ฮอลล์ แท็กทีม 4 หนุ่มวง DICE เปิดตัวลูกอมฮอลล์ เอ็กซ์เอส 2 รสชาติใหม่ “โคล่า ชิลล์” และ “เลมอน โซดา” สาดแรงบันดาลใจพลัสความสดชื่นรับซัมเมอร์

ไอดารา หวัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นอีกครั้งที่ฮอลล์ในฐานะแบรนด์ลูกอมชั้นนำระดับโลก ได้นำหลักความเข้าใจผู้บริโภค (consumer-centric) และการส่งเสริมการบริโภคขนมและของว่างอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของมอนเดลีซ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดอย่าง “ฮอลล์ เอ็กซ์เอส” 2 รสชาติใหม่ ได้แก่ “โคล่า ชิลล์” และ “เลมอน โซดา” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยในการสร้างความสดชื่นและดับร้อนในช่วงซัมเมอร์ โดยทั้ง 2 รสชาติได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องดื่มที่คนไทยชื่นชอบมากที่สุด สร้างสรรค์เป็นลูกอมเม็ดเล็กชูการ์ฟรีในกล่องบรรจุภัณฑ์ขนาดพกพาสีเทาแบบรักษ์โลกซึ่งรีไซเคิลได้ง่าย สอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% ภายในปี พ.ศ. 2568 นี้ด้วย”ภายในงาน ฮอลล์ได้ครีเอทใจกลางสยามให้กลายเป็นพื้นที่ชาร์จแรงบันดาลใจ “Space of Inspire by Halls XS” พร้อมเชิญชวนให้เหล่าคนรุ่นใหม่มาเช็กอินที่จุดไฮไลต์ “Space of Inspire Bar” บาร์สุดคูลที่ทุกคนจะได้สัมผัสฟิลลิ่งใหม่ของความสดชื่น กับ “Halls XS Exclusive Creation” เครื่องดื่มดับร้อนสุดพิเศษจาก Mixologist ที่มีให้เลือก 2 รสชาติคือ โคล่า ชิลล์ และเลมอน โซดา ซึ่งสามารถเขียนข้อความบนปลอกแก้วด้วย Inspirational Quote ที่โดนใจและตกแต่งได้ตามใจชอบ อีกทั้งภายในงานยังมีจุดเช็กอินชิคๆ เพื่อให้ทุกคนสนุกกับการถ่ายรูป โพสต์ลงโซเชียลอวดเพื่อนได้ก่อนใคร และบูธ DJ เปิดเพลงมันส์ๆ เอาใจวัยรุ่นที่มาร่วมงานอย่างคับคั่งอีกหนึ่งไฮไลต์สุดฟินของงานคือ 4 หนุ่มสุดเท่วง DICE “เจย์-เฟรม-อาโป-มิน” ที่มาร่วมสร้างความสนุกแจกความสดชื่นให้กับแฟนๆ โดนใจวัยรุ่นกับมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากทั้ง 4 หนุ่ม พร้อมร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ทำแพสชั่นของตัวเองให้เต็มที่ พร้อมไปต่อกับความสดชื่นของลูกอมฮอลล์ 2 รสชาติใหม่ โดย 4 หนุ่มยังได้สวมบทเป็น Mixologist ชงเครื่องดื่มพร้อมตกแต่ง Inspirational quote ที่แต่ละคนชอบลงบนแก้ว ณ โซน “Space of Inspire Bar” นอกจากนี้ยังร่วมเล่นเกมสุดมันส์ สาดความฟินทั่วงาน เพื่อให้แฟนๆ จุใจพร้อมเต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มและส่งความสนุกเพิ่มความสดชื่นเต็มขั้นรับซัมเมอร์มาพลัสความเย็นขั้นสุด กับ ฮอลล์ เอ็กซ์เอส “โคล่า ชิลล์” และ “เลมอน โซดา” วางจำหน่ายแบบกล่องขนาดพกพา ราคา 29 บาท ณ ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ติดตามกิจกรรมสุดคูลอีกมากมายได้ที่ www.facebook.com/HallsThailand/ หรือ LINE : @hallsth