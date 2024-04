แซะ "เทเลอร์"!? "บิลลี ไอลิช" บอกศิลปินบางคนหิวเงินจัด! อัลบั้มเดียวขายร่วม 40 ปก

ปัจจุบันเมื่อศิลปินออกผลงานมา อัลบั้มแต่ละชุดจะออกมาหลายเวอร์ชั่น หลายปก มีเพลงพิเศษกระจายไปตามเวอร์ชั่นต่าง ๆ หวังให้แฟนพันธ์แท้เก็บให้ครบทุกเวอร์ชั่นซึ่ง บิลลี ไอลิช มองว่าเป็นเรื่องผิดจรรยาบรรณ และยังเข้าข่ายเป็นการสร้างขยะให้กับโลกโดยใช้เหตุในการให้สัมภาษณ์กับ Billboard บิลลี ไอลิช วิจารณ์เรื่องนี้แบบตรง ๆ ว่ายุคนี้ศิลปินหลายคนใช้วิธีนี้เพิ่มกระตุ้นยอดขาย ซึ่งแน่นอนว่าเพื่อรายได้ที่มากขึ้นบิลลี ไอลิช บอกว่าหงุดหงิดกับเรื่องแบบนี้มาก ๆ เพราะตัวเองพยายามสนับสนุนความยั่งยืน และพยายามให้แฟน ๆ มีส่วนร่วมในแนวคิดนี้ด้วยมาตลอด แต่กลับมีศิลปินดังบางคนที่ บิลลี ไอลิช ประชดว่าออกอัลบั้มแต่ละชุดมากเป็น 40 เวอร์ชั่น“ฉันว่ามันน่าหงุดหงิดมากที่ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบางคนทำแพ็กเกจแผ่นไวนิลออกมาประมาณ 40 เวอร์ชันที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้เราซื้อมันเยอะขึ้น มันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองมาก และยิ่งน่าโมโหสำหรับฉันที่เรายังคงอยู่ในจุดนี้ จุดที่คุณยังคงสนใจเรื่องตัวเลขและการทำเงินมากเหลือเกิน แล้วก็เป็นศิลปินคนโปรดของพวกเราทั้งนั้นที่ทำเรื่องห่วยแตกแบบนี้น่ะ”ออกปากมาขนาดนี้ หลายคนมองว่า บิลลี ไอลิช น่าจะพุ่งเป้าไปที่ เทย์เลอร์ สวิฟต์ เจ้าแม่แห่งแผ่นไวนีลอย่างแน่นอนเพราะ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินที่ออกอัลบั้มมาหลายเวอร์ชั่นมาก, งานแต่ละชุดจะออกมาหลายแบบหลายเวอร์ชั่น และแฟน ๆ พันธ์แท้หลายคนก็เต็มใจที่จะเก็บครบทุกเวอร์ชั่นด้วยซึ่งตัวศิลปินทั้งสองคนก็ไม่คงมีอะไร แค่แสดงความเห็นก็คงจบ ๆ กันไปแค่นั้น แต่ที่กลายเป็นเรื่อง ก็คือล่าสุดแฟนเพลงของศิลปินทั้งสองได้เปิดศึกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่กลายเป็นประเด็นก็คือเรื่องที่แฟน ๆ ของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ กล่าวหากลับว่า บิลลี ไอลิช เอง ก็เคยออกแผ่นไวนิล “Happier Than Ever” ในปี 2021 มา 9 เวอร์ชั่นเหมือนกัน และมองว่าพูดแบบนี้มันเข้าข่ายสองมาตรฐานชัด ๆแต่แฟน ๆ ของ บิลลี ไอลิช ก็โต้ว่าไวนีล Happier Than Ever ผลิตขึ้นมาด้วยแนวรักโลกในทุกขั้นตอน แผ่นไวนีลสร้างจากวัตถุรีไซเคิล 100% และยังเคลือบด้วยวัสดุที่ทำจากอ้อยหลังเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นในสื่อ บิลลี ไอลิช ได้ออกมายืนยันว่าตัวเองไม่ได้พูดถึงใครโดยเฉพาะ“มันจะดีมากนะถ้าทุกคนจะช่วยหยุดยัดเยียดคำพูดให้ฉันซะทีและถ้าอ่านดูว่าจริงๆ แล้วว่าฉันพูดอะไรในบทความของ Billboardฉันไม่ได้เจาะจงไปที่ใคร เพราะนี่มันคือปัญหาใหญ่ของระบบในอุตสาหกรรมนี้และเมื่อพูดถึงการปล่อยแผ่นไวนิลหลายเวอร์ชัน ศิลปินหลายคนต่างก็ทำกันรวมไปถึงฉันด้วย! ซึ่งฉันก็พูดอย่างชัดเจนในการสัมภาษณ์นั้น”บิลลี ไอลิช ทิ้งท้ายว่า “วิกฤตเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือสิ่งที่เรากำลังเผชิญในตอนนี้ และมันเป็นเรื่องของการที่เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา แล้วเราก็กำลังพยายามทำให้มันดีขึ้นอยู่”ตั้งแต่เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมา บิลลี ไอลิช ออกตัวเป็นปากเป็นเสียงในประเด็นสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น ความพยายามในการสร้าง ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ลงนามในจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ผู้นำระดับโลกต่อสู้กับความยากจนที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงแคมเปญโฆษณาหัวหอกที่ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม เธอมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการริเริ่มต่างๆและยังขยายการสนับสนุนประเด็นนี้ไปถึงเรื่องสิทธิสัตว์และการเป็นมังสวิรัติ โดย บิลลี ไอลิช ใช้แพลตฟอร์มของเธอในการวิพากษ์วิจารณ์อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์นม ขนสัตว์ และขนมิงค์เป็นประจำ