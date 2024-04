ยิ่งกว่านิยาย! ศาลจีนสั่งประหารชีวิตคนวางยาฆ่าโปรดิวเซอร์ The Three-Body Problem

อดีตผู้บริหารของ Yoozoo Games ที่ชื่อว่า สวีเหยา ถูกตัดสินประหารชีวิตเมื่อวันที่ 21 มี.ค. ในข้อหาวางยาพิษนาย ฉีหลิน ผู้ก่อตั้งบริษัทเกมชื่อดังของจีนในปี 2020 ซึ่งเกี่ยวข้องกับซีรีส์ดังระดับโลกอย่าง The Three-Body Problemตามข้อมูลของสื่อท้องถิ่น ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นในหมู่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จนความขัดแย้งบานปลายถึงขั้นที่มีข้อสงสัยว่าอาจจะมีการปองร้าย หลิน ด้วยการวางยาพิษในชาผูเอ่อร์ที่เขาดื่ม จนสุดท้ายทำให้ หลิน ถึงแก่ความตายในที่สุดมีรายงานว่า สวีเหยา ไม่พอใจที่ตัวเองถูกลดตำแหน่งในบริษัท, โดนตัดสินเดือน เพราะ หลิน มองว่าเขาทำงานไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีข้อพิพาทเรื่องการดำเนินธุรกิจ จน สวีเหยา ตัดสินใจวางยาเพื่อนร่วมงานของตัวเองทีละน้อยเป็นเวลา 10 วัน จนทำให้นาย ฉีหลิน ป่วยหนัก และเสียชีวิตในระยะเวลาอันรวดเร็วตามรายงานยังมีอีก 4 คนในสำนักงานที่ดื่มเครื่องดื่มมีพิษเขาไปด้วย ซึ่งทั้งหมดมีอาการป่วย แต่ไม่มีใครโชคร้ายถึงขั้นเสียชีวิตเช่นเดียวกับ ฉีหลิน แต่อย่างใดฉีหลิน เป็นผู้ก่อตั้ง Yoozoo ในปี 2009 มีรายงานว่าเขาใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อซื้อลิขสิทธิ์ และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับนิยายชุด The Three-Body Problem จนนิยายถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์ทั้งในจีน และระดับนานาชาติโดย Netflixโดย หลิน มีชื่อเป็นผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารของซีรีส์ The Three-Body Problem ที่แพร่ทาง Netflix โดยซีรีส์ฟอร์มใหญ่เรื่องนี้ในช่วงเริ่มต้นโปรเจ็คThree-Body Problem เป็นนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อดังระดับโลกของนักเขียนชาวจีน หลิวฉือซิน ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากมาย รวมถึงภาษาไทยในชื่อ "ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก"นอกจากนั้น The Three-Body Problem ยังกลายเป็นนิยายเรื่องแรกที่คว้ารางวัล Hugo ที่เป็นเกียรติยศสูงสุดของวงการนิยายวิทยาศาสตร์ด้วยตัวนิยายกล่าวถึงเหตุการณ์ที่มนุษย์โลก และมนุษย์ต่างดาวผู้มีอารยะธรรมก้าวหน้า ที่ได้ติดต่อสือสารกันเป็นครั้งแรก และมนุษย์มีเวลาอีก 400 ปี ที่เตรียมตัวรับการบุกของสิ่งมีชีวิตที่ไกลโพ้นThe Three-Body Problem ยังถูกดัดแปลงเป็นทั้งภาพยนตร์, การ์ตูน รวมถึงซีรีส์โดย Netflix ได้ซื้อลิขสิทธิ์การดัดแปลงนิยายเป็นซีรีส์มาจากบริษัท Yoozoo Group ของ หลิน และได้มอบหมายให้ เดวิด เบนิออฟ กับ ดี.บี. ไวส์ แห่ง Game of Thrones เป็นผู้ดูแลการผลิตโดย ฉีหลิน ได้เสียชีวิตลงเพียง 3 เดือนหลังบริษัทของเขาทำสัญญากับ Netflix