“บิลลี่ - เบ้บ” พร้อม #แก๊งลางสังหรณ์ ซ้อมใหญ่! ก่อนถึงวันจริง และในงาน The Sign 1st Fan Meeting เสาร์ที่ 6 เม.ย. นี้

เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่เพื่อความสมบูรณ์แบบของโชว์ซึ่งบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่จัดหนักไม่แพ้ในซีรีส์แน่นอน โดยงานนี้ IDOLFACTORY ส่งรูปเบื้องหลังการซุ่มซ้อมใหญ่มาให้ดูเป็นการเรียกน้ำย่อยกันก่อนที่จะระเบิดความมันส์กับงานแฟนมีตติ้งสุดยิ่งใหญ่ The Sign 1st Fan Meeting : Lost in the jungle ชวนทุกคนร่วมเดินทางค้นหาทางออกจากดินแดนไพรพิศวงแห่งนี้ไปกับนายพรานทั้ง 7 สำหรับใครที่พลาดการซื้อบัตรดูในงาน สามารถซื้อบัตรดูแบบออนไลน์ Live Streaming ราคา 950 บาท ได้แล้วทาง www.thaiticketmajor.com และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ทาง IDOLFACTORY OFFICIAL#มีลางสังหรณ์ว่าจะหลงป่า #idolfactoryTH#TheSignลางสังหรณ์