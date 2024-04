มงลงตัวเต็ง “หลิน มาลิน” คว้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 รับรางวัลเงินสด 1 ล้าน

ค่ำคืนวันนี้ (6 เม.ย. 2567) เป็นการรวมตัวกันของแฟนนางงามนับพันคน ที่แห่มาเชียร์นางงามที่ตัวเองรัก ในรอบตัดสินจัดขึ้น ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK เพื่อเฟ้นหาสาวงามที่มีคุณสมบัติครบเครื่อง 4B นั่นก็คือ Beauty Body Brain และ Business บรรยากาศการประกวดคึกคัก เร้าใจ เปิดตัวด้วยโชว์สุดว้าวของสาวงามทั้ง 77 จังหวัด เรียกเสียงกรี๊ดลั่นสนั่นฮอลล์ โดยมีทำหน้าที่พิธีกรบนเวทีแค่เปิดเวทีมาก็ดุเดือดแล้ว พิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ภาคละ 5 ตำแหน่ง เริ่มจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ ได้แก่ มิสแกรนด์ สุโขทัย, มุกดาหาร, สุพรรณบุรี, ระนอง, น่าน, สกลนคร, กรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต, พิจิตร, บุรีรัมย์, สระบุรี, ชุมพร, ลำพูน, นครพนม, ปทุมธานี, สตูล, ลำปาง, มหาสารคาม, ชลบุรี และ พังงาแต่ก่อนจะได้ชมความงามของผู้เข้าประกวดในชุดว่ายน้ำ พิธีกรประกาศรางวัล Best Director Award ได้แก่ PD จังหวัด ภูเก็ตเวทีกระหึ่มอีกครั้งกับโชว์สุดพิเศษจากทีม มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 ตามด้วยผู้เข้าประกวดออกมาอวดโฉมในชุดว่ายน้ำทูพีช สีเงิน แบรนด์ MGI Swimwear โชว์สัดส่วนและสเต็ปการเดิน ระหว่างคณะกรรมการให้คะแนน ประกาศ Top 11 Miss Grand Thailand 2024 ได้แก่ มิสแกรนด์ สระบุรี, มิสแกรนด์ ชัยนาท, มิสแกรนด์ พิจิตร, มิสแกรนด์ ลำปาง, มิสแกรนด์ สกลนคร, มิสแกรนด์ มหาสารคาม, มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร, มิสแกรนด์ ปทุมธานี, มิสแกรนด์ ภูเก็ต, มิสแกรนด์ ชุมพร และ มิสแกรนด์ สตูลซึ่งคนที่ 11 มาจาก Boss’s Choice ได้แก่ มิสแกรนด์ สตูล สำหรับผู้ชนะรางวัล Best Seller Award ได้แก่ มิสแกรนด์ สระบุรี และรางวัล Miss Popular Vote จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ มิสแกรนด์ ชัยนาทผู้เข้ารอบ 11 คน กลับออกมาอีกครั้งในชุดราตรียาว อวดสัดส่วนและความสวยงามของลายผ้า เข้าสู่รอบการตอบคำถามที่แสดงทัศนคติ ไหวพริบ โดยคำถามถามว่า “คุณคิดอย่างไรกับหุ้น GMI” นางงามทุกคนต่างแสดงทัศนคติได้อย่างตรงไปตรงมา ตามสไตล์นางงามแกรนด์ ถ้าไม่แรง แสงส่องไม่ถึงจากนั้นเป็นซีนอำลาตำแหน่งอันทรงเกียรติของมิสไทยแลนด์ 2023, “เทีย ทวีพานิชพันธุ์” รองอันดับ 1 Miss Grand Thailand 2023,รองอันดับ 2 Miss Grand Thailand 2023,รองอันดับ 3 Miss Grand Thailand 2023,รองอันดับ 4 Miss Grand Thailand 2023 ตามมาด้วยรองอันดับ 5และเพื่อส่งต่อมงกุฎให้กับ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ คนใหม่ในค่ำคืนนี้จากนั้นพิธีกรประกาศเจ้าภาพ Miss Grand Thailand 2025 ที่จังหวัดสงขลา โดย “ณวัฒน์” ขึ้นมอบโทรฟี่ให้กับ “อารยา โต๊ะกะสุบ” ผู้ได้ลิขสิทธิ์เจ้าภาพ Host City MGT 2025หายใจกันไม่ทั่วท้อง พิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คน โดย 4 คนมาจาก ควีนภาค ได้แก่ มิสแกรนด์ ลำปาง, มิสแกรนด์ มหาสารคาม, มิสแกรนด์ ปทุมธานี, มิสแกรนด์ ชุมพร และคนที่ 5 มาจาก Boss Choice ได้แก่ มิสแกรนด์ ภูเก็ตเซอร์ไพรส์เมื่อ Special guests “แน็ก ชาลี ไตรรัตน์” ควงคู่ “กามิน” ขึ้นมอบรางวัล Grand T-POP ให้กับทีมผู้ชนะ (8 คน) ได้รับเงินรางวัลทั้งทีม 2 ล้านบาท สนับสนุนโดย Citra และ Kitty Kawaii โอกาสได้เดบิวต์ในฐานะศิลปิน Grand T-POP ที่ประเทศเกาหลี ได้แก่ T04 มิสแกรนด์ พะเยาว์, T05 มิสแกรนด์ พิจิตร, T03 มิสแกรนด์ นครพนม, T10 มิสแกรนด์ สกลนคร, T11 มิสแกรนด์ สตูล, T09 มิสแกรนด์ ระนอง, T08 มิสแกรนด์ มุกดาหาร และ T07 มิสแกรนด์ มหาสารคาม เตรียมบินไปฝึกซ้อม ร้อง เต้น เพื่อเตรียมตัวเป็นศิลปิน T-POP ของ MGI อย่างเต็มตัวเข้าสู่รอบตอบคำถาม ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าคำถามเวที มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ นั้นหินที่สุด โดยคำถามถามว่า “ถ้าท่านได้มีโอกาสบอกกับท่านนายกรัฐมนตรี คุณเศรษฐา ทวีสิน เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย พวกคุณจะเลือกให้อะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เห็นเป็นรูปธรรม และเพราะอะไร” ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนนางงามลั่นฮอลล์ คะแนน B Brain รอบนี้คือสำคัญมาก แต่ผู้ชนะจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและแล้วนาทีระทึกใจที่สุดในค่ำคืนนี้ก็มาถึง “แมทธิว ดีน” ประกาศผู้ได้รับตำแหน่ง รองอันดับ 4 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2024 ได้แก่ มิสแกรนด์ มหาสารคามรองอันดับ 3 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2024 ได้แก่ มิสแกรนด์ ลำปางรองอันดับ 2 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2024 ได้แก่ มิสแกรนด์ ชุมพรเหลือเพียง มิสแกรนด์ ภูเก็ต จับมือกับ มิสแกรนด์ ปทุมธานี ท่ามกลางการลุ้นระทึก พิธีกรประกาศผู้ที่ได้รับตำแหน่ง มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2024 ได้แก่ มิสแกรนด์ ภูเก็ตลูกครึ่งไทย-สิงคโปร์ อายุ 27 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การสื่อสารและสื่อมวลชน ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สวยครบจบทั้ง 4B รับมงกุฎทอง มูลค่า 1,200,000 บาท เงินสด 1,000,000 บาท คอนโดมีเนียม และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย โดย มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2024 จะเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 ที่ประเทศเมียนมาร์ ในเดือนตุลาคม นี้สำหรับ ตำแหน่งรองอันดับ 1 ตกเป็นของ มิสแกรนด์ปทุมธานีนอกจากนี้ยังมีรางวัลที่น่าสนใจต่างๆ ดังนี้ รางวัล Best National Costume สนับสนุนโดย ไฮยา เซรั่ม น้องฉัตร และ ฉัตร Cosmetics รับรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ ชุดย่าโม ของ มิสแกรนด์ นครราชสีมามิสแกรนด์ขวัญใจภูเก็ต ได้แก่ มิสแกรนด์ ปทุมธานี ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทรางวัล Best Introduction (แนะนำตัว) ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท สนับสนุนโดย Pmed Clinic ได้แก่ มิสแกรนด์ มุกดาหารBest In Swimsuit จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท สนับสนุนโดย 4U2 Cosmetics ได้แก่ มิสแกรนด์ ชลบุรีรางวัล ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท สนับสนุนโดย Dr.Gangnam ได้แก่ มิสแกรนด์ สระบุรีสำหรับคำถามชิงมงที่ถามว่า “ถ้าท่านได้มีโอกาสบอกกับท่านนายกรัฐมนตรี คุณเศรษฐา ทวีสิน เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย พวกคุณจะเลือกให้อะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เห็นเป็นรูปธรรม และเพราะอะไร”“หลิน มาลิน” ผู้ที่คว้ามงกุฎไปครองได้ตอบว่า... “ซอฟต์พาวเวอร์ที่อยากฝากไปถึงรัฐบาลไทยในปีนี้คือ เวทีมิสแกรนด์ เพราะเวทีนี้บนเวทีต่างประเทศ เราแทบจะไม่ต้องบังคับนางงามอีก 80 ประเทศให้พูดภาษาไทย เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและอีกสิ่งที่สำคัญคือสินค้าของคนไทย สปอนเซอร์ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ ทุกคนจะได้รู้จักสินค้าของประเทศไทย และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้ำพริกปลาสลิดซึ่งยอดขายดีที่สุดในทุกปี”