ถล่มยับเพจบริษัททัวร์คลิป "คัลแลน" เชื่อหญิงสาวไม่ใช่ "เด็กเรือ" แต่เป็นเจ้าของ เผย "เก้า สุภัสสรา" ก็เคยใช้บริการ

ทั้งนี้ชาวเน็ตหลายคนยังคงเข้าไปแสดงความเห็นที่แฟนเพจ The Journey Koh Tao กันอย่างต่อเนื่องในส่งที่คาใจ ทั้งเรื่องที่บริษัททัวร์นั้นไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบและขอโทษกับดรามาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองแต่กลับไปแคปข้อความคำชี้แจงมาจากช่องของ Cullen HateBerry ซึ่งจริงๆ แล้วทางทีมงานของช่องดังกล่าวนั้นไม่จำเป็นจะต้องขอโทษกับเรื่องดรามานี้เลยก็ได้ยังมีกรณีที่หญิงสาวดังกล่าวนั้นไม่ได้มีอาชีพเป็นไกด์แต่ไปทำหน้าที่แทนไกด์ที่มาไม่ได้ซึ่งหลายคนมองว่าไม่เป็นการผิดข้อตกลงที่ทางทีมงานจองทัวร์ไว้ตอนแรกหรือเปล่า? และการที่คนไม่ได้มีอาชีพไกด์แต่มาทำหน้าที่ไกด์นั้นสามารถทำได้โดยไม่ผิดกฏหมายหรือ?นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าในคำชี้แจงนั้นระบุว่าหญิงสาวคนดังกล่าวนั้นเป็น "เด็กเรือ" ทว่าหากใครได้ชมคลิปเชื่อว่าคงรู้สึกเหมือนๆ กันว่าไม่น่าจะใช่แต่อย่างใด ขณะที่บางคนก็ระบุว่าเจ้าตัวเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ดังกล่าว ซึ่งจากการติดตามในแฟนเพจของ The Journey Koh Tao ก็พบว่าเคยมีคนบันเทิงอย่าง "เก้า สุภัสสรา" เคยมาใช้บริการเช่นกันโดยถึงตอนนี้บรรดาผู้ใช้เฟซบุ๊กก็ยังคงเข้าไปถล่มเพจของบริษัททัวร์ The Journey Koh Tao อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเรียกร้องให้หญิงสาว "เด็กเรือ" ออกมาชี้แจงรวมถึงขอโทษกับดรามาครั้งนี้ด้วย