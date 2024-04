Queen of Tears เรตติ้งกระฉูดทุบสถิติ Reply 1988 ของ "ฮเยริ-รยูจุนยอล"

Reply 1988 ที่ออกฉายประจำปี 2015 มีนักแสดงชื่อดังอย่าง ฮเยริ, รยูจุนยอล และพัคโบกอม ร่วมแสดง เป็นซีรีส์ที่มีเรตติ้งสูงสุดอันดับ 3 ตลอดกาลของ tvNแต่ล่าสุด Queen of Tears สามารถทำเรตติ้งแซงหน้าสถิติของ Reply 1988 ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 19 เปอร์เซ็นต์ เป็นรองเพียงแค่ Crash Landing on You และ Goblin ที่มีเรตติ้งเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นQueen of Tears ยังครองตำแหน่งอันดับ 1 ในกลุ่มซีรีส์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของ Netflix โดยมียอดดู 4.3 ล้านครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยQueen of Tears หรือ ราชินีแห่งน้ำตา เล่าเรื่องราวของคู่สามีภรรยาที่ชีวิตคู่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ หลังแต่งงานมาได้ 3 ปี โดยฝ่ายหญิงเป็น ทายาทตระกูลแชโบลรุ่นที่สามของควีนส์กรุ๊ป ส่วนฝ่ายลูกชายเป็นลูกชาวนาจากยงดู-รีซีรีส์นำแสดงโดยซูเปอร์สตาร์อย่าง คิมซูฮยอน และคิมจีวอน ที่กลายเป็นดาราหญิงอีกคนที่ฮ็อตที่สุดในปีนี้ไปแล้ว