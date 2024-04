“จ๊อบ-พอร์ช“ คู่จิ้นสุดฮอต แชร์ประสบการณ์ผ่านงาน Praew Club: Hub of Luxury Influencer ในศึกอินฟลูเอนเซอร์ สายลักซ์ชัวรี

หากพูดถึงเทรนด์อาชีพที่ได้รับความสนใจมากจากคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ คงต้องยกให้อาชีพ “อินฟลูเอนเซอร์” ( Influencer ) ซึ่งถือเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในโลกโซเชียล ยิ่งมีผู้ติดตามมาก ยิ่งมีอิทธิพลมาก ทำให้ "นิตยสารแพรว" ภายใต้ Amarin Media & Event ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป จึงเห็นความน่าสนใจ และเกิดไอเดียต่อยอดค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ใหม่ สไตล์ลักซ์ชัวรี เพื่อมาเพิ่มเอกลักษณ์และตัวตนให้กับเหล่าครีเอเตอร์โดยในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่าน "นิตยสารแพรว" จะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Praew Club : Hub of Luxury Influencer ณ Hotel Indigo Bangkok Wireless Road พร้อมพูดคุยกับ “ดาว - พิมพ์ทอง วชิราคม” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง และนักแสดง พร้อมด้วย “ณัฐเดช ยอแซฟ“ Praew Friends ผู้ชนะจาก Praew Club ซีซั่นก่อน รวมไปถึงคู่จิ้นชื่อดัง อย่าง “จ๊อบ - กฤษ อหันทริก” และ “พอร์ช - ศิฑา กาญจนอลงกรณ์” จากซีรีส์ เฟื่องนคร (City of Stars) ที่ควงคู่กันมาแชร์ประสบการณ์การเป็นอินฟลูฯ ยุคใหม่ พร้อมกับร่วมกิจกรรมเพ้นท์แก้วไวน์ซึ่งเส้นทางการเป็นอินฟลูฯ ของ ”หนุ่มพอร์ช“ ก่อนจะมาเป็นนักแสดง โดยเจ้าตัวเล่าว่า “ผมเริ่มจากการเป็นหรีดจุฬา ซึ่งตอนนั้นยังไม่เข้าวงการบันเทิง เรายังไม่ได้สนใจการแสดงด้วย เพราะเรายังเรียนอยู่ แต่ก็มีคนติดตามหลักแสน เขาก็จะเรียกว่าอินฟลูฯ แต่ก็ไม่ได้ทำคอนเทนส์อะไรเยอะแยะ ซึ่งการที่เราเป็นอินฟลูฯ องค์ประกอบมันก็ไม่ได้ฟิกอะไรมาก ก็เป็นตัวเองเหมือนเดิม แต่การเป็นคนที่อยู่ในแสง ต้องดูแลตัสเองมากขึ้น ต้องระวังคำพูด เพราะคำพูดของเรา ที่พูดออกไปมันมีผลเสมอ และยุคนี้เป็นยุคของโซเซียล สิ่งหนึ่งที่ทำกันง่ายคือการคอมเม้นต์ ต้องมีภูมิคุ้มกัน เคารพความแตกต่างของคนอื่น“ด้าน “หนุ่มจ๊อบ” ได้เสริมว่า “การเป็นอินฟลูฯ สมัยนี้ ต้องระวังในเรื่องของคำพูดและการสื่อสาร เพราะต่างคนก็ต่างมีความคิดที่ต่างกัน คอนเทนส์นี้อาจจะถูกใจคนนี้ แต่อาจจะไม่ถูกใจอีกคนนึง อาจจะไปกระทบจิตใจและความคิดใครได้”โดย Praew Club : Hub of Luxury Influencer เป็นโปรเจกต์ครั้งที่ 3 ที่เหมือนเป็นสปอตไลท์ส่องแสงแก่เหล่าครีเอเตอร์หน้าใหม่ ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองและเป็นที่รู้จัก และได้ลองทำคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบ โดยผู้เข้าร่วมยังจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่ของนิตยสารแพรวติดตามความเคลื่อนไหวของ Praew Club : Hub of Luxury Influencer ได้ทาง www.praew.com และโซเชียลทุกช่องทาง Facebook, Instagram, YouTube, X และ TikTok#PraewclubSS3 #PraewClub #PraewFriends #acseineth #Indigohotel #Praewmag