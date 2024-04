“ฟลุค - นาตาลี” ใจหายโพสต์อาลัยถึง “เบียร์” อยากให้เป็นแค่ฝันร้าย

ทำเอาทริปต่างประเทศฉลองวันเกิดอายุครบ 3 ปีให้ “น้องนาตาชา” เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมามีอันต้องช็อคไปตามๆกัน เมื่อมีรายงานว่า ”เบียร์ สรณัฐ มัสยวาณิช“ น้องชายของ ”ฟลุค เกริกพล มัสยวาณิช“ เสียชีวิตลงแล้วเนื่องด้วยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมาทำเอา ”ฟลุค“ ที่พาครอบครัวและทีมงานไปดูงานที่สหรัฐอเมริกา เพิ่งรวบรวมสติได้หลังทราบข่าวร้าย ต้องขอโพสต์ไว้อาลัยถึงน้องชายที่เสียชีวิตเพียง 1 วัน หลังเพิ่งจัดงานวันเกิดให้ลูกสาว”A few last ❤️ but always lovely moments with youMy little brother 👦🏻 @beer.soranut 😢I slept and woke up tonight a couple of times hoping it was just a bad dream 🛌…#RIP until we meet again someday among the stars ✨@babynatashacm will also miss you like I will always think of you. She will always get to see your photos and clips . You will always be alive in her memory as well as mine❤️ we love you little bro ❤️ April 7 , 2024“( ช่วงเวลาเล็กๆครั้งสุดท้าย แต่เป็นโมเมนต์กับเบียร์ที่ดีเสมอ น้องชายพี่หลับแล้วตื่นถึง 2 รอบในคืนนี้ เพราะหวังว่ามันจะเป็นเพียงแค่ฝันร้ายสู่สุขคติ จนกว่าเราจะพบกันใหม่ท่ามกลางหมู่ดาวน้องนาตาชา จะระลึกถึงเหมือนกับที่พี่คิดถึงเบียร์เสมอ น้องนาตาชา จะคอยดูรูปและคลิป เบียร์จะยังมีชีวิตในความทรงจำของน้องนาตาชาและพี่ตลอดไปเรารักนายนะ น้องชาย 7 เม.ย. 2024 )ทางด้าน นาตาลี เจียรวนนท์ พี่สะใภ้ก็ขอไว้อาลัย โดยโพสต์รูปภาพในวันแต่งงานของตนเองที่ถ่ายคู่กันและภาพหมู่ครอบครัวพร้อมข้อความว่า“เบียร์คือผู้ชายที่จิตใจดีมากรักครอบครัวรักพี่ฟลุคและรักหลานหลานมาก จะมีของติดไม้ติดมือมาให้หลานประจำเวลาที่เจอ พี่ดีใจที่ได้รู้จักได้เป็นพี่สาวเบียร์นะคะ พี่จะเก็บของทุกชิ้นที่เบียร์เคยให้นาตาชาเอาไว้อย่างดีจะคอยเล่าถึงความน่ารักของอาเบียร์ให้เค้าฟัง ยังไม่อยากเชื่อเลยว่าภาพหมู่ในวันเกิดอชิจะเป็นรูปสุดท้ายที่เราได้ถ่ายด้วยกัน หลับให้สบายนะเบียร์ เบียร์จะอยู่ในความทรงจำที่ดีของพี่ ตลอดไปจะคิดถึงเบียร์เสมอนะคะ love you brother RIP 🤍🙏🏻 @beer.soranut”