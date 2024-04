แห่ยินดีลั่นโซเชียล “อุ้ม ลักขณา” เปิดตัวหนุ่มข้างกายคนใหม่สุดหวาน แม้ยังไม่โชว์หน้า

เรียกว่าทำฮือฮา วี้ดวิ่วกันสนั่นโซเชียล เมื่อล่าสุดนักแสดงสาวแม่ลูกหนึ่งออกมาเปิดตัวหนุ่มข้างกายคนใหม่ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว ด้วยซีนสุดหวานเคียงข้างเกี่ยวก้อยออกงานด้วยกัน เพียงแต่สาวอุ้มนั้น ไม่ยอมเปิดหน้าให้แฟนๆได้เห็นใบหน้าเลย งานนี้เจ้าตัวมีแคปชั่นหวานหยดว่า“You have a magical presence that brightens up my world. Thank you for making me smile again.” #doubleA #My🎨My #aummybdparty (คุณมีเวทย์มนตร์ที่ทำให้โลกของฉันสดใสขึ้น ขอบคุณที่ทำให้ฉันยิ้มได้อีกครั้ง)ท่ามกลางเหลาคนบันเทิงและแฟนๆ แห่คอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างท่วมท้น อาทิ คุณค่าที่แม่คู่ควร คือผู่ชายที่รักและซื่อสัตย์ตลอดไป,ยินดีกับคุณอุ้มด้วยนะคะ,ขอให้แม่มีความสุขมากนะคะ,งุ้ยๆ...เขิลแทน เป็นต้น