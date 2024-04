“อ๊อฟ-เต้” ลูกทุ่งวายคู่แรก เปิดตัวซิงเกิ้ล “น่าร้อน น่าเลิฟ” ฟินฉ่ำรับสงกรานต์

วะวะว้าว! เรียกว่ากระแสสายวายของไทยมาแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ ดังไกลไปในระดับอินเตอร์จนนับว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์สำคัญของไทยเลยก็ว่าได้ ล่าสุดขอประกาศตัวแรงเป็นคู่จิ้นสายวายลูกทุ่งคู่แรกของไทยให้สะท้านวงการกันอีกระลอกกับ 2 หนุ่มหน้าใสฟีลขี้อ้อนชวนใจละลาย อย่างคู่ของและที่ขอกุมมือมากุมใจเหล่าบรรดาแฟนคลับและแม่ยกสายลูกทุ่ง เปิดตัวซิงเกิ้ลมาเป็นออร์เดิร์ฟแรกให้ฟินฉ่ำต้อนรับเทศกาลสงกรานต์โดยซิงเกิ้ลแรกอย่าง “น่าร้อน น่าเลิฟ” เป็นเพลงดนตรีน่ารักจังหวะฟังสบาย ๆ จะลุกขึ้นโยกลุกขึ้นส่ายเอวตามก็ชวนฟินได้ไม่ยาก ซึ่งเนื้อหาพูดถึงอากาศที่เข้าใจตรงกันเลยว่าช่วงนี้ความร้อนก็ต้องยกให้เมืองไทย แต่ใด ๆ ความน่ารักดีต่อใจต้องยกให้เธอ บร๊ะ! ออกมาต้อนรับซัมเมอร์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทยเราพอดิบพอดี แบบนี้จะพลาดได้ไง เตรียมฟังให้ฟินฉ่ำพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 6 เม.ย. 2567 นี้ บนช่องยูทูป HJ Official และช่อง Buttersoundthailandติดตามผลงานได้ที่ ค่าย HJ ThailandIG : https://www.instagram.com/hjthailand?igsh=dnpha2xnMnJsbjNy FB: https://www.facebook.com/hjthailand?mibextid=LQQJ4d Tiktok : https://www.tiktok.com/@hjthailand?_t=8l1BxM01iSI&_r=1 X : https://twitter.com/hjthofficial หนุ่มหล่อละมุน เกิดเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2542 ที่นับว่าเป็นน้องใหม่เพิ่งแกะกล่องก้าวสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัว จุดเด่นของความน่ารักเป็นกันเองและขี้อ้อนจึงขอมากุมหัวใจแฟน ๆ กับผลงานเพลงซิงเกิ้ลแรกอย่าง "น่าร้อน น่าเลิฟ" ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่IG : https://www.instagram.com/aof_thadaphong/?igsh=MXEwYWJ5YWtoc3hpeg%3D%3D FB: https://www.facebook.com/tdp.yps.3?mibextid=uzlsIk Tiktok : https://www.tiktok.com/@tdyp1999?_t=8kzuNRx0ioc&_r=1 X : https://x.com/aofthadaphong?s=21 หนุ่มน้อยหน้าใส เกิดเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2545 มีผลงานในวงการมาแล้วหลายเรื่อง ทั้งซีรีส์ เรื่อง รักชอบเจ็บ HIT BITE LOVE THE SERIES รับบท ฮีด้า, ผลงาน ซีรีส์ เรื่อง เส้นทางรักพิชิตดวงดาว Beyond the star รับบท มังกร รวมไปถึงมิวสิกวิดีโอและผลงานโฆษณาอีกหลายชิ้น จุดเด่นของรอยยิ้มมีเสน่ห์เกินห้ามใจ มองทีไรโลกสดใสไม่เกินจริง ติดตามความน่ารักของหนุ่มเต้ได้ที่IG : https://instagram.com/tae_natthapat?igshid=MzRlODBiNWFlZA== FB: https://www.facebook.com/tae.nattapat.5?mibextid=LQQJ4d Tiktok : https://www.tiktok.com/@lottae_2002?_t=8gf1XQ3Abru&_r=1 X : https://twitter.com/ninetae9