ของตัวเอง ดีใจและภูมิใจกับเด็กฝึกทั้ง 9 คนที่จะได้เดบิวต์เป็นศิลปินอนาคตไกลต่อไป”เมนเทอร์สายโวคอลชาวไทยที่โกอินเตอร์และเข้าร่วมแข่งขันรายการเรียลลิตี้ของจีนจนคว้ารางวัลของรายการ และยังคว้ารางวัล Best Artists of the Year 2024 ถึง 2 เวที กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เด็กฝึกทั้ง 9 คน ทำตามความฝันในการเดบิวต์เป็นศิลปินอินเตอร์เนชันแนลเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มแรกที่มีจุดเริ่มต้นในประเทศไทย โดยช่วงเวลาที่ทำงานร่วมกับเด็กฝึก ได้เห็นถึงพลังความมุ่งมั่น ความสดใส และพัฒนาการของน้องๆ มั่นใจได้ว่าเด็กฝึกกลุ่มนี้อนาคตไกล พี่จะรอติดตามผลงานเพลงและกิจกรรมต่างๆ อย่างแน่นอน”ส่วนเมนเทอร์คนไทยที่ได้รับการยอมรับในฐานะไอดอลเค-ป๊อปที่โด่งดังระดับโลก กล่าวพร้อมรอยยิ้มว่า“ขอแสดงความยินดีกับเด็กฝึกผู้ชนะการแข่งขันทั้ง 9 คน ที่สามารถทำตามความฝันในการเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มแรกกับรายการนี้ ในฐานะเมนเทอร์และรุ่นพี่ในวงการ ขอส่งความปรารถนาดีให้อยู่เสมอครับ เหนือสิ่งอื่นใด อยากฝากข้อความอันอบอุ่นถึงน้อง ๆ ว่า ขอให้เป็นศิลปินที่ถ่อมตัว สุขภาพแข็งแรง และตั้งใจทำงานอยู่เสมอ เพื่อแฟน ๆ และคนที่คอยซัปพอร์ตเราครับ พี่อยากจะบอกว่า เส้นทางข้างหน้าไม่ใช่เรื่องง่าย ขอเป็นกำลังใจให้ และจงพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อไล่ตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จ”ปิดท้ายด้วยเมนเทอร์สาวสวยคนเดียวของรายการรุ่นพี่ที่โด่งดังจากการเดบิวต์ในเวทีประกวด CHUANG 2020 กล่าวว่า “ทุกช่วงเวลาที่ได้สัมผัสกับเด็กฝึก บอกเลยว่าน้องๆ เก่งมาก มีความสามารถรอบด้าน ทั้งการร้องและการเต้น มีเสน่ห์ โดดเด่นกันคนละแบบ ในฐานะพี่สาวและรุ่นพี่จากเวทีเดียวกัน รู้สึกภูมิใจในตัวน้องๆ เป็นอย่างมาก ขอให้น้องทั้ง 9 คน ที่ได้เดบิวต์ ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายนี้ และพี่จะคอยติดตามผลงานน้องๆ อยู่เสมอค่ะ”สามารถรับชมคลิปรายการ(ช่วง เอเชีย ไทยแลนด์) ย้อนหลังครบทั้งซีซันได้ที่ https://bit.ly/CHUANGAsia2024 ทาง WeTV เท่านั้น และติดตามข้อมูลข่าวสารของวง ‘Gen1es’ (จีนีส์) ได้ที่โซเชียลมีเดียIG : Gen1es_official https://www.instagram.com/gen1es_official/ X : Gen1es Official https://twitter.com/Gen1esOfficial Facebook : Gen1es https://www.facebook.com/Gen1es/ TikTok : Gen1es_official https://www.tiktok.com/@gen1es_official YouTube : Gen1es_official https://www.youtube.com/@Gen1es_official Weibo : Gen1es官博 https://weibo.com/u/7912752728