ยิปซีแฟร์ ครั้งที่ 6 The Magick of Love งานรวมตัวคนรักไพ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 38,000 คนในปีที่ผ่านมา งานยิปซีแฟร์ งานรวมคนตัวคนรักไพ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็กลับมาอีกครั้ง ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2567 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน งานนี้นำทีม คนมองฟ้า ร่วมกับ เก็ต ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ และ Asia Books ยกระดับงานยิปซีแฟร์ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก ภายใต้ธีมที่จะเชิญชวนทุกท่านเปิดใจไปสู่ เวทย์มนตร์แห่งรัก ด้วยกิจกรรม 4 โซนที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ได้แก่โซนนิทรรศการ จัดแสดงไพ่เข้าประกวด Gypsy Fair Awards: ชมผลงานการสร้างสรรค์ไพ่ทำนาย ทั้งจากไทย และต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประกวด Gypsy Fair Awards รางวัลอันทรงเกียรติที่จะช่วยยกระดับวงการไพ่ทำนายของไทยสู่ระดับนานาชาติโซนร้านค้าสายมูและอุปกรณ์ไพ่ : เลือกช้อปไพ่ทำนาย อุปกรณ์ไพ่ และสินค้าสายมู ได้อย่างครบครันจากจากร้านค้าที่คัดสรรมาเป็นพิเศษถึง 35 บูธโซนงานสัมมนาและเวิร์กช็อป : เข้าฟังสัมมนาจากนักพยากรณ์สายไพ่ชั้นแนวหน้าของไทย นำทีมโดยนายกสมาคมไพ่ทาโรต์สิงคโปร์ มาถ่ายทอดเคล็ดลับให้ผู้เข้าสัมมนาอีกด้วย (งานสัมมนาและเวิร์กชอป เปิดสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น)โซนดูดวงกับหมอดูไพ่สุดแม่น : ปรึกษาดวงชะตากับหมอดูไพ่ระดับ มาสเตอร์ และมือโปร มากกว่า 70 ท่านที่คัดสรรมาอย่างดี ในราคาพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ เพียง 400 บาท กับ 1,000 บาท เท่านั้น สำหรับการดูดวง 30 นาที และสุดคุ้มกับโปรดูดวงแบบคำถามเดียวในราคาเพียง 89 บาทเท่านั้นงานนี้ขอย้ำว่า เที่ยวฟรี ไม่มีการเก็บค่าผ่านประตู สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ คนมองฟ้า Star Seer หรือโทร. 061-337-3355 Gypsy Fair Awards : Honoring the Excellence of Tarot Magickปี 2024 จะเป็นหมุดหมายสำคัญอีกครั้งของงานยิปซีแฟร์ เมื่อผู้จัดงานในนาม คนมองฟ้า ริเริ่มให้มีการประกวดไพ่ ยิปซีแฟร์อวอร์ด (Gypsy Fair Awards) เป็นครั้งแรก การประกวดนี้ตั้งใจเพื่อเพิ่มมิติลุ่มลึกให้กับงานยิปซีแฟร์ให้มากขึ้น และแสดงให้สาธารณชนเห็นถึงความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์ไพ่ทาโรต์และไพ่ออราเคิล การจัดให้มีการประกวด Gypsy Fair Awards นี้จะเป็นก้าวสำคัญของยิปซีแฟร์ที่เน้นย้ำภารกิจในการสร้างชุมชนนักอ่านไพ่พยากรณ์ที่รวมตัวกันสร้างสรรค์พัฒนาวงการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปยิปซีแฟร์อวอร์ด (Gypsy Fair Awards) จัดขึ้นเพื่อยกย่องผลงานความสามารถในการสร้างสรรค์ไพ่ทาโรต์และไพ่ออราเคิล ทั้งในด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และองค์ความรู้ของศาสตร์ไพ่พยากรณ์ รางวัลนี้มุ่งค้นหาและยกย่องอัจฉริยภาพและความทุ่มเทของศิลปินผู้สร้างสรรค์ไพ่พยากรณ์ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยสร้างสรรค์วงการไพ่พยากรณ์ เป้าหมายของรางวัลเพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางศิลปะ เสริมสร้างมิตรภาพและแบ่งปันความหลงใหลในศาสตร์ไพ่พยากรณ์ ของชุมชนนักอ่านไพ่ร่วมกันสาขาการประกวดยิปซีแฟร์อวอร์ด มีการประกวด 3 สาขา (ประกวดได้สูงสุด 2 สาขา)1. ไพ่ทาโรต์ยอดเยี่ยม (Best Tarot Deck)2. ไพ่ออราเคิลยอดเยี่ยม (Best Oracle Deck)3. ไพ่ยอดนิยม (Popular Deck) (ประกวดรวมกันทั้งไพ่ทาโรต์และไพ่ออราเคิล)กติกาการส่งไพ่เข้าประกวด1. เป็นไพ่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการพยากรณ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ไพ่ทาโรต์ (ประกอบด้วย ไพ่เมเจอร์ 22 ใบ และไพ่ไมเนอร์ 56 ใบ รวม 78 ใบ) และ ไพ่ออราเคิล (ไพ่พยากรณ์อื่นที่ไม่ใช่ไพ่ทาโรต์)2. ผู้ส่งประกวด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างแท้จริง ในไพ่ชุดนั้น3. มีการจัดทำไพ่ออกมาเป็นสำรับที่ใช้งานได้จริงแล้วกำหนดส่งไพ่เข้าประกวด ระหว่าง 22 ก.พ. - 19 มี.ค. 2567การจัดการประกวดไพ่ Gypsy Fair Awards ครั้งนี้ พวกเรามีความภาคภูมิใจมากที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งระดับศิลปินแห่งชาติ และปรมาจารย์ไพ่ยิปซีและไพ่ออราเคิลของเมืองไทย ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด Gypsy Fair Awards 2024 ครั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ทั้งจากภาคศิลปะ และภาคพยากรณ์ ได้แก่1. อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม-สื่อผสม) พ.ศ. 2563 อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร2. อาจารย์คฑา ชินบัญชร ปรมาจารย์ไพ่ยิปซีเมืองไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวผู้สร้างไพ่ยิปซีไทย สำรับแรกของโลก3. อาจารย์สมบูรณ์สุข สุขะวณิช ผู้สร้างไพ่ออราเคิล สำรับแรกของไทย ไพ่จุดเทียน ไพ่แสงสุข ไพ่ทำดีสมหวัง4. อาจารย์กามล แสงวงศ์ ปรมาจารย์ไพ่ยิปซีเมืองไทย ผู้ก่อตั้งยิปซีแฟร์