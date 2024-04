ใครไม่เปียก มหานครเปียก! “ดีเจโซดา” นำทัพศิลปิน สาดความฉ่ำต้อนรับประเพณีสงกรานต์ในงาน สงกรานต์ มหานคร

เวียนมาบรรจบอีกครั้งแบบฉ่ำแบบแฉะกับ‘ประเพณีสงกรานต์’ ประเพณีเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ปีนี้รัฐบาลไฟเขียวจัดหนักจัดเต็มสาดน้ำกันให้ชุ่มฉ่ำเต็มที่ ซึ่ง ‘คิง เพาเวอร์ มหานคร’ หนึ่งในแลนด์มาร์คของกรุงเทพฯ ก็ไม่พลาดร่วมเฉลิมฉลอง จัดงาน ‘สงกรานต์ มหานคร เติมสีสันสาดความสุข สไลด์สนุกสุขสงกรานต์มหานคร ณ คิงเพาเวอร์ มหานคร’ในงานพบกับกิจกรรมแน่นๆ ตลอด 6 วัน 11-16 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 22.00น. ณ ลานมหานคร สแควร์ คิงเพาเวอร์ มหานคร ไม่เพียงแค่สาดน้ำให้ชุ่มฉ่ำแต่ยังได้พบกับเหล่าศิลปินและดีเจชื่อดังมากมาย อาทิ New Country, The Paradise Bangkok, Palm The Voice, DJ Maft Sai, DJ Alpha ฯลฯ พิเศษสุดๆ ในวันที่ 14เมษายน ชาวสงกรานต์จะได้พบกับดีเจสาวสวยที่ฮอตเฟร่ออออ จากเกาหลีใต้อย่าง ‘ฮวัง โซฮี’หรือ ‘ดีเจโซดา’ ที่จะมาสร้างสีสันและความสนุกในเวลา 19.15-20.45 น.งานนี้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากความบันเทิงคักๆ แล้ว กิจกรรมสุดมันส์ยังมีอีกเพียบร่วมถึงไฮไลท์พิเศษ อาทิ สไลเดอร์ยักษ์ และขบวนรถฟู้ดทรักมากมาย เรียกว่าเปียกกันแบบไม่ต้องกลัวหิว สาดน้ำกันแบบอิ่มท้อง! แล้วพบกัน 11-16 เมษายน 2567 ณ ลานมหานคร สแควร์ คิง เพาเวอร์ มหานคร (BTS ช่องนนทรี ทางออก 3) ใครไม่เปียกแปลว่ามาไม่ถึงงานนะเออ!#SongkranMahanakhon #KingPowerMahanakhon