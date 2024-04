เตรียมเสียงให้พร้อมแล้วไปร้องเพลงของ RADWIMPS ด้วยกัน ใน RADWIMPS WORLD TOUR 2024 “The way you yawn, and the outcry of Peace” in Bangkok

ก่อนที่จะไปสนุก สุดเหวี่ยงกับคอนเสิร์ตของหนุ่มๆ RADWIMPS ที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ UOB Live เรามาทำความรู้จักตัวตนของพวกเขากับฉายาเจ้าพ่อแห่งวงการเพลงภาพยนตร์แอนิเมชัน ไม่ว่าจะเป็นเพลง Yume Tourou, Zen Zen Zense, Sparkle และ Nandemonaiya บอกเลยว่าทุกเพลงในแอนิเมชันชื่อดังอย่าง ‘Your Name’ ซึ่งก็เป็นผลงานสร้างชื่อของ Shinkai Makoto และทั้ง 4 เพลงนี้ถือได้ว่า เป็นเพลงมาสเตอร์พีซเลยก็ว่าได้ ทำให้พวกเขากลายเป็นที่รู้จัก และเป็นที่รักของแฟนๆ ทั่วโลกเป็นอีกหนึ่งวงร็อกของญี่ปุ่น ที่ฝีไม้ลายมือในการทำเพลงนั้นไม่เป็นสองรองใคร ต่อมาพวกเขาก็ได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ Legend of Demon Cat โดยมีเพลง Mountain Top กับ Shape of Miracle ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอีกเช่นเดียวกัน แน่นอนว่าผลงานเรื่องต่อมาของ Shinkai Makoto อย่าง Weathering with You ถ้าไม่มีเพลงของ RADWIMPS ก็คงจะไม่สมบูรณ์ และในเรื่องนี้พวกเขาก็ส่งเพลง Is There Still Anything That Love Can Do? , Grand Escape, Voice Of Wind มาสร้างสีสันให้กับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ได้อย่างลงตัวด้วยเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ และดนตรีที่ประสานกันอย่างลงตัว จึงไม่แปลกใจที่ RADWIMPS จะประสบความสำเร็จ และถือได้ว่าเป็นศิลปินแถวหน้าของวงการเพลงญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ความมีชื่อเสียงของพวกเขายังไม่หยุดแค่เพียงเท่านี้ พวกเขาได้ปล่อยเพลง Twilight โดยเพลงนี้ก็ได้เป็นเพลงประกอบโปรเจกต์ฉลอง One Piece ที่ตีพิมพ์มังงะถึงเล่มที่ 100 และฉายแอนิเมชันถึง 1,000 ตอน ก่อนที่จะปล่อยเพลงสุดซึ้งอย่าง Ms. Phenomenal ประกอบภาพยนตร์ดังอย่าง The Last 10 Yearsและแน่นอนว่า เมื่อ Shinkai Makoto กลับมาพร้อมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องล่าสุดอย่าง Suzume เขาก็ไม่พลาดที่จะดึง RADWIMPS มาทำเพลงให้กับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ และก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะทั้งเพลง Kanata Haluka และเพลง Suzume feat. Toaka ก็ประสบความสำเร็จมาก เรียกว่าทำถึงสุดๆบทเพลงบางส่วนข้างต้นนั้น แฟนๆ จะได้ฟังกันสดๆ พร้อมเพลงฮิตและเพลงดัง เพลงในตำนานอื่นๆ ที่หาฟังสดได้ยากยิ่งการกลับมาทุกครั้งของ RADWIMPS ไม่เคยทำให้แฟนๆ ผิดหวังโดยเฉพาะครั้งนี้ แฟนๆ จะได้เห็นโปรดักชั่นที่จัดเต็มยิ่งกว่าครั้งใดๆ ในฮอลล์สุดหรูกลางกรุงเทพฯ โดยผู้จัดที่คุณคุ้นเคยอย่าง “อาวาลอนไลฟ์” ก่อนที่จะไปมันกันกับคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ UOB Live ใครที่ยังไม่มีบัตรอยู่ในมือบอกเลยว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะพลาดไม่ได้ รีบไปจับจองกันได้เลย บัตรยืน: AL(Q)/AR(Q) ราคา 4,300 บาท / B(GA) 3,300 บาท, บัตรนั่งราคา 4,300 / 3,300 / 2,800 บาท ทาง Thaiticketmajor ทั้งออนไลน์ https://bit.ly/RADWIMPSinBKK2024 และทุกช่องทางจำหน่ายและพิเศษสุดๆ พวกเขาก็ได้ส่งวิดีโอสัมภาษณ์ ที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่น โดยหนุ่มๆ RADWIMPS ก็ได้พูดคุย และบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ ความประทับใจ กับทัวร์คอนเสิร์ตที่ผ่านมา พร้อมกับแรงบันดาลใจในการทำงาน ที่สำคัญพวกเขาก็ได้ส่งข้อความถึงแฟนๆ อยากให้ทุกคนได้ตั้งตารอกับคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีขึ้นรับรองความฟินยิ่งกว่าทุกครั้งแน่นอน https://fb.watch/rbSkB2SWgk/