ประกาศสร้าง "The Matrix" ภาค 5

เจสซี เออร์มาน ประธานฝ่ายผลิตของ Warner Bros. Motion Pictures ได้ประกาศโปรเจ็กต์นี้ในวันพุธที่ 3 เมษายน โดยยกย่อง "วิสัยทัศน์" ของ ดรูว์ ก็อดดาร์ด ผู้กำกับคนใหม่ในการสานต่อตำนานแห่ง The Matrix“ดรูว์มาที่ Warner Bros. พร้อมกับไอเดียใหม่ๆ ที่เราทุกคนเชื่อว่าจะเป็นหนทางอันเหลือเชื่อในการสานต่อโลกของ Matrix ด้วยการคงสิ่งที่ ลาน่า และ ลิลลี่ เริ่มต้นเอาไว้เมื่อ 25 ปีที่แล้ว และนำเสนอมุมมองที่ไม่เหมือนใครจากความรักที่เขามีต่อโลก ซีรีส์และตัวละคร” เออร์มานกล่าวในแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนเขากล่าวเสริมว่า “ทีมงานทั้งหมดที่ Warner Bros. Discovery รู้สึกตื่นเต้นที่ดรูว์ได้สร้างภาพยนตร์ Matrix เรื่องใหม่นี้ โดยเพิ่มวิสัยทัศน์ของเขาไปในโครงสร้างที่พี่น้องวาโชสกี้ใช้เวลาหนึ่งในสี่ของศตวรรษสร้างขึ้นที่นี่ที่สตูดิโอแห่งนี้”ในขณะเดียวกัน ก็อดดาร์ด ได้เปิดใจว่า "การบอกว่าภาพยนตร์ 'The Matrix' เปลี่ยนทั้งภาพยนตร์และชีวิตของผมไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลย ศิลปะอันวิจิตรบรรจงของ ลาน่า และ ลิลลี่ เป็นแรงบันดาลใจให้ผมทุกวัน และผมรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวในโลกของพวกเขา ”“The Matrix 5” จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในแฟรนไชส์ที่ไม่มี วาโชสกี้ เป็นผู้ถือหางเสือเรือในฐานะผู้กำกับ หลังพี่น้องวาโชสกี้ กำกับไตรภาคดั้งเดิม ซึ่งเริ่มด้วยภาพยนตร์เรื่องแรกในปี 1999 ต่อมา ลาน่า วาโชสกี้ กลับมากำกับภาพยนตร์เรื่องที่สี่ "The Matrix Resurrections" (2021) คนเดียวโดยไม่มี ลิลลี่ วาโชสกี้อย่างไรก็ตาม ลาน่า วาโชสกี้ จะยังคงมีส่วนร่วมในภาคใหม่ในฐานะผู้อำนวยการสร้างบริหาร ส่วน ก็อดดาร์ด จะรับหน้าที่ทั้ง, เขียนบท และอำนวยการสร้างร่วมกับ ซาราห์ เอสเบิร์ก โดยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใด ๆ มากไปกว่านี้ รวมถึงเรื่องนักแสดง และเนื้อหาของหนัง