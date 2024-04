กอบกู้ศักดิ์ศรีชาวใต้ “โอ๋ ชานิสรา” เจ้าของไตปลาคั่วเรินอีโอ๋ ฉายา “นายกแกงไตปลา” แห่ #Saveแกงไตปลา ไม่อร่อยไง ยอดขายเป็นร้อยล้าน

เรียกได้ว่า หลังจากเป็นกระแสในโลกออนไลน์ เมื่อแกงไตปลา ของไทย ติดอันดับ 1 อาหารยอดแย่ที่จัด อันดับโดย TasteAtlas แต่นี้เป็นเพียงคะแนนจากคนเฉพาะกลุ่ม เท่านั้น เนื่องจากความชอบเป็นเรื่องของปัจเจกล่าสุดแม่ค้าไตปลา CEO คนดัง “คุณชานิสรา ภูวิจิตร นายกสมาคมไตปลาแห่งประเทศไทย (ตั้งเอง) ลั่นพร้อมกำหมัด แห่ #SAVEแกงไตลา ใครไม่ชอบแกงไตปลาไม่เป็นไร แต่คนใต้ชอบมาก และประเด็นนี้ ทำเอาผู้ที่ชื่นชอบแกงไตปลา และโลกออนไลน์ พากันติด #SAVEแกงไตปลา พร้อมภาพแกงไตปลาที่พึ่งทำเสร็จใหม่ๆ พร้อมสร้าง Soft Power ให้แกงไตปลา เมนูโปรดของคนใต้ ให้ดังไกลทั่วโลกโดย “คุณโอ๋ ชานิสรา”เผยกับสื่อมวลชน บอกว่า แกงไตปลาคั๋วเริ่นอีโอ๋ คือ THE BEST และเป็นเมนูที่ขายดีที่สุด และเป็นเมนูที่ ใครมาภาคใต้ ต้องซื้อกลับไปเป็นของฝาก เป็นเมนู Best seller และเป็นเมนูโปรดของคนใต้อย่างเรา พร้อมการันตี ความอร่อย ที่เหล่าซุปตาร์ ศิลปินเมืองไทย พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หรอยจังฮู้!! พร้อมดัน แกงส้มปักษ์ใต้ ของหรอย ในร้านเรินอีโอ๋คาเฟ่ ถ้าใครได้ชิม ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อร่อยมากๆ#แกงไตปลา #แกงไตปลาคั่วเรินอีโอ๋ #ไม่หรอยให้ถีบ #Saveแกงไตปลา#หลอยแหละงานนี้#ถูกใจนิงานนี้#นอนไม่หลับแน่พึ่งรับตำแหน่ง#นายกฯ#สมาคมแกงนํ้าเคยแห่ง ปักษ์ใต้ 55555