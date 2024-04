"โบแรต" เตียงหัก! เลิกนางเอกสาวสวยหลังใช้ชีวิตด้วยกันมา 20 ปี

ในแถลงการณ์ร่วมที่แชร์บน Instagram Story ของทั้งคู่เมื่อวันที่ 5 เมษายน ฟิชเชอร์ และ โคเฮน บอกว่า "หลังจากการแข่งขันเทนนิสอันยาวนานยาวนานกว่ายี่สิบปี ในที่สุดเราก็วางไม้เทนนิสลงซะที ในปี 2023 เราร่วมกันยื่นฟ้องยุติการแต่งงานของเรา” โดยทั้งคู่ยังโพสต์ภาพถ่ายคู่ ที่สวมชุดเทนนิสที่เข้าชุดกันเอาไว้ด้วย“เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวโดยตลอด และเลือกที่จะดำเนินการทุกอย่างเงียบๆ ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เราจะร่วมกันดูแลลูก ๆ และแบ่งปันความรักไปถึงลูก ๆ ด้วยกันต่อไป ขอขอบคุณอย่างจริงใจที่ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวของเราในช่วงเวลานี้ด้วย”ทั้งคู่พบกันครั้งแรกในงานปาร์ตี้ในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2000 โคเฮน บอกกับนิวยอร์กไทมส์ในปี 2020 ทั้งคู่หมั้นกันในปี 2004 และแต่งงานกันในอีกหกปีต่อมา “เธอเป็นคนเฮฮา เราอยู่ในงานปาร์ตี้ที่เฟคสุด ๆ แล้วผมกับเธอก็รู้สึกถึงความผูกพันบางอย่างในทันที" เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์ตลอดการแต่งงานเกิน 10 ปี และอยู่ด้วยกันมาก่อนหน้านั้นอีกหลายปี ฟิชเชอร์ และ โคเฮน พยายามเก็บเรื่องราวในชีวิตคู่ให้เป็นเรื่องส่วนตัว ฝ่ายหญิงยอมรับว่าเธอรู้สึก “ประหม่า” เวลาต้องพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอซาชา โนม บารอน โคเเป็นนักแสดงตลก นักแสดง นักเขียน และโปรดิวเซอร์ชาวอังกฤษ เขาเป็นที่รู้จักดีที่สุดจากการสร้างสรรค์ตัวละครแนวเสียดสีสังคม ไม่ว่าจะเป็น อลิสแตร์ เลสลี เกรแฮม หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ อาลี จี จิ๊กโก๋จากเมืองสเตนส์ ประเทศอังกฤษ, โบแรต นักข่าวโทรทัศน์ชาวคาซัคสถาน, บรูโน่ นักข่าวแฟชั่นเกย์จากออสเตรีย และ พลเรือเอก/นายกรัฐมนตรี ฮาฟฟาซ อลาดีน ผู้นำแห่งสาธารณรัฐวาดิยา ในหนังที่นำเสนอในรูปแบบสารคดี และเรียลลิตี้ จนบางคนคิดว่าบางตัวละครของเขาเป็นบุคคลจริง ๆส่วน ไอลา ฟิชเชอร์ เป็นนักแสดงชาวออสเตรเลียที่มีผลงานมากมาย อาทิ Wedding Crashers (2005), Confessions of a Shopaholic (2009) และ Now You See Me (2013) เป็นต้น