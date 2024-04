"ปึ่ง" ยุติการเป็นสมาชิก Soul After Six จากนี้ขอยืนดูในฐานะแฟนเพลง

"ผม “ปึ่ง” ครับ… ผมขออนุญาต admin ใช้พื้นที่แฟนเพจเพื่อแจ้งข่าวและถือโอกาสขอบคุณแฟนเพลงที่ติดตามและสนับสนุน Soul After Six มาโดยตลอด ครับ..ผมได้ยุติบทบาทการเป็นสมาชิกของ Soul After Six ด้วยเหตุผลส่วนตัว แล้วนะครับ ซึ่งทางวงก็ได้รับทราบแล้ว และผมเชื่อว่าทางวงจะสามารถหาสมาชิกมาทดแทนตำแหน่งที่ผมรับผิดชอบอยู่ได้ เพื่อให้วงเดินหน้าต่อไปครับ…ขอขอบคุณแฟนเพลงทุกรุ่น ทุกท่าน มากๆนะครับ สำหรับการติดตาม ให้กำลังใจ และสนับสนุน Soul After Six มาตลอด 28 ปี… ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางวงจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านต่อไปครับ..หลังจากนี้ หากเห็นผมยืนอยู่ใกล้ๆท่านในคอนเสิร์ตของ Soul After Six ก็อยากให้ท่านคิดว่า ผมก็เป็นแฟนเพลงเก่าแก่ของวงคนหนึ่ง แต่เพิ่งจะมีโอกาสได้มายืนดูในฐานะแฟนเพลง ครับ…ขอบคุณมากครับ"สำหรับโซลอาฟเตอร์ซิกซ์เป็นการรวมตัวกันของ "ปึ่ง ณรงค์ฤทธิ์ สุพรรณเภสัช" ตำแหน่ง เปียโน, ร้องนำ, คอรัส, "ปิงปอง วิศรุตเทพ สุพรรณเภสัช" ตำแหน่ง ร้องนำ, คอรัส, กลอง, เปียโน และ "บิ๊ก ศรุต วิจิตรานนท์" มือเบส ส่วนชื่อวงก็มาจากการที่พวกเขามักจะมารวมตัวกันเล่นดนตรีหลังจากช่วงเวลา 6 โมงเย็นนั่นเองโซลอาฟเตอร์ซิกซ์ ออกผลงานเพลงชุดแรกกับค่ายเบเกอรี่ มิวสิค ชุด Soul After Six ในปี พ.ศ. 2539 มีเพลงที่โด่งดังอย่าง "ก้อนหินละเมอ" ก่อนจะมีอัลบั้มชุดที่ 2 ตามออกมาในปี พ.ศ. 2545 ชื่อ "The Rhythm"ในปี 2546 พวกเขาออกอัลบั้มชื่อ Mellow Moods ซึ่งเป็นการนำเพลงเก่ามาทำใหม่ โดยเพลงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือ "รักเก่าเก่า" ผลงานเพลงของ "สามหน่อ"