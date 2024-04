สาวสุดฮ็อต "ซิดนีย์ สวีนีย์" ปัดข่าวร่วมงาน "จอห์นนี เดปป์"

ประเด็นดังกล่าวเริ่มต้นจากนักวิจารณ์ภาพยนตร์ เจฟฟ์ สไนเดอร์ ที่เขียนในจดหมายข่าวของเขาผ่าน The InSneider ว่า สวีนีย์ วัย 26 ปี และ เดปป์ วัย 60 ปี จะปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Day Drinker ของผู้กำกับ มาร์ค เว็บบ์โดยวันรุ่งขึ้น ซิดนีย์ สวีนีย์ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้สั้น ๆ ผ่าน Twitter ว่า “ตื่นมาก็มีข่าวลือเลย ยังไงก็ไปดู @ImmaculateMovie ในโรงภาพยนตร์สุดสัปดาห์นี้! ด้วยแล้วกัน” ก่อนที่ตัวแทนของ ซิดนีย์ สวีนีย์ จะออกมาปฏิเสธข่าวอย่างเป็นทางการกับ Entertainment Weekly ว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับโปรเจ็คที่ชื่อว่า Day Drinker แต่อย่างใดขณะที่ เจฟฟ์ สไนเดอร์ ยังเชื่อว่าคำว่า "ตื่นมาก็เจอข่าวลือเลย" ของเธอ "ไม่ใช่การปฏิเสธ"Day Drinker สร้างจากเรื่องราวโดย แซ็ค ดีน ผู้เขียน Fast X และ The Tomorrow War ของ คริส แพร็ต เล่าเรื่องของบาร์เทนเดอร์ผู้โศกเศร้าซึ่งได้พบกับ "คนแปลกหน้าที่ลึกลับ" ข่าวบอกว่าหนังจะเล่าเรื่องของ "ความรัก มิตรภาพ และการแก้แค้น" ของคนสองคนซิดนีย์ สวีนีย์ คือดาราที่ "ฮ็อต" ที่สุดคนหนึ่งในวินาทีนี้ ปีนี้เธอมีผลงานถึง 3 เรื่อง แม้ Madam Web จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ Anyone But You เป็นหนังฮิต และล่าสุดเธอยังถูกวางตัวให้รับบทนำในหนังไซไฟสุดเซ็กซี Barbarella ด้วยขณะที่ จอห์นนี เดปป์ เพิ่งจะกู้ชื่อจากการชนะคดีหมิ่นประมาทต่อ แอมเบอร์ เฮิร์ด ในปี 2022 จนได้รับค่าเสียหาย 15 ล้านดอลลาร์ แต่ถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้มีผลงานใหม่ในหนังฮอลลีวูดอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด