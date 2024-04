"คริสเตียน เบล" แปลงโฉมอีกรอบเป็น "แฟรงเกนสไตน์"

แม็กกี้ จิลเลนฮาล นักแสดงชื่อดัง ที่ผันตัวมาเป็นผู้กำกับเต็มตัว เปิดเผยภาพแรกที่ คริสเตียน เบล รับบทเป็นสัตว์ประหลาดของ แฟรงเกนสไตน์ ในหนัง The Bride! และหนังยังมี เจสซี่ บัคลี่ย์ รับบทเป็นเจ้าสาวของ แฟรงเกนสไตน์ ด้วยหนังยังมี เพเนโลเป ครูซ, แอนเน็ตต์ เบนิง และปีเตอร์ ซาร์สการ์ด ร่วมแสดงโดยหนังจะเล่าเรื่องของ แฟรงเกนสไตน์ ผู้โดดเดี่ยวที่เดินทางไปชิคาโกในช่วงทศวรรษที่ 1930 เพื่อขอความช่วยเหลือจาก ดร. ยูโฟรเนียส ในการสร้างคู่ให้กับตัวเอง ทั้งสองช่วยกันฟื้นคืนชีพหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรม แต่สุดท้ายเธอกลับกลายเป็นอะไรที่พวกเขาไม่เคยคิดฝันเอาไว้เลยแม็กกี้ จิลเลนฮาล พี่สาวของ เจค จิลเลนฮาล มีผลงานการแสดงมากมาย แต่ล่าสุดหนังที่เธอกำกับเรื่อง The Lost Daughte สามารถทะลุเข้าไปชิงรางวัลออสการ์ได้ถึง 3 สาขา รวมถึงสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม โดย โอลิเวีย โคลแมน ส่วน เจสซี่ บัคลี่ย์ ก็ได้ชิงออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงจากหนังเรื่องนี้ด้วยปีเตอร์ ซาร์สการ์ด หนึ่งในนักแสดงร่วมของหนัง และยังเป็นสามีของ แม็กกี้ จิลเลนฮาล บอกว่า The Bride เป็น "ภาพยนตร์สัตว์ประหลาดแนวพังก์ที่ยิ่งใหญ่ โรแมนติก โรแมนติกลึกซึ้ง ดุร้าย" ส่วน บัคลีย์ บอกว่าวิสัยทัศน์ของ จิลเลนฮาล เต็มไปด้วย "จินตนาการที่บิดเบี้ยว" และเธอยินดีจริง ๆ ที่จะได้ร่วมงานกันอีกครั้ง"The Bride" มีกำหนดเข้าฉายทั้งในระบบธรรมดา และระบบ IMAX วันที่ 3 ตุลาคมปีหน้านอกจากนั้นยังจะมีโปรเจ็คที่ดัดแปลงจากหนังสือ Frankenstein อนู่อีกเรื่อง นั่นคือฉบับของผู้สร้างภาพยนตร์ชาวเม็กซิกัน กีเยร์โม เดล โตโร นำแสดงโดย เจค็อบ เอลอร์ดดี, คริสตอฟ วอลซ์ และ ออสการ์ ไอแซค